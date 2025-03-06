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Her 15 km’de otoyol jandarması

Her 15 km’de otoyol jandarması

Canberk Doğan
04:006/03/2025, Perşembe
G: 6/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Jandarma Genel Komutanlığı’nın sorumluluk sahasına giren bölgelerdeki 3 bin 524 km’lik alanda otoyol teşkilatlanması tamamlandı.

Geçen yıl sonu göreve başlayan otoyol jandarması için 27 komutanlık, 26 karakol ve köprü güvenliği için 3 tesis koruma takım komutanlığı oluşturuldu. Bu yapılanmayla toplam 56 ana birlik teşkil edildi. 1006 tim oluşturuldu, bu timlerde 4 bine yakın personel sahada olacak. Timler otoyollarda her 15 kilometrede bir konuşlandırılacak şekilde planlandı. Uygulamayla otoyolların daha güvenli hale getirilmesi ve olası kaza ya da asayiş olaylarına daha hızlı müdahale hedefleniyor.



#Jandarma Genel Komutanlığı
#Otoyol
#Denetim

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