MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler, taburcu edildi. Trendyol Süper Lig’in 15. haftasındaki karşılaşmanın bitiminde MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca’nın yumruk attığı Meler’in, Acıbadem Ankara Hastanesi’ndeki tedavisi sona erdi. Hastane çıkışı demeç vermeyen FIFA kokartlı hakem, aracına binmeden önce el sallamakla yetindi. Meler’in polis eşliğinde kara

yoluyla İzmir’e gideceği öğrenildi.

ŞİŞLİK DIŞINDA SORUNU KALMADI

Meler’in sağlık durumu hakkında açıklama yapan Acıbadem Ankara Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Yörübulut, “Hakemimizi taburcu ettik. Gayet iyi, moralli. Gittiği yerde de kontrollerini olacaktır ama şu an gözündeki şişlik dışında herhangi sorunu kalmadı. Hocamıza sonraki hayatında sağlıklı, başarılı bir mesleki kariyer diliyoruz” ifadelerini kullandı. Yörübulut, Meler’in tedavi sürecinde neden boyunluk taktığına yönelik soruya, “Kendisi sporcu olduğu için boyun fıtığı olabiliyor. Travma sonrası boynunda düzleşme oluşmuş sadece. Eski bir fıtığı vardı. Ona yönelik tedbir amaçlı boyunluk taktık. Kırık zamanla iyileşecek. Küçük bir çatlaktı aslında. Kanama da zaten azalmaya başladı” yanıtını verdi. Meler’i saha içinde darp ettiği için tutuklanan Faruk Koca, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanlığı görevinden istifa etmişti.

Sporda şiddete caydırıcılık düzenlemesi

Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'da "caydırıcılık" düzenlemesi yapılacak. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'da yasaklanan fiilleri işleyenlere yönelik ceza hükümlerinin, "caydırıcılık" açısından yeniden değerlendirileceğini bildirdi. Yeşil sahaları dostluk ve kardeşlik alanı haline getirmek için el birliği ile çalışılacağını kaydeden Tunç, şu ifadeleri kullandı:"6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunumuzda düzenlenen yasak fiilleri işleyenlere yönelik ceza hükümlerini, caydırıcılık açısından yeniden değerlendireceğiz. Spor alanlarında taşkınlık yapanlar, spor alanlarına yasak madde sokanlar, müsabaka ve seyir alanlarının güvenlik ve düzenine ilişkin tedbirlerin alınmasında görevini yapmayanlar, belirli bir spor müsabakası sonucunu etkilemek için bir başkasına menfaat temin edenler, spor alanlarında hakaret ve tehdit içeren tezahürat yapanlar, sporda şiddeti teşvik edecek şekilde basın ve yayın yoluyla açıklama yapanlar hakkında uygulanacak yaptırımların, cezanın caydırıcılığı açısından yeniden değerlendirilmesi yönündeki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Yeşil sahalarımızı, dostluk ve kardeşlik alanı haline getirmek için el birliği ile çalışacağız."

Koca’ya jet tebligat

Hakem Halil Umut Meler’i darp eden Ankaragücü Başkanı Faruk Koca’yı jet hızıyla ihraç istemiyle disipline sevk eden AK Parti, savunmasını vermesi için de tebligatı gönderdi. Koca’nın 7 gün içinde savunmasını partiye göndermesi gerekiyor. Savunmanın ardından MDK’da oylama yapılacak. Koca, 7 gün içinde eğer herhangi bir savunma göndermez ise MDK yine toplanarak karar alacak. AK Parti, MKYK’da kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk edilen Koca’ya tebliğ gönderdi. Koca’nın partiden ihracı için tüzüğün 111’inci maddesinin 9’uncu fıkrası işletilecek. Buna göre, disiplin kuruluna sevk edilen partilinin savunması alınmadan veya savunma vermekten vazgeçtiği anlaşılmadan ihraç edilemiyor. Savunma için gerekli süre, çağrının bildiriminden itibaren 15 gün olurken, seçimlerde veya kamuoyu önünde açıkça veya yayın yolu ile işlenen disiplin suçları için bu süre 7 gün.















