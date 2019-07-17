Hayat Hepimiz Nehirde bir damlayız
KÜLTÜR SANAT

Hepimiz Nehir’de bir damlayız

Edebiyatımızın emektar kalemlerinden Sabahat Emir’in yeni romanı “Nehir” okurla buluştu. Yazarlıkta 55 yılı geride bırakan Emir, insanoğlunun ezelî hayatını ve bir damladan okyanusa geçişini aktarıyor. Emir “Nehir bir insanlık macerası, hepimiz gibi bir damlanın serüveni” diyor.

Seray Şahinler Demir Yeni Şafak
Sabahat Emir
Sabahat Emir

Yazarlık serüveninde 55 yılı geride bırakan Sabahat Emir yeni romanı “Nehir” ile okuru selamladı. Türk hikayeciliğinin ve romancılığının önemli temsilcilerinden olan 1964 yılında yayımladığı “Ceviz Oynamaya Geldim Odana” öyküsüyle edebiyat dünyasına giriş yapan, Hisar dergisinde yazıları yayımlanan Emir, son eseri Nehir ile bu kez takipçilerini derin bir yolculuğa davet ediyor. Uzun yıllarıdr bu romana yoğunlaştığını belirten yazar insanoğlunun ezelî hayatını, damladan okyanusa geçişini ve muhteşem dönüşümünü dile getiriyor.

SUYA YAKINLIK TEFEKKÜR DEMEK

Romanın 5 yıllık bir emeğin ürünü olduğunu dile getiren Emir, “Nehir bir insanlık macerası ama standart kelimelerle açıklayamıyorum. Hem dünyevi hem tasavvuftan şeyler var... Bir damlanın serüveni. Esasında biz bir damladan oluşuyoruz. Çeşitli gidiş yolları var o yıllardan geçe geçe o yolların meşakkatlerini yaşayarak damlanın serüvenini bitiriyoruz ve tekrar aslımıza dönüyoruz. Bir kere her şeyden önce suya yakın olmak lazım. Suya yakın olan insan tefekküre yakındır, derinliği olandır. Biraz tefekkür, bilgi, yaşam komple bir tavır gerekiyor” dedi.

Romanın geçmişinin 30 sene öncesine dayandığını belirten, 1986 yılında kaleme aldığı Sancılı Bir Gün’ün roman denemesi olduğuna değinen Emir şöyle konuştu: “Sancılı Bir Gün’e roman diye başladım, olmadı. Demek ki romanın dünyasına daha hazır değilmişim. Çok daha macera yaşamam gerekiyormuş. Yaşadım ve toplananları elimden geldiğince aktarmaya çalıştım. Damladan damlaya doğru… Duyguların, düşüncelerin bir zamanı var. Hayatta zamanı gelmeyince gerçekleşmiyor. Bu da demek ki takip edeceğimiz çizgileri yaşamak gibi bir durum hasıl oluyor.”

REKLAM

Romandan tiyatroya, senaryodan öyküye edebiyatın birçok alanında eser veren yazar, yazdıkça bir okyanusa girdiğini söyedi: “Yazmaya 5 yaşında başladım. O yazma merakı o zaman başladı. Evet çok dolaştım. Normal bir damlayışın ağır aksak ilerleyişini görüyorum. Sonra bir okyanusa girdiğimi görüyorum… Nehir’in farkı ise çok yoğun olması. O yoğunlukta son safhalara yaklaştığımı ve olgunlaşıp derinleştiğimi hissediyorum. Enine boyuna bir büyüme benimki. Bir yazar bu tür roman yazdığında olgunlaşır zaten.”

3 bin yıllık lahit kapağına spreyle yazı yazıldı
HAYAT
3 bin yıllık lahit kapağına spreyle yazı yazıldı
Oruç Reis de yola çıkıyor

Oruç Reis de yola çıkıyor
YKS sonuçları açıklandı

YKS sonuçları açıklandı

​Adaylar sınav sonuçlarına TC kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek.
Kalkınma planı kabul edildi

Kalkınma planı kabul edildi

​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, komisyonda soruları yanıtladı.
Türkiye'ye adil davranılmadı

Türkiye'ye adil davranılmadı

ABD Başkanı Trump'tan F-35 açıklaması.
Kartpostallık görüntüler

Kartpostallık görüntüler

'Parçalı Ay Tutulması' tüm Türkiye'den izlenebiliyor.
10 Türk kaçırıldı

10 Türk kaçırıldı

Dışişleri Bakanlığı, vatandaşların kurtarılması için irtibata geçti.
Tek tek imha edildi

Tek tek imha edildi

​Bakanlık operasyondan son fotoğrafları paylaştı.
Metrobüste<br>yangın paniği

Metrobüste
yangın paniği

Dumanı fark eden yolcular sürücüye haber verdi.

Resmen<br> siyasi sabotaj

Resmen
siyasi sabotaj

​AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaoğlu'na 15 Temmuz tepkisi.
İhvân-ı Muslimîn liderleri

İhvân-ı Muslimîn liderleri

​Mecra, Müslüman Kardeşlerin liderleri, dönemleri, etkilerini geniş kapsamlı ele aldı.
12'inci uçak da indi

12'inci uçak da indi

​S-400 füze sisteminin sevkiyatında 5. güne girildi.
4 yıl sonra geliyorlar

4 yıl sonra geliyorlar

Çinli heyetle görüşmek isteyenlere başvuru çağrısı
Tüm zamanların <br>rekoru kırıldı

Tüm zamanların
rekoru kırıldı

Sınırda kuyruğun ucu bucağı görünmüyor.
Ciddiye almaya gerek yok

Ciddiye almaya gerek yok

​Bakan Çavuşoğlu AB'nin yaptırım kararını değerlendirdi.
İçindeki 60 bin lirayla yandı

İçindeki 60 bin lirayla yandı

Lüks araç küle dönerken sahibi gözyaşlarını tutamadı.
Aylık 61 milyon TL

Aylık 61 milyon TL

​Amerika'nın en fazla kazanan CEO'su belli oldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.