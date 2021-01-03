Hayat Hayvan sevgisi eksi 20 derece soğuğu hissettirmiyor Her gün kilolarca yem alıp güvercin besliyor
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Hayvan sevgisi eksi 20 derece soğuğu hissettirmiyor: Her gün kilolarca yem alıp güvercin besliyor

Hayvan sevgisi eksi 20 derece soğuğu hissettirmiyor: Her gün kilolarca yem alıp güvercin besliyor

Kars’ta sokağı çıkma kısıtlamasından dolayı aç kalan yabani güvercinleri duyarlı vatandaş, her gün kilolarca yem alarak eksi 20 derece soğukta besliyor.

Haber Merkezi İHA
Hayvansever Atalay Çakaz, günde 2-3 kez güvercin besliyor.
Hayvansever Atalay Çakaz, günde 2-3 kez güvercin besliyor.

Her sabah erken saatlerde evden çıkan Atalay Çakaz, işletmeciliğini yaptığı otelinin bulunduğu cadde üzerinde kendisini bekleyen yabani kuşlara yem veriyor. Kuşların adeta kendisini tanıdığını ve beklediklerini belirten Çakaz, aldığı kilolarca yemle soğuk havada yabani güvercinleri besledikten sonra otelini gidiyor.

Pandemiden dolayı caddelerin boş olduğunu ve güvercinlerin yem bulmakta güçlük çektiğini ifade eden Atalay Çakaz, “Bu kuşlara bakacak kimse olmadığından dolayı, pandemiden dolayı, bir iki koşumuz var onlarda duyarlı, her sabah yem veriyoruz. Zaten evden çıktım zaman otelin önüne geldim an hepsi aşağıya iner. Sanki beni tanıyorlarmış gibi alıp dağıtıyorum. Aldım yemi dağıtım. Bunu günde iki üç kere tekrar ediyorum” dedi.

ZEMİN KARLA KAPLI YİYECEK BULAMIYORLAR

Kentte hava sıcaklığı eksi 20’leri görüyor. Zeminin karla kaplı olmasından dolayı yem bulmakta zorlanan yabani güvercinleri, aldığı yemle besleyen Çakaz, herkesi duyarlı olmaya davet etti. Payton Pazarı mevki’inde otel işletmeciliği yapan Atalay Çakaz, günde 2-3 kez kuşlara yem veriyor.

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21 koyununu ölmüş buldu: Görünce çok ağladım
FOTOĞRAF 7
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Kaza, saat 19.00 sıralarında Kargın köyü çıkışında meydana geldi. Turan Demirtaş'ın kullandığı 68 ABU 754 plakalı otomobil, iddiaya göre yola aniden çıkan koyun sürüsüne çarptı. Kazada sürücü Demirtaş ve yanındaki Ramazan Uguz yaralandı. Çevredekilerini habrı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından 2 yaralı, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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Otomobilde polis ekiplerince yapılan aramada, içki şişeleri bulundu. Bunun üzerine alkollü olduğu öne sürülen sürücü Demirtaş'ın kaç promil alkollü olduğunun ise hastanede yapılacak testin ardından belirleneceği öğrenildi Demirtaş'a, 'alkollü araç kullanmak ve sokağa çıkma yasağını ihlal etme' suçundan 4 bin 438 TL idari para cezası uygulandı.
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Sürücü Demirtaş'ın otomobiliyle çarptı sürüdeki 21 koyun öldü, 10'u yaralandı. Koyunlarının öldüğünü gören Şerife Keser ve gelini Nariye Keser şoke oldu. Çobanlarının koyunları otlatmaya götürdüğünü hatırlatan ve ölen koyunları nedeniyle duygulanan Şerife Keser, 10 hayvanımızda yaralı. Koyunlarımızın çoğu öldü. Hayvanlarımızın karnındaki kuzuları dışarı çıkmış. Ne kadar süratliyse hayvanlarımızı metrelerce ileri sürüklemiş. Görünce çok ağladım. Eşimin emeklide değil, tek geçim kaynağımız koyunlardı. 2 çocuğum için karda, kışta hayvanlarımızın arkasındaydım. Bizim tüm geçim kaynağımız bu hayvanlar. Ben yetkililerden yardım bekliyorum diye konuştu.
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Sürücünün alkollü olduğunu öğrendiklerini belirten gelini Nariye Keser ise, ''Tüm geçim kaynağımız bu koyunlardı. Koyunlarımın tamamı gebeydi. Koyunlarımla karnındaki kuzuları da öldü. Ben bu kış gününde şimdi ne yabayım? Gece gündüz, ailemle bu koyunların peşinden koşuyoruz. Bir alkollü sürücünün kurbanı olduk dedi.
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21 koyununu ölmüş buldu: Görünce çok ağladım
Aksaray'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve alkollü olduğu öne sürülen sürücü Turan Demirtaş otomobiliyle koyun sürüsüne çarptı. Kazada sürücü Demirtaş ve yanındaki Ramazan Uguz yaralandı, 21 koyunun öldü. Koyunlarının öldüğünü gören Şerife Keser ve gelini Nariye Keser ise şoke oldu.


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