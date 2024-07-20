Hafta sonu hava nasıl olacak: 10 derece fazla hissedeceğiz

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.





Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgası, yurt genelinde etkili olacak. Yüksek nem oranı sıcaklıkların 5-10 derece daha fazla hissedilmesine yol açacak.





Marmara kavrulacak

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. En yüksek sıcaklıkların İstanbul'da 34-36, Edirne'de 37-39, Kırklareli'nde 35-37, Tekirdağ'da 32-35, Kocaeli'de 34-36, Sakarya'da 35-36 ve Yalova'da 31-34 derece olması bekleniyor.





Hava sıcaklıkları nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlı ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri 11.00-16.00'da dikkatli ve tedbirli olmaları isteniyor.





10 il için yağış uyarısı

Meteoroloji, yerel kuvvetli yağış nedeniyle 10 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.





Değerlendirmelere göre ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Ordu, Tokat, Van, İstanbul’un doğusu, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.





İstanbul için 5 günlük hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İstanbul hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°. Yarın için İstanbul hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°. 22 Temmuz 2024 Pazartesi İstanbul hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°. 23 Temmuz 2024 Salı İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 34°. 24 Temmuz 2024 Çarşamba İstanbul hava durumu Bulutlu, sıcaklık 33°.









Ankara için 5 günlük hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ankara için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ankara hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°. Yarın için Ankara hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°. 22 Temmuz 2024 Pazartesi Ankara hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 37°. 23 Temmuz 2024 Salı Ankara hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 36°. 24 Temmuz 2024 Çarşamba Ankara hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 34°.



