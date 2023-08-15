Haydi parlayan güneşi kurtarmaya

“Mis gibi bir hava vardı bugün. Yanaklarım güneşten elma gibi kızarmıştı. Peli’nin yanına sırtüstü uzandım. Dalların arasından süzülen ışıklar vücudumda dans ediyordu. Keyfime diyecek yoktu. Gözlerimi bir süre kapadım. Tam kestirmek üzereydim ki yüzüme bir örtü atılmış gibi her yer aniden karardı…” İşte minik kahramanımız Peri’nin macerası böyle başladı. Bahçede isim verdiği ağaçları; Gelin, Neşe, Süslü ve annesinin hazırladığı balık tabağını tek seferde lüplettiği için karnı davul gibi şişen pelikanı Peli ile arkasına yaslanıp havanın tadını çıkardığı güzel bir bahar günüydü… Derken olan oldu! Hava birden karardı! Çünkü zavallı güneş, bir uçağın kuyruğuna takılmış, sürüklenip gidiyordu…

YENİDEN PARLAYAN GÜNEŞ

Geçtiğimiz mart ayında ilk eseri, “Minik Kuş ve Görgü Kuralları” isimli serisiyle kendisi ile tanıştığımız çocuk yazarı Esra Bulut, “Yeniden Parlayan Güneş-Pelikanım Peli” isimli yeni kitabıyla yeniden okuyucu karşısında. İstanbul doğumlu yazar, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde ilietişim tasarımı üzerine eğitim gördükten sonra İngiltere’ye yerleşme kararı almış. O zamanlar henüz bir buçuk yaşında olan kızıyla çocuk kütüphanelerini dolaşarak çocuk kitapları okumaya başlamış. Bu serüven tasarımcı kimliğiyle buluşunca hayal kurma serüveni de şekillenmiş.

İKİ DOSTUN GÖKTEKİ MACERASI

Bulut, İlk eseri “Minik Kuş ve Görgü Kuralları” isimli on kitaplık serisinde özür dilemeyi, teşekkür etmeyi, selam vermeyi, saygılı davranmayı, sevgiyi göstermeyi ve paylaşmayı bilmeyen Kukumav minik bir kuşun hikayesini bizimle paylaşmıştı. “Yeniden Parlayan Güneş-Pelikanım Peli” isimli yeni kitabında ise Peri ve sevimli pelikanı Peli’nin macerasını anlatıyor. Hikâye, iki dostun önemli bir görev için tüm arkadaşlarını bir gökyüzü macerasına davet etmesini konu ediniyor. Peri ve Peli ile birlikte şaşkaloz martılar, süzüm süzüm süzülen turnalar, yorgun güvercinler ve canı sıkkın kırlangıçlar, güneşi kuyruğuna takip sürükleyen bir uçağa yetişmeye çalışıyor. Yazarın bir yıllık emeği sonucu çocuklara sevgi, dostluk ve iş birliği kavramlarını iki dostun macerası üzerinden anlatan kitap, Timaş Çocuk Yayınları etiketiyle minik okuyucuya sunuluyor.







