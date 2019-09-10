Hayat Hayal ürünü değil gerçek
KÜLTÜR SANAT

Hayal ürünü değil gerçek

Kudüs’te başlayacak Elia Kısa Film Festivali’ne “Karton Kutu” adlı animasyonuyla Merve Çirişoğlu da katılıyor. Filmde, Suriyeli bir çocuğun karton bir kutuyu evi olarak kullanmaya başlaması anlatılıyor. Çirişoğlu ise “Maalesef sadece bir hayal gücü ürünü değil” diyor.

Merve Akbaş Yeni Şafak
Karton Kutu adlı animasyon tanıtımı
Karton Kutu adlı animasyon tanıtımı

Kudüs’te bu yıl ikincisi düzenlenecek olan “Elia Kısa Film Festivali” 12 Eylül’de başlıyor. Bağımsız Filistin inisiyatifi olan “Sinemamız Var” tarafından düzenlenen festivale Lübnan, Ürdün, Mısır, Tunus ve Cezayir gibi çok sayıda Arap ülkesinden katılım olacak. Festivale Türkiye’den de katılan iki film var. Bunlardan biri yönetmen ve yapımcılığını Merve Çirişoğlu’nun The Box yani Karton Kutu isimli animasyonu.

The Box

Kudüs’te bu yıl ikincisi düzenlenecek olan “Elia Kısa Film Festivali’nde bulunmaktan memnuniyet duyduğunu da ifade eden Merve Çirişoğlu, daha önce Yusuf İslam’ın Ramazan Moon isimli şarkısı için hazırladığı animasyonla da dikkat çekmişti.

GERÇEK BİR KORUNAK

  • Merve Çirişoğlu
  • The Box’ın savaş mağduru yetim bir çocuğun ve kedisinin hikâyesini konu aldığını söyleyen Çirişoğlu, “Filmin başında kutu, mutlu bir çocuğun oyuncağı iken, sonra onun gerçek evi, korunağı ve en nihayetinde onu umuda doğru taşıyan bir bot haline geliyor. Bu, maalesef sadece bir hayal gücü ürünü değil” diyor.

KARTON KUTUDAN BAŞKA YER YOK

Bazı mülteci kamplarında gerçekten de karton kutudan başka yatacak bir yeri olmayan çocuklar olduğunun altını çizen Çirişoğlu, hikâyeyi oluşturmaya 2011’de başladığını söyleyerek şunları anlatıyor: “Daha önce de yetimlerle ilgili yaptığım çalışmalar, birlikte vakit geçirdiğim çocuklar, okuduğum raporlar, gördüğüm fotoğraflar bende çok şey biriktirdi. Çocukların yaşadıklarını onları bir tüketim malzemesine dönüştürmeden, acılarını normalleştirmeden nasıl anlatabileceğimi düşündüm ve bunun bir meyvesi olarak The Box, 6 aylık bir prodüksiyon sonrası ortaya çıktı.”

ÇİZGİ FİLM HAYALİMDİ

5-6 yaşlarından beri çizimler yapıp hikâyeler yazdığını söyleyen Çirişoğlu, “İyilikhane Çocuk Derneği’ne dönüşen Kitap Ayracı Projesi için hazırladığım tasarımlar sevilince ve on binlerce kişi tarafından benimsenince, animasyon ve illüstrasyona ilgim tekrar canlandı ve bu işi profesyonel olarak yapmaya karar verdim” diyor.

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Türkiye’den iki yapım var

  • Elia Kısa Film Festivali’ne bu yıl dünyanın dört bir yanından katılım olacak. Cezayirli yönetmen Azedine Kasri-Belaid, Lübnanlı Aktör Julian Farhat, Kanadalı Yönetmen Jérémy Comte, Ürdünlü oyuncu Eyad Nassar, Mısırlı oyuncu Ragaa Hussein ve Filistinli yönetmen Muhammed Bakri gibi dünyaca ünlü isimler Kudüs’e gelecek. Festivale Türkiye’den de iki film katılıyor. Biri Merve Çirişoğlu’nun The Box isimli çalışması, diğeri ise Abullah Şahin’in “Krampon” isimli filmi.

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