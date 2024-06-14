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Hacı adayları Arafat yolunda

Milyonlarca hacı adayının bulunduğu Mekke’de Arafat yolculuğu dün geceden beri devam ediyor. Türkiye’den giden 85 bin adayının intikali ise bugün başladı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın talimatıyla başlayan yolculuk otobüslerle yapılıyor. Bu akşam hacı adayları Arafat’a çıkıp geceyi dua ve ibadetle geçirecek. Sabah namazını Arafat’ta cemaatle kılacak Türk hacı adayları, Fetva ve İrşat Ekibinin Arafat için özel hazırladığı irşat programını takip edecekler.

Ersin Çelik
17:10 - 14/06/2024 Cuma
Güncelleme: 17:42 - 14/06/2024 Cuma
Yeni Şafak
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı “2024 Hac Organizasyonu” kapsamında Mekke’deki "Aziziye 1, 2, 3, Şişe ve Merkeziye" bölgelerindeki servis ekip başkanlarına çevrim içi bağlanarak, saat 16.00 itibariyle hacı adaylarının Arafat’a taşınması talimatını verdi.

Bağlantı sırasında, tüm hacı adaylarının Arafat’a sağlıklı bir şekilde varmasını Cenabıhak’tan niyaz eden Başkan Erbaş, "Peygamber Efendimizin (s.a.s.) ifade buyurduğu gibi; ‘Hac Arafat’tır.’ Arafat hac organizasyonumuzun dönüm noktasıdır. Dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığının hac organizasyonunun Arafat’ta en güzel bir şekilde tamamlanması ve bütün hacılarımızın eksiksiz, problemsiz bir şekilde Arafat’a çıkarılması hem bizim hem organizasyonumuz ve hem de hacılarımız açısından çok önem arz etmektedir. Bütün hocalarımıza kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Hastalar Arafat'taki Sahra Hastanesine taşınacak

Diyanet Mekke Hastanesinde yatan hastaların Arafat’taki sahra hastanesine intikallerini de başlatan Başkan Erbaş, "Bütün hocalarımızın ve hacılarımızın Arafat intikalini en güzel bir şekilde problemsiz bir şekilde yapmalarını Cenabıhak’tan niyaz ediyor ve hepinizi tekrar en kalbi hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Allah yar yardımcınız olsun inşallah. İntikalimizi başlatalım. Rabbim hayırlı, uğurlu eylesin." dedi.

Geceyi ibadet ve dua ederek geçirecekler

Arafat’a çıkıp geceyi dua ve ibadetle geçirecek hacı adayları, sabah namazını cemaatle kılıp ardından Fetva ve İrşat Ekibinin Arafat için özel hazırladığı irşat programını takip edecekler. İrşat çadırında icra edilecek program tüm çadırlara merkezi ses sistemiyle ulaştırılacak.

#Ali Erbaş
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#Arafat
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