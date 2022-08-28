Hayat Hastane güvenliğini polis eğitecek
AKTÜEL

Hastane güvenliğini polis eğitecek

Emniyet Genel Müdürlüğü, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarını engellemek için hastanelerdeki özel güvenlikleri eğitecek. Ülke genelindeki 330 sağlık kuruluşundaki 15 bin 536 özel güvenlik görevlisi bu eğitimden geçecek. Güvenlikçilere hastanelerde yaşanabilecek olaylara müdahale tarzı, suçun önlenmesi ve hasta yakınlarıyla iletişim kurulması eğitimleri verilecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hastane güvenliğini polis eğitecek
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Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının engellenmesi amacıyla Türkiye genelindeki 330 sağlık kuruluşundaki 15 bin 536 özel güvenlik görevlisine eğitim vermek için çalışma başlattı.

‘KAAN’ KAPSAMINDA

  • Başkanlığın, kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette çalışan özel güvenlik görevlilerinin genel kolluk kuvvetleriyle etkili iletişim, iş birliği ve koordinasyonunu sağlamak, suçu oluşmadan önlemek, meydana gelen olaylardan genel kolluğun en seri şekilde bilgi sahibi olmasını sağlamak amacıyla başlatılan Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyonu (KAAN) uygulaması kapsamında yaptığı denetim ve eğitim faaliyetleri sürüyor.

ÖNÜNE GEÇİLECEK

Uygulamanın birinci aşamasında özel güvenlik izni verilen ve şehir hastanelerinin dışında kalan özel güvenlik izni almış kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kuruluşlarındaki özel güvenlik görevlileri ve genel kolluk personeline eğitim verildi. Bu kapsamda özel güvenlik görevlileriyle birlikte ilgili genel kolluk personeli arasında KAAN uygulamasıyla oluşturulan ilişki ve iş birliği süreçleri yerinde incelenerek, ihtiyaç duyulması halinde geliştirilmesi yönünde tedbirler alınacak.

YERİNDE İNCELEME

  • “Yerinde İnceleme ve Eğitim” faaliyeti kapsamında 32 ilde Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı kadrosunda görevli polis başmüfettişlerince, kalan 49 ilde ise İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerince inceleme ve eğitim yapılıyor.

Şu ana kadar polis başmüfettişlerince 28 ildeki 194 hastanede görevli 4 bin 975 özel güvenlik görevlisi ile İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerince 26 ildeki 63 hastanede görevli 1459 özel güvenlik görevlisine yönelik “Yerinde İnceleme ve Eğitim” faaliyeti tamamlandı.

İş birliği arttırılacak

Denetimlerde özel güvenlik görevlileri ile genel kolluğun entegrasyonu ile iş birliğinin artırılması, gerçekleşen olaylardan genel kolluğun KAAN uygulaması kapsamında ivedilikle bilgilendirilmesi, asayiş birimlerince, sağlık tesislerinde güvenlik kontrollerinin artırılması ve özel güvenlik görevlilerinin güvenlik bilincinin zinde tutulması amaçlanıyor. Yerinde inceleme ve eğitim faaliyetleri kapsamında kalan 27 ildeki 73 sağlık kuruluşuna yönelik çalışmalar sürüyor.

Hastanede sağlık çalışanına saldırı
FOTOĞRAF 19
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Olay, 4 Temmuz'da akşam saatlerinde Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Suat Bağadur (22) ve M.C.K., saat 21.00 sıralarında çocuk acil servisine gitti.<br>
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Bağadur, M.C.K için kimliksiz kayıt açtırmak istedi. Veri giriş elemanı olarak çalışan Nurullah Çalpa (31) ise kimliksiz hasta kabul etmedi. Çıkan tartışmanın sonucunda güvenlik görevlileri olay yerine geldi.
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O esnada Bağadur, sağlık çalışanlarının bulunduğu alana saldırdı. Bağadur, Çalpa'nın üzerine yürüyerek, yüzüne art arda yumruk attı. Olaydan sonra gözaltına alınan Bağadur, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından \"Kasten Yaralama\", \"Hakaret\" ve \"Mala Zarar Verme\" suçlarından tutuklandı.
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\"YÜZÜMDEN AKAN KANLAR AVUÇLARIMI DOLDURDU, CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK\"<br>Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi'nde veri giriş elemanı olarak çalışan Nurullah Çalpa olay gününü anlatarak, \"10 yıldır bu hastanede veri giriş personeli olarak çalışıyorum. Tıbbi sekreterlik mezunuyum. Çalışırken 4 Temmuz akşamı saat 21.00-21.30 arası çocuk acilde çalışıyorken yanımdaki çalışan arkadaşım ile hasta yakını tartışmaya başladı. Kayıt açtırmak istedi, kimliği yoktu. Acil bir şekilde kayıt açtırılmasını istedi. Kimliksiz kayıt açtırılamayacağını söyledik. Kendisi 'Kayıt açsana lan' dedi. Sonra güvenlik görevlileri geldi.
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Hasta yakınlarını bizden uzaklaştırmaya çalıştılar. Aralarından biri arka tarafa geçti. Bankomuzu ayağı ile kırıp içeri girip benim yüzüme yumruk attı. Bu esnada arkadaşımı ve kendimi korumaya çalıştım. Yüzüme yumruk aldım, elmacık kemiklerim kırıldı, burun kenarım kesildi. Bayağı kanamam oldu, vücudum buz kesildi. Yüzümden akan kanlar avuçlarımı doldurdu.
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Adli süreçlerden dolayı eve gidemedim. Hiçbir şekilde can güvenliğimiz yok. Anlık bir durum, anlık darbeler yiyebiliyoruz. Herkes bu şiddete maruz kalabiliyor. Bunun önüne geçebilmek sadece insanların vicdanına bağlı. İnsanlar sakin olursa bu tarz şiddet yaşamayız\" dedi.
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\"ÜCRETSİZ SAĞLIK UYGULAMALARINDAN BİR SÜRE FAYDALANMAMALARI GEREKİYOR\"<br>Öz Sağlık İş Sendikası İstanbul 2 Nolu Şube Başkanı Erdem Dinç ise, \"Sağlıkta şiddet maalesef teröre dönüştü. Her seferinde bunları konuşmak ciddi anlamda can sıkıcı. Kardeşimiz bir vatandaşımıza kimliksiz kayıt açamayacağını belirtiyor. Bunu yaparsa belki idari bir disiplin yaptırımı yapılacak. Mevzuat neyse onu yapmışlar. Öğrendiğimiz kadarıyla yumruk atan kişi denetimli serbestliği olan birisi. Bu kişilerin ücretsiz sağlık uygulamalarından bir süre faydalandırılmaları gerekiyor\" diye konuştu.
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olay anı hastanenin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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İşte o dehşet anları
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Hastanede sağlık çalışanına saldırı
İstanbul Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi'nde kimliksiz kayıt yaptırmak isteyen hasta yakını, sağlık çalışanlarına saldırdı. Çocuk acil servisinde veri giriş elemanı olarak çalışan Nurullah Çalpa saldırıda yaralandı. Yaşananlar güvenlik kamerası kayıtlarına yansırken, yaralanan sağlık çalışanı, "Bunun önüne geçebilmek sadece insanların vicdanına bağlı" dedi.

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