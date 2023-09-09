Hayrat İnsani Yardım Derneği Ağustos ayında ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadı

Derneğin Ağustos ayı faaliyetlerine dair detaylar ise şu şekilde:





Toplamda 1 milyon 44 bin 286 adet ekmek dağıtımı gerçekleştirildi. Sıcak yemekler, 686 bin135 kişiye ulaşarak yalnızca mideye değil, kalplere de dokundu. Aynı zamanda, 13 bin 200 yetim çocuğa verilen destekle umut dolu yarınlar için temeller atıldı.





Gıda kolileriyle 12 bin 805 kişiye yardım eli uzandı. bin 577 kişiye kıyafet yardımı yapılarak hem sıcaklık hem de sevgi paylaşıldı. 2 bin 40 adet Kuran-ı Kerim, dağıtımının yanı sıra, bin 680 çocuğa ayni yardım desteği ile gülümsemeler yüzlerde yeşerdi.

997 adak akika kurbanın kesimi ve dağıtımı, ihtiyaç sahibi hanelere ulaştırıldı. 425 hafıza destek olundu. 234 personel, AFAD akreditasyonu alarak kriz anlarında daha etkili yardım sağlama kapasitesini artırdı.

40 kişiye mesleki eğitim kursları sunularak, geleceğe dair umutlar yeşertildi. 50 briket ev inşası, 45 yeni su kuyusu ve 38 çocuğa burs desteği sağlandı. 40 çocuğa psikososyal destek verilerek ruhsal sağlığın ne kadar değerli olduğu bir kez daha vurguladı.