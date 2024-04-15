Herkesin birbirine tavsiye ettiği Tabii dizisi: Aziz Mahmud Hüdayi

"Kendisi, çeşitli davaları, usulsüzlükleri çözmeye çalışıyor. Aslında orada iyiyi, doğruyu, güzeli yaymak için bir mücadelesi var. Dizide bu mücadelenin ona ağır geldiği dönemler de var. Bunu özellikle kendimde hissettiğim zamanlar oldu. O noktada karaktere girmek çok kolay oluyor ya da duygusal bir patlama yaşadığı zaman, benim hayatımda da onun yansımaları oluyor. Sete geldiğim zaman da o hallerle geliyorum. Sanki Aziz Mahmud Hüdayi bir yerlerden bana yardım ediyor gibi geliyor. Bana bu kadar çok şey öğreten sanırım başka bir karakter olmadı"