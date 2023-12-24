Hayvan dostlarımızı birlikte iyileştirelim

Hayvanlar, dünyamızı paylaştığımız canlılar içinde yaşayışlarıyla bize kendileri ve doğa hakkında birçok şey öğreten varlıklardır. Yaşadığımız evler, mahalleler, şehirler, ülkeler hatta kıtalar farklı olabilir. Ama hepimiz aslında aynı yerde yaşıyoruz: Evimiz, Dünya!

Dünya bizim evimiz ve sadece biz insanlardan dolayı değil, yaşayan her bir canlı türünün varlığından dolayı eşsiz. İşte bu yüzden yaralı, hasta ve zor durumda olan hayvan dostlarımıza yardım etmemiz gereken durumlar için Veteriner Hekim Gökçe Coşkun’un kaleme aldığı, Büşra Çakmak’ın renkli çizimleriyle “Hayvan Dostlarımız İçin İlkyardım Rehberi” Vakıfbank Kültür Yayınları etiketiyle geçtiğimiz haftalarda minik okuyucularıyla buluştu. Minik okurlar kitap boyunca kedi, köpek, kirpi, kaplumbağalar, kuşlar, yarasalar, deniz kağlumbağası, yunus ve Akdeniz foku gibi hem evcil hayvanların hem de yaban hayvanlarının ihtiyaç duydukları durumlarda, onlara nasıl yardım edebileceklerini, onların temel ihtiyaçlarını nasıl karşılayacaklarını ve onlara nasıl sevgi ve saygı göstereceklerini öğrenecekler. Kitabın yazarı Veteriner Hekim Gökçe Coşkun ile konuştuk.

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden 2015 yılında mezun olan Gökçe Coşkun, 2021 yılında Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimini “Yaban Hayatı Rehabilitasyonu” alanında tamamlamış. Şu anda Antalya’da kendi veteriner kliniğinde serbest veteriner hekimlik yapmakta olan Coşkun, ayrıca boş zamanlarında yaban hayatı gözlem ve fotoğrafçılığı yapıyor. Yıllardır özellikle kuşlar olmak üzere yardıma muhtaç hayvanlara yardım etmek veya yardım isteyenlere rehberlik etmek konusunda çaba sarf ettiğini dile getiren Coşkun, “Ancak insanlar, bir kuş veya başka bir hayvan bulduklarında ne yapacaklarını bilmekte zorlanıyorlardı. Bu sebeple, sosyal medyada bu konuda küçük rehberler oluşturarak kuş bulunduğunda neler yapılması gerektiğini insanlara göstermeye başladım” diyor. Bu çabalarının oldukça büyük bir farkındalık yarattığını ve insanların yardıma muhtaç hayvanları fark etmeye başladıklarını söyleyen Coşkun, “Bu noktada, VakıfBank Kültür Yayınları’ndan editörümüz Hande Tabak Kayhan benimle iletişime geçti ve bu rehberleri çocuklara uyarlama fikrini öne sürdü. Bu teklif beni heyecanlandırdı, çünkü amacım bir farkındalık oluşturmaktı ve eğer çocuklara bu konuda bir farkındalık kazan-dırabilirsek, uzun vadede daha kalıcı ve geniş bir kitleye ulaşabiliriz. Hemen çalışmalara başlayarak kitabımızı hazırladık” ifadelerini kullanıyor.

Yardıma muhtaç dostlarımız için harekete geçin

Kitapla, çocukların yardıma muhtaç hayvanlarla karşılaştıklarında neler yapabileceklerini anlatmaya çalıştığını dile getiren Coşkun, “Bu konu oldukça teknik olduğu için, kitapta ana konuyla birlikte doğa ve hayvanlarla ilgili bilgiler de verdik. Bu sayede bir veteriner, araştırmacı olarak hayvanlara ve çevreye dair konuşurken kullandığımız kelimeleri de tanımalarını istedik. Ayrıca kitabın ilk kısmında bir veteriner hekimin mesleki anlamda neler yaptığını anlatarak çocuklara bu konuda farkındalık kazandırmayı amaçladık” sözleriyle anlatıyor. “Kitabımızın ana konusu oldukça teknik olduğu için, çocukların sıkılmadan okumalarını ve ilgilerini çekmelerini sağlamak için kitabı iki bölüme ayırdık” diyen Coşkun, “İlk bölümde temel ekolojik bilgilerin yanı sıra iyileşen hayvan dostlarımıza dair hikayeler ve çocukların hayal dünyasını canlandırabilecek bölümler bulunuyor. Bu sayede ikinci kısma temel bir zemin oluşturmayı amaçladım. İkinci bölümde ise yardıma muhtaç hayvan türlerini tek tek ele alarak ilkyardım süreçlerini açıkladım. Bu akışı oluştururken başta çizerimiz ve ayrıca kitabın sayfalarını tasarlayan Büşra Çakmak önemli bir rol oynadı. Çocukların zevkine hitap eden renk ve tasarımlarla kitabı etkili bir şekilde hazırladı” ifadelerini kullanıyor.

Bir kuşun doğaya dönüş macerası

Coşkun, “Kitabımızın ilk bölümünde, bana ulaşan yardıma muhtaç bir kuşun doğaya dönüş maceraları gibi küçük hikayeler bulunuyor” diyor ve ekliyor: “Bunun yanı sıra, kitapta ana karakter olarak çocuklar ve onlara yardım eden yetişkinler bulunmaktadır. ‘Hayvan Dostlarımız İçin İlkyardım Rehberi’ kitabında ana karakter, okuyucu çocuklar; onların edineceği küçük bir bilginin hayat kurtarabileceğini vurgulamak istedim.”







