Her sorunun bir cevabı var

Bülent Acun





İnsan olmanın alametifarikalarından biri de soru sormaktır. İnsan mücehhez kılındığı o muhteşem donanım sayesinde hakikati aramaya kafa yorar, bulmak için de sorular sorar. Birçok ayet-i kerimenin nüzul, hadis-i şerifinde vürut sebebi insanların çeşitli vesilelerle Hz. Peygamber (s.a.v.)’e sorduğu sorulardır. “Merak ilmin yarısıdır” soru da cevabın anahtarıdır. Cevabını bulamayan sorular erinde gecinde sorunlara dönüşür. İnsan hakkı ve hakikati aramak için soru sorabildiği gibi, hakikati sulandırmak zihinleri bulandırmak için de sorular sorar. “Gençliğin imanını sorularla çaldılar” cümlesinin, bir kitap ismi olmanın ötesinde küresel bir inkâr ve ifsat projesinin ana hedeflerinden biri olması, hepimizi çalışılmış sorular üzerinde önemle durmaya, düşünmeye ve bir şeyler yapmaya mecbur kılıyor.

ENTELEKTÜEL CEVAPLAR

Söz konusu mecburiyeti yüreğinin merkezinde hissetmiş olacak ki Dr. Ömer Kutlu, kaleme aldığı “Modern Çağın Sorularına Karşı İslam-Ateist, Deist ve Agnostik Sorulara Cevaplar” (Beyan yay. 2025, 256 s.) kitabıyla üzerimizdeki bu ağır yükü epey hafifletti. Ateistlerin, deistlerin ve agnostiklerin en sık sordukları 41 soruya esaslı cevaplardan mürekkep olan kitap, 43 bölüm ve 256 sayfadan oluşuyor. Haziran 2025 tarihinde raflardaki yerini alan kitap okurunu Beyan etiketiyle selamlıyor. Tıp alanındaki çalışma ve ödüllerinden dolayı başarılı bir Tıp Doktoru olan Doktor Ömer Kutlu, kaleme aldığı bu kitabıyla da İslami ilimlerde de hayli mesafe kat etmiş görünüyor. Yazarın bir Tıp doktoru ve ilahiyatçı olması, sorulara verdiği cevapların niteliğine anlamlı katkılar sunuyor. Özellikle insanın yaratılışıyla ilgili ayetleri, hadisleri ve ilmi gerçekleri İslam’ı iyi bilen bir doktorun kaleminden okumanın keyfini tarif etmeye kelimeler kifayetsiz kalıyor. Kitap derin bir araştırma uzun bir incelemenin hasılası olduğunu her bölümde okura hissettiriyor. Kitabı benzerlerinden ayıran en önemli özellik, çalışılmış sorulara birçok açıdan entelektüel cevaplar içermesi. Yazar kitabında avam ve orta sınıftan ziyade mürekkep yalamış bir şüpheci ve inkârcı kitleyi muhatap alıyor. Zihnindeki şüpheleri gidermek ve karşılaştığı sorulara Kuran, Sünnet ve bilimsel gerçekler ışığında cevaplar vermek isteyen inanmış insanlar için eser tam bir başucu kitabı.

Yazar kitabında muhatap olduğu sorulara, soru sahiplerini sorgulamadan ve yargılamadan cevaplar veriyor. Kitabın hiçbir yerinde böyle soru sorulur mu şeklinde bir cümleye rastlanmıyor. Yazar ele aldığı her meseleyi öncelikle vahyin aydınlığında ve sünnet ışığında çözmeye çalışıyor. Tıp, matematik, filoloji, biyoloji, sosyoloji, psikoloji, tarih gibi birçok disiplini ilahi mesajların daha iyi anlaşılmasına vesile kılıyor. Yazar muhatap olduğu sorulara kompleksten uzak, öz güveni yüksek ve dingin bir zihinle özgün cevaplar veriyor. Birçok sorunun cevabında son söyleyeceklerini hemen ilk paragrafta ifade edip, ilerleyen paragraflarda cevabını detaylandırdıktan sonra, meselenin özünü sonuç bölümünde bir kere daha ortaya koyarak okurun zihnini netleştiriyor. Yazarın bazı soruları cevaplarken yapay zekâ teknolojisinden de istifade etmesi cevaplara güncellik, kitaba da popülerlik katıyor. Yazarın birbirine benzeyen soruları cevaplarken okuru bazen önceki bölümlere bazen de sonraki bölümlere havale etmesi okumayı zevkli ve pratik hale getiriyor.

ARTIK HİÇBİR ŞEY KAFAMA TAKILMIYOR

İnsanın sorularına İslam’dan cevaplar aramaya adanmış kalemleri selamlama makamında şu hatıramı paylaşmak isterim. Bir gün yanıma bir genç geldi. Hocam kafama takılanlar var dedi. Bunun üzerine ben kendisine Prof. Dr. Cağfer Karadaş’ın Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları arasından çıkan Kafama Takılanlar serisini hediye ettim. Aylar sonra kendisiyle karşılaştığımız o genç bana şöyle dedi: Hocam hediye ettiğiniz kitapları okudum, artık kafama takılan hiçbir şey kalmadı.







