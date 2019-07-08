Hayat Halk müziği caza ilham veriyor
KÜLTÜR SANAT

Halk müziği caza ilham veriyor

Azeri folk müziğini cazla harmanlayan besteci Elchin Shirinov, 26. İstanbul Caz Festivali’ne konuk oldu. Folkorün caza duygu kattığını belirten sanatçı, “Halk müziğindeki notalar, pekçok caz müzisyeninin yeni melodiler bestelemesi için ilham kaynağı oluyor” dedi.

Seray Şahinler Demir Yeni Şafak
​Azeri folk müziğini cazla harmanlayan besteci Elchin Shirinov
​Azeri folk müziğini cazla harmanlayan besteci Elchin Shirinov

Cazseverlerin merakla beklediği 26. İstanbul Caz Festivali başladı. 18 Temmuz’a kadar sürecek festival cazın önemli isimlerini ağırlıyor. Bu isimlerden biri ise Azeri cazcı Elchin Shirinov. Azerbaycan folk müziğini cazla harmanlayarak modern bir dil yakalayan piyanist ve besteci Shirinov dün akşam Grammy ödüllü basçı Panagiotis Andreou ve yenilikçi melodilerin kâşifi davulcu Engin Günaydın’in ile sahnedeydi. Sabancı Müzesi Fıstıklı Teras’ta müzikseverlerle buluşan Shrinov konser öncesi sorularımızı yanıtladı…

Caz yolculuğunuz nasıl başladı?

Azerbaycan’ın büyük caz piyanisti Vagif Sadikhov ile Bakü’de bir etkinlikte tanıştım. Arkadaşlarının doğum gününe gelmişti ve ondan bir şeyler çalmasını istediler. Benim klavyemin başına geçti, bir şeyler çaldı. Klavyemden o güne kadar duymadığım bir ses duyunca çok şaşırdım. Etkinlikten sonra tekniğini öğretmesini istedim. Bir hafta sonra evine gittim. Kapıyı açmaz açmaz Bill Evans’ı duydum. You Must Believe in Spring albümünden We Will Meet Again çalıyordu. Tabii o zaman kimin çaldığını bilmiyordum. Kelimenin tam anlamıyla kendimi kaybettim. Sadikhov, gülmeye başladı ve “Evet, yaşadığın bu hissi biliyorum” dedi.

Müziğiniz nasıl şekillendi?

Azerbaycan halk müziği ve cazı harmanlıyorsunuz. Ne tür bir müzikal bir dil ve stil oluşturuyorsunuz? Halk ve caz müziklerini çocukluğumdan beri dinliyorum. Büyük basçı ve besteci Avishai Cohen’den ilham alarak halk müziği düzenlemeleri yapmaya ve kendi ezgilerimi bestelemeye başladım. Onun müziğini ilk dinlediğimde kendi evimi bulmuş gibi hissettim. Müziğine resmen aşık oldum. Düzenlemeler için bazı fikirler kendiliğinden geldi. Daha sonra bazı melodiler geldi ve bestelerimi yapmaya başladım.

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Aslında caz kültürel kodu olan bir müzik türü. Son yıllarda caz, halk müziği ile daha çok etkileşime girmeye başladı. Türkiye’de de bu etkileşimin bazı örnekleri var. Siz bunu nasıl yorumluyorsunuz?

Bunlar gerçekten ilginç deneyler. Halk müziği geleneği olan müzisyenler beste yapmaya başladıklarında bu doğal olarak gelişiyor. Yeni şeylere açık olmayı gerçekten seviyorum. Örneğin halk müziğindeki notalar, pek çok caz müzisyeninin yeni melodiler bestelemesi için ilham kaynağı oluyor. Halk müziğindeki süslemeler de buna örnek verilebilir. Caz besteleri için yeni melodiler, yeni duygular, yeni titreşimler veriyor. Ancak bu tüm kompozisyonların böyle olması anlamına gelmez.

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