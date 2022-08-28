Hastane güvenliğini polis eğitecek

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının engellenmesi amacıyla Türkiye genelindeki 330 sağlık kuruluşundaki 15 bin 536 özel güvenlik görevlisine eğitim vermek için çalışma başlattı.

‘KAAN’ KAPSAMINDA

Başkanlığın, kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette çalışan özel güvenlik görevlilerinin genel kolluk kuvvetleriyle etkili iletişim, iş birliği ve koordinasyonunu sağlamak, suçu oluşmadan önlemek, meydana gelen olaylardan genel kolluğun en seri şekilde bilgi sahibi olmasını sağlamak amacıyla başlatılan Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyonu (KAAN) uygulaması kapsamında yaptığı denetim ve eğitim faaliyetleri sürüyor.

ÖNÜNE GEÇİLECEK

Uygulamanın birinci aşamasında özel güvenlik izni verilen ve şehir hastanelerinin dışında kalan özel güvenlik izni almış kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kuruluşlarındaki özel güvenlik görevlileri ve genel kolluk personeline eğitim verildi. Bu kapsamda özel güvenlik görevlileriyle birlikte ilgili genel kolluk personeli arasında KAAN uygulamasıyla oluşturulan ilişki ve iş birliği süreçleri yerinde incelenerek, ihtiyaç duyulması halinde geliştirilmesi yönünde tedbirler alınacak.

YERİNDE İNCELEME

“Yerinde İnceleme ve Eğitim” faaliyeti kapsamında 32 ilde Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı kadrosunda görevli polis başmüfettişlerince, kalan 49 ilde ise İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerince inceleme ve eğitim yapılıyor.

Şu ana kadar polis başmüfettişlerince 28 ildeki 194 hastanede görevli 4 bin 975 özel güvenlik görevlisi ile İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerince 26 ildeki 63 hastanede görevli 1459 özel güvenlik görevlisine yönelik “Yerinde İnceleme ve Eğitim” faaliyeti tamamlandı.

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İş birliği arttırılacak

Denetimlerde özel güvenlik görevlileri ile genel kolluğun entegrasyonu ile iş birliğinin artırılması, gerçekleşen olaylardan genel kolluğun KAAN uygulaması kapsamında ivedilikle bilgilendirilmesi, asayiş birimlerince, sağlık tesislerinde güvenlik kontrollerinin artırılması ve özel güvenlik görevlilerinin güvenlik bilincinin zinde tutulması amaçlanıyor. Yerinde inceleme ve eğitim faaliyetleri kapsamında kalan 27 ildeki 73 sağlık kuruluşuna yönelik çalışmalar sürüyor.