Hacı adayları Arafat yolunda

Bağlantı sırasında, tüm hacı adaylarının Arafat’a sağlıklı bir şekilde varmasını Cenabıhak’tan niyaz eden Başkan Erbaş, "Peygamber Efendimizin (s.a.s.) ifade buyurduğu gibi; ‘Hac Arafat’tır.’ Arafat hac organizasyonumuzun dönüm noktasıdır. Dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığının hac organizasyonunun Arafat’ta en güzel bir şekilde tamamlanması ve bütün hacılarımızın eksiksiz, problemsiz bir şekilde Arafat’a çıkarılması hem bizim hem organizasyonumuz ve hem de hacılarımız açısından çok önem arz etmektedir. Bütün hocalarımıza kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.