Haldun Dormen son yolculuğuna uğurlanacak: Vasiyeti üzerine Harbiye'de tören düzenlendi

"Siz onun burada olduğuna bakmayın, o arka sıralardan bizi izliyordur ve eminim şunu diyordur: 'Şekerim çok uzundu. 'Herkesin hocası, abisi ama benim babam. Kabul ediyorum tiyatro onun önceliğiydi, tutkusuydu ama o bu tutkuyu herkesin dışında bırakarak yaşamadı aksine, azmiyle enerjisiyle o paylaşımcı davranışıyla hepimizi o tutkunun bir parçası yaptı. O Dormen ailesi, kocaman bir aile oldu. Çocukluğumdan beri yüzlerce abim, ablam, kardeşlerim oldu."