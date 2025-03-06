Her 15 km’de otoyol jandarması

Geçen yıl sonu göreve başlayan otoyol jandarması için 27 komutanlık, 26 karakol ve köprü güvenliği için 3 tesis koruma takım komutanlığı oluşturuldu. Bu yapılanmayla toplam 56 ana birlik teşkil edildi. 1006 tim oluşturuldu, bu timlerde 4 bine yakın personel sahada olacak. Timler otoyollarda her 15 kilometrede bir konuşlandırılacak şekilde planlandı. Uygulamayla otoyolların daha güvenli hale getirilmesi ve olası kaza ya da asayiş olaylarına daha hızlı müdahale hedefleniyor.