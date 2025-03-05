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Mehmetçik üşümesin diye: Hatice nineden hudutta görev yapan askere boyunluk hediyesi

Mehmetçik üşümesin diye: Hatice nineden hudutta görev yapan askere boyunluk hediyesi

19:375/03/2025, Çarşamba
G: 5/03/2025, Çarşamba
AA
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Hatice ninenin ördüğü boyunluklar, hudutta görev yapan Mehmetçiğe teslim edildi.
Hatice ninenin ördüğü boyunluklar, hudutta görev yapan Mehmetçiğe teslim edildi.

Ankara'da yaşayan Hatice Günar, elleriyle ördüğü boyunlukları, vatan savunmasında görev yapan Mehmetçiğe armağan etmek üzere Iğdır'daki 5'inci Hudut Tugay Komutanlığı'na gönderdi.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabındaki paylaşımda,
"Hatice teyzemizin Mehmetçiklerimize armağan ettiği boyunlukları teslim ettik. Kendisine gönülden teşekkür ediyor, sağlık ve huzur dolu bir ömür diliyoruz."
ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, Günar'ın boyunlukları gönderdiği anlara ilişkin görüntüler de yer aldı.


Görüntülerde Günar'ın,
"Onları çok seviyorum. Onlar bizi koruyorlar. Onların gösterdiği emeğe biz karşılık veremeyiz. Ama böyle bir şeyle faydalı olmak çok hoşuma gidiyor."
ifadeleri paylaşıldı.

'ELLERİNDEN ÖPÜYORUZ'

Paylaşımda, boyunlukları teslim alan Mehmetçiğin,
"Göndermiş olduğun hediyeleri aldık. Bizleri çok mutlu ettin. Teşekkür ediyor, ellerinden öpüyoruz."
dediği anlara da yer verildi.

#MSB
#TSK
#Atkı

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