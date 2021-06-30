Hayat Hatalı park yapan vatandaşlara kızan muhtar fırçayı eline aldı Camlara park yasak yazdı
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Hatalı park yapan vatandaşlara kızan muhtar fırçayı eline aldı: Camlara 'park yasak' yazdı

Denizli’nin Çameli ilçesinde defalarca uyarılmasına rağmen aracını yasaklı alana park eden esnaf, muhtarın hışmına uğradı. Sinirlenen muhtar eline aldığı boya fırçasıyla, araç camının önüne ‘Park yasak’ yazdı. Esnaf muhtarı, muhtar ise seçimde yendiği rakibini suçladı.

Haber Merkezi İHA
Hatalı park yapan vatandaşlara kızan muhtar fırçayı eline aldı: Camlara park yasak yazdı
Arabasına yazı yazılan vatandaş, muhtarın bir haftada ikinci kez aynı şeyi yaptığını iddia etti.

Denizli’nin Çameli ilçesine bağlı Arıkaya Mahallesi Muhtarı Hikmet Güngör ile çarşı esnafından Mehmet Kaplan arasında bir süredir devam eden park tartışması dün farklı bir boyut kazandı. Aracını mahallede bulunan ve park yapmanın yasak olduğu Çok Amaçlı Sosyal Tesise park eden Kaplan’a sinirlenen Muhtar Güngör, eline aldığı boya fırçasıyla aracın camına yağlı boya ile ‘Park yasak’ yazarak evine gitti. İşten çıktığı sırada aracının yanına gelen Kaplan, ön camına yazılan yazıyı görünce büyük şok yaşadı. Esnaf, aracının camına yağlı boyayla yazı yazan muhtarı suçlarken, muhtar ise kasıtlı olarak sürekli aynı yere araç park etmeye devam eden esnafın bunu bilerek yaptığını savundu.

BİR HAFTADA İKİNCİ KEZ YAZDI

Daha öncesinde de oğlunun aracına bu şekilde yazı yazıldığını iddia eden esnaf Mehmet Kaplan, “Köy merkezindeki çok amaçlı tesislere aracımı koymuştum. İçinde meyve ve sebze vardı, satış yapmaya gidecektim. Misafirlerim geldiği için gidemedim ve çok amaçlı tesise koydum. Muhtarımız aracın üstüne park yasaktır yazası yazdı ve asker oğlumun aracına da yazmıştı, bir hafta önce bu ikincisi oldu” dedi.

Yanlış yere park eden sürücünün sileceklerini kırdı
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Yanlış yere park eden sürücünün sileceklerini kırdı
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MUHTAR OLAMAYINCA KİNİ VAR

Arıkaya Mahallesi Muhtarı Hikmet Güngör, Kaplan’ın daha öncesinde tesisin etrafı zincirle çevrili olduğu halde kilidi kırarak aracını park ettiği ve başkasının yaptığını söylediği iddia ederek, “15 aydan beri bu sosyal tesisimize araba park etmeyi yasaklamıştık. Ancak Mehmet Kaplan, bize itaat etmeyerek bir yıldan beri devamlı bu alana arabasını koyarak bizlere karşı geliyor. Söylememize rağmen defalarca arabayı aldı, çekti. Çünkü eskiden muhtar adayıydı. Muhtar olamayınca bize karşı bir kini var. Kinli olduğu için bizim aleyhimize devamlı konuşmalar yapıyor. Zincirle kapatıyoruz tesisi araç girmesin diye, levhayı alarak atıyorlar. Zincirin anahtarı vardı ve anahtarı devam kırıyor” şeklinde konuştu.

Arabasını yanlış yere park edenler
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Yanlış yere park etmenin cezası ağır oldu.
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Yanlış yere park etmenin cezası ağır oldu.
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Yanlış yere park etmenin cezası ağır oldu.
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Yanlış yere park etmenin cezası ağır oldu.
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Yanlış yere park etmenin cezası ağır oldu.
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Yanlış yere park etmenin cezası ağır oldu.
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