Hayvan sevgisi eksi 20 derece soğuğu hissettirmiyor: Her gün kilolarca yem alıp güvercin besliyor

Her sabah erken saatlerde evden çıkan Atalay Çakaz, işletmeciliğini yaptığı otelinin bulunduğu cadde üzerinde kendisini bekleyen yabani kuşlara yem veriyor. Kuşların adeta kendisini tanıdığını ve beklediklerini belirten Çakaz, aldığı kilolarca yemle soğuk havada yabani güvercinleri besledikten sonra otelini gidiyor.

Pandemiden dolayı caddelerin boş olduğunu ve güvercinlerin yem bulmakta güçlük çektiğini ifade eden Atalay Çakaz, “Bu kuşlara bakacak kimse olmadığından dolayı, pandemiden dolayı, bir iki koşumuz var onlarda duyarlı, her sabah yem veriyoruz. Zaten evden çıktım zaman otelin önüne geldim an hepsi aşağıya iner. Sanki beni tanıyorlarmış gibi alıp dağıtıyorum. Aldım yemi dağıtım. Bunu günde iki üç kere tekrar ediyorum” dedi.

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ZEMİN KARLA KAPLI YİYECEK BULAMIYORLAR

Kentte hava sıcaklığı eksi 20’leri görüyor. Zeminin karla kaplı olmasından dolayı yem bulmakta zorlanan yabani güvercinleri, aldığı yemle besleyen Çakaz, herkesi duyarlı olmaya davet etti. Payton Pazarı mevki’inde otel işletmeciliği yapan Atalay Çakaz, günde 2-3 kez kuşlara yem veriyor.

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