Haydi balkona! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mızın 100. yılı kutlu olsun

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100’üncü yılına özel hazırlanan etkinlikler, koronavirüs salgını nedeniyle yeniden planlandı. Fakat salgın, Türk milletine ‘bağımsızlık hediyesi’ni unutturmayacak. Bu yılki kutlamalar, izolasyon ve sosyal mesafe kuralı gözetilerek evlerden yapılacak. Bu kapsamda, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un çağrısı ile saat 21.00’de vatandaşlar balkonlara çıkıp ellerinde bayraklarıyla 100’üncü yıl coşkusunu İstiklal Marşı söyleyerek yaşayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da saat 21.00’da yapılacak etkinliğe konutundan katılacak. Ayrıca o gün televizyon kanalları da aynı saatte yayınlarına ara vererek İstiklal Marşı’nı yayınlayacak.

Fotoğraf. Arşiv

HAYAT 17 ülkeden çocuk 23 Nisan için tek nefes oldu: Bir dünya bırakın biz çocuklara

ŞENTOP’TAN ÇOCUKLARA ÇAĞRI

Mustafa Şentop

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM’nin açılışının 100. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Meclis’in, Türk milletinin istikbalini tayin etme irade ve inancının bir sonucu olarak 23 Nisan 1920’de açıldığını anımsattı. TBMM’nin, bu yıl açılışının 100. yılına eriştiğine işaret eden Şentop, şöyle devam etti: “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mızı bu yıl evlerimizde kutlayacağız. Evlerimizde yapacağımız kutlamalara bütün vatandaşlarımın büyük bir şevkle iştirak etmesini bekliyorum. Hürriyet ve istiklale olan aşkımızı İstiklal Marşı’mızı en gür şekilde söyleyerek gösterelim.Kutlama konusunda özellikle çocuklarımızın daha duyarlı olacaklarını biliyorum. Çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu bayramı onlara armağan etti. Bütün çocuklarımızı en güzel kıyafetleriyle pencerelerinde, balkonlarında birlikte İstiklal Marşı’mızı söylemeye bekliyorum”

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OYNAT 06:06 İkinci sınıf öğrencilerinden çok anlamlı 23 Nisan çalışması İstanbul'un Çekmeköy ilçesindeki Reşadiye Altan Yazıcı İlkokulu 2-B Sınıfı öğrencileri 23 Nisan coşkusunu yansıtabilmek için çok anlamlı bir video çektiler. Düşmana ilk kurşunu atan Hasan Tahsin, Çanakkale'de düşmanı karaya çıkartmayan Yahya Çavuş, Kahramanmaraş'ın savunmasın öncü olan Sütçü İmam ve bir çok kahramanı canlandıran miniklerin videosu sosyal medyada da ilgi gördü. BiP'te paylaş

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Anıtkabir’e ziyaret

Anıtkabir

TBMM, bugün 23 Nisan dolayısıyla özel gündem ile toplanacak. TBMM Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasıyla başlanan törende Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir’i ziyaret edecek. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde de anma töreni düzenlenecek. Genel Kurul, özel gündemle saat 14:00’te toplanacak. TBMM Başkanı Mustafa Şentop bir açılış konuşması yapacak. Salgın dikkate alınarak törende sosyal mesafe kuralı uygulanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı beklenmezken MHP Lideri Devlet Bahçeli de özel oturumda olacak. Genel Kurul’daki 23 Nisan özel oturumunda MHP adına Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın konuşma yapacak.

GÜNDEM Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı: Türkiye çocukların ve gençlerin omuzlarında yükselerek 2023 ve 2071 hedeflerine ulaşacak

Kılıçdaroğlu’nun bileceği iş değil

MHP Lideri Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 23 Nisan mesajında, “Türkiye Büyük Millet Meclisi hem bir asır önce hem de 15 Temmuz’da işgalcilere direnen, istila emelleri karşısında devleşen gazi bir Meclis’tir. Elbette Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye’dir, Türk milletinin ta kendisidir”dedi. Bahçeli, “TBMM’nin saygınlığına gölge düşürmek için kuyruğa girenlerin, demokrasiden bahsetmesi, fitneye beden olmaları, bölücü mihraklarla emel birlikteliğine heves etmeleri hazin verici bir çarpıklıktır. Bizim, 23 Nisan’da TBMM’nin özel oturumuna katılıp katılmamamız Kıçıldaroğlu’nun bileceği ve takdir edeceği bir konu değildir” ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da paylaştığı 23 Nisan mesajında, “İnanıyorum ki bu salgın günleri geçer geçmez coşkumuz yüreklerimizden sokaklara taşacaktır” dedi.

İstanbul’dan dünyaya sevgi konseri

Galata Kulesi (Arşiv)

Cumhurbaşkanlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda “7 tepenin şehrinden 7 kıtaya” sloganıyla gerçekleştirilecek konserin tanıtım filmi yayınlandı. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, İletişim Başkanlığının YouTube kanalından yayınlanacak olan konserde, İstanbul semalarından tüm dünyaya sevgi ve birlik çağrısında bulunulacak. Yayınlanan tanıtım filminde, Ayasofya Müzesi, Kız Kulesi, Topkapı Sarayı, Galata Kulesi, Dolmabahçe Sarayı, Haliç ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün de yer aldığı şehrin güzellikleri yer aldı. Öte yandan, İletişim Başkanlığının Youtube kanalından yayınlanacak konser, Yunus Emre’nin “Dünya benim rızkımdır, insanlıksa milletim” sözleriyle başlayacak.

KIZ KULESİ’NDE YUNUS EMRE İLAHİSİ

Ludwig van Beethoven’in 9. Senfonisi’nin Franz Liszt tarafından yapılmış piyano düzenlemelerinin dünyadaki sayılı icracısından olan piyanist İdil Biret, “İnsanlık Senfonisi” olarak da bilinen bu ölümsüz eseri İstanbul Boğazı’nda seslendirecek. Arpist Şirin Pancaroğlu ve ses sanatçısı Bora Uymaz, Yunus Emre’nin “Ben Yürürem Yane Yane” ilahisini Kız Kulesi’nde icra edecek. Ayasofya’da neyzen Yavuz Akalın “Segah Peşrev” (Yusuf Paşa), Topkapı Sarayı’nda udi Murat Bağdatlı “Kürdilihicazkar Longa” (Kemani Sebuh), Galata Kulesi’nde flüt sanatçısı Elif Yurdakul Baykurt “Syrinx” (Claude Debussy), Dolmabahçe Sarayı’nda tamburi Özer Özel ve kemence sanatçısı Aslıhan Özel “Nihavend Saz Semai” (Mesut Cemil Bey), Pierre Loti Tepesi’nde kanuni Serkan Mesut Halili “Şehnaz Longa” eserlerini seslendirecek.