Hem oynuyor hem yeni şeyler keşfediyorum

Henüz küçük yaşına rağmen birçok reklam, fotoğraf çekimi ve dizi gibi projeler de yer alan dokuz yaşındaki çocuk oyuncu ve model Mustafa Enis Bilir’i ilk olarak başrollerini Çağatay Ulusoy, Salih Bademci ve Şifanur Gül’ün paylaştığı, Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikâyesini yazdığı, gerçek hayat hikâyesinin uyarlaması olan “Terzi” dizisinde hasta bir karakter olan “Ömer” rolüyle izlemiştik. Ardından Roman mahallesindeki hayatların hikâyesinin işlendiği “Üç Kuruş” dizisinde Çıngıraklı’nın “koruyucusu” konumundaki mafya lideri Kartal’ın oğlu rolüyle, daha sonra senaryosunu Makbule Kosif’in kaleme aldığı ve başrollerinde; Berk Hakman, Rabia Soytürk, Caner Topçu, Ege Kökenli, Durul Bazan ve Murat Daltaban’ın yer aldığı “Duy Beni” isimli dizide “Küçük Rıza” karakteriyle ve son olarak da geçtiğimiz hafta final yapan dramatik hikâyesi ile dikkatleri üzerine çeken, TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi, “Yürek Çıkmazı”nda Alp Navruz’un canlandırdığı Halil karakterinin çocukluğu rolüyle izledik.

En büyük destekçim ve oyuncu koçum annem

Mustafa Enis Bilir’i ilk olarak annesi Fatma Bilir keşfetmiş. Annesi, Bilir’i cast ajansına yazdırdıktan sonra üst üste dizi teklifleri gelmeye başlamış. Bilir, en büyük hayalinin veteriner olmak ve oyunculuğa devam etmek olduğunu söylüyor. “Oyunculuk benim için geçici bir heves değil” diyen Bilir, “Gerçekten çok severek yapıyorum. Dizi setindekiler kendimi unuttuğumu söylüyor. Oyunculuk benim için bir tutku. Sevdiğim bir hobi ve yeni şeyler öğrenerek, keşfederek yapıyorum dediğim bir alan” şeklinde açıklıyor. Oyuncu koçu eşliğinde rollerine hazırlandığını dile getiren Bilir, ezber yeteneğinin çok kuvvetli olduğunu ifade ediyor. Bilir, “Annem bana telefondan ya da kağıttan senaryoyu veriyor. Ben de ezberliyorum. Annem en büyük destekçim ve en sevdiğim oyuncu koçum. Ezberleri yaptıktan sonra çekime gidiyoruz. Sette de oyuncu koçum beni hazırlıyor” şeklinde rolüne nasıl hazırlandığını anlatıyor.

Farkındalık yaratan içerikler çok önemli

Gelen dizi tekliflerini kabul etmesindeki en büyük etkenin farkındalık yaratan içerikler olduğunu dile getiren Bilir, “Genellikle dizi projelerinde kadına ve çocuğa şiddet konulu temalar daha çok ilgimi çekiyor. Sosyal farkındalık yaratan dizilerde yer almak benim için çok kıymetli” ifadelerini kullanıyor.

Şu ana kadar canlandırdığı karakterlerde en çok Yürek Çıkmazı dizisindeki Halil karakteriyle ortak yönlerinin olduğunu dile getiren Bilir, “Halil de annesini çok seviyor ve sevdiklerini her kötülükten koruyan biri. Aynı zamanda ben de Halil gibi sakin bir çocuğum” ifadelerini kullanıyor.

Akrabalarım arasında fenomen oldum

Herkes tarafından büyük ilgi ve beğeniyle izlendiğini söyleyen Bilir, “Birisi beni tanıdığını söyleyince mutlu oluyorum” diyor. “Akrabalarım arasında fenomen oldum” diyen Bilir, “Akrabalarım da beni her gördüklerinde hemen fotoğraf çekiliyorlar. Dışarıda bir kitlem oluştu. Çok mutlu oluyorum ve eğleniyorum ben de” diyor. Oyunculuğunun eğitim hayatını olumsuz olarak etkilemediğinin altını çizen Bilir, “Sadece setin ertesi gün okula gitmek zorunda kaldığım zamanlarda biraz yoruluyorum ama performansımı etkilemiyor” diyerek anlatıyor.







