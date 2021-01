Hayvan sevgisi eksi 20 derece soğuğu hissettirmiyor: Her gün kilolarca yem alıp güvercin besliyor Hayvan sevgisi eksi 20 derece soğuğu hissettirmiyor: Her gün kilolarca yem alıp güvercin besliyor Kars’ta sokağı çıkma kısıtlamasından dolayı aç kalan yabani güvercinleri duyarlı vatandaş, her gün kilolarca yem alarak eksi 20 derece soğukta besliyor.

Haber Merkezi 03 Ocak 2021, 10:28 Son Güncelleme: 03 Ocak 2021, 10:33 İHA