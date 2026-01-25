Haldun Dormen son yolculuğuna uğurlanacak: Vasiyeti üzerine Harbiye'de tören düzenlendi

Türk tiyatrosunun duayen ismi Haldun Dormen için kendi vasiyeti doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenleniyor.
Usta oyuncu, yönetmen, eğitmen ve oyun yazarı Haldun Dormen, son yolculuğuna uğurlanıyor.
Dormen için kendi vasiyeti doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi.
Törenin ardından öğle namazını müteakip sanatçının cenaze namazı, Teşvikiye Camisi'nde kılınacak. Sanatçının cenazesi daha sonra Edirnekapı Şehitlik Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.
Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde yapılan ilk törene ustaya son görevi yerine getirmek için, Demet Akbağ, Keremcem, Şevket Çoruh, Gülben Ergen, Sibel Taşçıoğlu, Selçuk Yöntem, Azra Akın, Erdal Beşikçioğlu, Bekir Aksoy, Gürkan Uygun, Celal Şengör, Halil Ergün gibi sanat, cemiyet ve spor dünyasından birçok ünlü isim katıldı.
Haldun Dormen'in oğlu Ömer Dormen, tören sırasında duygusal bir konuşma yaparak şu ifadeleri kullandı:
"Siz onun burada olduğuna bakmayın, o arka sıralardan bizi izliyordur ve eminim şunu diyordur: 'Şekerim çok uzundu. 'Herkesin hocası, abisi ama benim babam. Kabul ediyorum tiyatro onun önceliğiydi, tutkusuydu ama o bu tutkuyu herkesin dışında bırakarak yaşamadı aksine, azmiyle enerjisiyle o paylaşımcı davranışıyla hepimizi o tutkunun bir parçası yaptı. O Dormen ailesi, kocaman bir aile oldu. Çocukluğumdan beri yüzlerce abim, ablam, kardeşlerim oldu."