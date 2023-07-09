Hayır için mahalle yarışıyor

Her yaz tatilini iple çekerdim. Okullar tatil olurdu. Başıma annemin yazmasını bağlar, ablamın uzun eteğini giyer, elimde cüzümle sabahın erken saatlerinde çocukluk arkadaşım Zehra ile evimize en yakın camiye giderdim. Büyük bir neşeyle, oyun içinde ama bir yandan da camiye gidecek kadar büyümüş olmanın çocukça gururuyla. Camide herkes cezm’e şedde’ye geçebilsin diye adilce uğraşırdı Cennet Hocamız. Yasin’i- Şerif’i ilk okuduğumuz gün annelerimiz camideki arkadaşlarımıza ve mahalledeki çocuklara lokum ve çikolata dağıtırdı. Hocamız da en iyi Kur’an okuyan ve en çok sure ezberleyeni ödüllendirirdi. Hiç unutmam Yaz Kur’an Kursu’nun bitiminde en güzel Kur’an okuyanlardan biri olduğum için hocam bir fotoğraf albümü ve bir eşarp hediye etmişti. Hâlâ o fotoğraf albümümü güzel bir hatıra olarak saklarım. Geçtiğimiz hafta Fatih’teki Hürrem Çavuş Camii Yaz Kur’an Kursu’na gittiğimde tekrar o güzel günlerimi hatırladım. Etrafımda neşeyle koşan yaşları 8-14 arası değişen çocuklar arasında caminin örnek hocası Metin Kaçar ile hem yaz kuran kurslarını konuştuk hem de öğrencilerin gönlünü kazanan bu hocanın hikâyesini… Geçtiğimiz sene 720 öğrencinin kayıt yaptırıp eğitim aldığı İstanbul Fatih’te bulunan tarihi Hürrem Çavuş Camii Yaz Kur’an Kursu, 4-18 yaş arasında öğrencilere elifba, Kur’an eğitimi, ezber, temel dini bilgiler ve namaz eğitimi gibi birçok alanda eğitim veriyor. Yaz gelince de hem ailelerin hem de çocukların en çok tercih ettiği kuran kurslarının başında geliyor. Geçtiğimiz hafta ilk öğrencilerini kabul eden yaz kuran kursu çocuklarının unutamayacağı bir etkinliğe imza attı. Cami imamı Metin Kaçar ve minik öğrencileri ellerinde Türk bayraklarıyla Osmanlı geleneği Bed-i Besmele töreniyle Fatih sokaklarında yürüyerek mehter eşliğinde coşkulu bir açılış yaptı. Çocukların neşesi ve mehter takımının sokaklardaki şenliği görülmeye değerdi.

İmam Metin Kaçar, çocuklara yaz kuran kursunda hem Kur’an öğretiyor hem de çocuklara temel dini bilgileri uygulamalı olarak anlatıyor. Mesela Hürrem Çavuş Camii’nde kız ve erkek öğrencilere her gün düzenli olarak öğle namazı öncesinde ayrı alanlarda namaz eğitimi veriliyor. Öğle namazını cami cemaatiyle kılan öğrenciler, yürüme mesafesinde bulunan Fatih Neslişah İmam Hatip Lisesi'ne giderek Kur'an dersi, temel dini bilgiler ve diğer eğitimlerini alıyor. Okulda yaş ve eğitim durumlarına göre sınıflara ayrılan öğrenciler, 16.30'a kadar devam eden derslerde manevi eğitim alıyor. Kur’an kursuna kayıt yaptıran tüm öğrencilere caminin isminin yer aldığı tişört ve eşarp hediye ediliyor. Haftanın 5 günü devam eden eğitimlerde, öğrencilere çikolata, meyve suyu ve dondurma gibi çeşitli ikramlar yapılıyor. Hürrem Çavuş Camii yıllardır sürdürdüğü Yaz Kur'an Kursu’nda yüzlerce öğrenciye verdiği eğitim, yıl içerisinde sürdürdüğü çeşitli projelerle güzel bir örneklik teşkil ediyor.

12 bin çocuk Kur’an öğrendi

Aslında birçok kişinin hayatına dokunduğu projeleriyle caminin örnek teşkil etmesine vesile olan caminin imamı 60 yaşındaki Metin Kaçar. Kişi namıyla bilinir diye güzel bir söz vardır. Hürrem Çavuş Camii İmam Hatibi Kaçar da onlardan biri. 26 yıldır Hürrem Çavuş Camii’nde imamlık yapan Kaçar, çocukların “Metin hocası”, mahallelinin ise “Ekmekçi hoca babası.” 19 yaşında Konya’dan İstanbul’a tayini çıkınca ilk işi Yaz Kur’an Kursu açmak olmuş. Yaz Kur’an Kursu’nu çok önemsediğini söyleyen Kaçar, “1997’den bugüne 12 bin evladımız bu camide Kur’an öğrendi” ifadelerini kullanıyor. “Derdimiz teşvik” diyen Kaçar, “Bu çocuklardan üçü veya beşi namaz alışkanlığını kazanırsa mahallenin, sokakların şekli değişecek. Yeni bir nesil olacak” şeklinde açıklama yapıyor.





Cami avlusu ihtiyaç sahiplerini bekliyor

“Burası yaşayan ve yaşatan camidir” ifadelerini kullanan Kaçar, kendi imkânlarıyla başlattığı sosyal yardım projeleriyle çevrede çocuklara, gençlere ve hatta ihtiyaç sahiplerine yönelik hayır ve eğitim hizmetleriyle de gönüllerde taht kurmuş. Caminin avlusuna Uhuvvet (Kardeşlik) Market ve giyim mağazası kuran Kaçar, hayırseverlerin bağışlarıyla toplanan gıda ve çeşitli giysileri bölgedeki ihtiyaç sahipleriyle buluşturuyor. Belirlenen yardıma muhtaç kişiler düzenli olarak camiye gelip gıda yardımı alıyor. Camide askıda ekmek uygulaması da yapılıyor. Maddi durumu iyi olmadığı belirlenen kişiler, her sabah camiye gelip günlük ekmek ihtiyacını buradan karşılıyor.

Metin Kaçar.

Esas eğitim değerler eğitimidir

“Biz çocuklara camiyi, dinimizi, Allah’ı ve Resulünü sevdirelim” diyen Kaçar, sözlerini şu şekil sürdürüyor: “Çocuklar bunları sevdiği zaman bırakmıyor. Gelecek sene bir daha geliyor. Dolayısıyla eğitim olsun ama esas eğitim değerler eğitimdir. Yani Allah duygusu, peygamber duygusu, vatan sevgisi, bayrak sevgisi, sancak sevgisi, cami sevgisi, cemaat sevgisidir. Biz bunlara daha çok önem veriyoruz. Üç ders şeklinde yapıyoruz. Önce namaz eğitimi, sonra Kur’an-ı Kerim ezber, sonra da temel dini bilgiler.”



















