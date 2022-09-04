Hepimizin süper gücü var

Yazar Hilal Çorbacıoğlu’nun kaleme aldığı, Demet Özdemir’in çizdiği “Benim Süper Gücüm Yok Ki” isimli kitap Ketebe Çocuk etiketiyle geçtiğimiz günlerde okurla buluştu. Arkadaşlık ve dostluğun önemini vurgulayan kitap, yardımlaşma ve keşfetmenin ne kadar önemli olduğunu ele alıyor. Kitapta, Suzi karakterinin süper güç turnuvasını izlemek için ormanın derinliklerine doğru yola koyulduğunu görüyoruz.

Herkesin bir süper gücünün olduğu turnuvada Suzi ise kendi yeteneğinin ne olduğunu bilmiyor. Turnuvanın sonunda Suzi, arkadaşları sayesinde merak ettiği sorunun cevabını buluyor ve kendi süper gücünün farkına varıyor. Çorbacıoğlu, Suzi karakteri üzerinden çocukların kendi güçlerini keşfetmelerini istediklerini belirtiyor.

SUZİ BİZE SABRI ÖĞRETİYOR

“Çocuk kitabı yazıyorsanız doğadaki her şey, çocukla temas eden her şey sizin için bir hikâye kahramanına dönüşebiliyor” diyen Çorbacıoğlu, kitabı yazma hikâyesini “Çocuklarla birlikte yaptığımız bir doğa yolculuğunda büyük bir çam ağacının tepesine çok yavaş ve günlerce süren bir yolculukla yukarıya çıkmış bir salyangoz dikkatimizi çekmişti. Kitabın kahramanı salyangoz Suzi’de, bir sonbahar günü yağmurdan sonra gezinirken karşımıza çıktı. O günlerde biz de bir kahraman arayışı içerisindeydik. Bu kahramanın da metropol hayatının ve hızının aksine yine aramızda bir yerlerde ama sakin sakin, sürüne sürüne kendi özellikleriyle yaşayan “Suzi” olmasını istedik” şeklinde anlatıyor ve sözlerine şöyle devam ediyor: “Hayvan olarak baktığımızda çok gösterişli bir görüntüsü, bir albenisi yok aslında ama şehir hayatında o sadeliğinin yanında nasıl sakin kalabildiğini, nasıl yavaş olabildiğini ve Suzi’nin hem toprağın altında hem de toprağın üstünde nelere eşlik ettiğini çocukların da şahit olmasını istedik” diyor. Kitabında, insanın yeteneğini keşfetmenin önemini anlatmak istediğini söyleyen Çorbacıoğlu, “Suzi’de ise, arkadaşlarının ona gösterdiği keşfetme yeteneğindeki mutluluğundan bahsettik. Suzi, kitapta kendi hikâyesiyle birlikte yavaş yavaş bize de sabrı öğretiyor. Bu sabrı çocuklara da öğretmesini temenni ederek, her insanın bir süper gücü olacağını, bunu keşfettiği zaman çok büyük bir zenginlik katacağını görmelerini istedik” diyor.

HEPİMİZİN BİR SÜPER GÜCÜ VAR

Kitabında özellikle toprağın altında yaşayan, en ilgi çekici hayvanları tercih ettiğini söyleyen Çorbacıoğlu, “Olağanüstü hayvanları hayvanat bahçesine gittiğimizde gördüğümüzde şaşırıyoruz ama toprağın altındaki hayvanları bilmiyoruz, onlardan haberimiz yok” diyor. Hepimizin bir süper gücü ve bir kabiliyeti olduğunu söyleyen Çorbacıoğlu, “İnsan denemeden kabiliyetini bilemez. Burada sadece ailelerin değil, eğitimcilerin de çok iyi gözlemci olmaları lazım” diyor. Ebeveynlerin çocuğun “bu işe yatkın olmalı” dediği yerde desteklenmesi gerektiğinin altını çizen Çorbacıoğlu, çocukları cesaretlendirmenin, teşvik etmenin bu noktada çok önemli olduğunu vurguluyor.