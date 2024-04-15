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Hayat

Herkesin birbirine tavsiye ettiği Tabii dizisi: Aziz Mahmud Hüdayi

TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'de hafta içi her gün yayınlanan 'Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu' dizisi birçok izleyicinin dikkatini çekti. Aziz Mahmud Hüdayi’nin yolculuğunu konu alan bu hikaye, ilk bölümünden itibaren yoğun ilgi gördü. Rüzgar Aksoy'un başrolünde yer aldığı dizi, izleyicilere farklı bir perspektif sunarak kalplere dokunuyor. Oynadığı karakterden bahseden Aksoy, "Benim hayatımda da onun yansımaları oluyor. Sanki Aziz Mahmud Hüdayi bir yerlerden yardım ediyor gibi geliyor. Bana bu kadar çok şey öğreten başka bir karakter olmadı" dedi. Peki, Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu oyuncu kadrosunda kimler var?

Pınar Görgü
14:51 - 15/04/2024 Pazartesi
Güncelleme: 14:58 - 15/04/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu hafta içi her gün TRT tabii'de
Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu hafta içi her gün TRT tabii'de

TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'de her akşam seyirciyle buluşan Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu dizisi yayınlandığı ilk bölümden itibaren dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Aziz Mahmud Hüdayi'nin karakterine hayat veren Rüzgar Aksoy'un yer aldığı dizi, aşkın ve maneviyatın yolculuğunu izleyicilere aktarıyor.


Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın, yönetmenliğini ise Kamil Aydın'ın üstlendiği dizinin senaryosunu İsa Yıldız, Uhud Tekin ve Abdülselam Durmaz birlikte kaleme alıyor.

Dizi tutkunları ekran başına!

İzleyicilere farklı bir perspektiften bakma fırsatı sunarak kalplere dokunan Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu, duygu dolu anlar yaşatacak.


Dizinin konusu ise şöyle;

Mahmud, Kahire’den Bursa’ya kadı naibi olarak atanır. Şehirde adaletin tesisi için Kadı Nazırzade ile birlikte çalışırken, Şeyh Üftade ile tanışır. Kadı olma hayalleri kurmuş ve bunu başarmıştır. Ancak Üftade hazretleri ona bambaşka bir hayatın kapılarını aralayacaktır..

Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu dizisi nerede çekiliyor?

Aziz Mahmud Hüdayi Aşkın Yolculuğu dizisi İstanbul’da ve Bursa'da çekiliyor. İstanbul’un Beşiktaş ve Galata gibi yerlerinde çekilen Aziz Mahmud Hüdayi Aşkın Yolculuğu dizisinde renkli görüntüler oluştu. Dizinin çekimleri Bozdağ Film Platoları'nda gerçekleştiriliyor.

Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu oyuncuları kimler?

TRT 1 ekranlarında Ramazan ayında başlayan Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu dizisi, oyuncu kadrosu ile birçok dizisever tarafından merak ediliyor. Aziz Mahmud Hüdayi oyuncu kadrosunun bir kısmı şu şekilde;

  • Rüzgar Aksoy
  • Cem Kurtoğlu
  • Duygu Gürcan
  • Hakan Örge
  • Tuğba Melis Türk

"Bana bu kadar çok şey öğreten başka bir karakter olmadı"

Oynadığı karakterden bahseden Rüzgar Aksoy,
"Kendisi bir alim. Birçok dil biliyor, birçok şehirde kadılık yapıyor ve bütün malından, mülkünden vazgeçip fakirlere bağışlıyor. Yani birçok hali var Aziz Mahmud Hüdayi'nin ve o hallerin her birinden farklı farklı şeyler öğrendim" d
edi.

Aksoy, dizide bir polisiye tarafın olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Kendisi, çeşitli davaları, usulsüzlükleri çözmeye çalışıyor. Aslında orada iyiyi, doğruyu, güzeli yaymak için bir mücadelesi var. Dizide bu mücadelenin ona ağır geldiği dönemler de var. Bunu özellikle kendimde hissettiğim zamanlar oldu. O noktada karaktere girmek çok kolay oluyor ya da duygusal bir patlama yaşadığı zaman, benim hayatımda da onun yansımaları oluyor. Sete geldiğim zaman da o hallerle geliyorum. Sanki Aziz Mahmud Hüdayi bir yerlerden bana yardım ediyor gibi geliyor. Bana bu kadar çok şey öğreten sanırım başka bir karakter olmadı"

Aziz Mahmud Hüdayi'nin Osmanlı'nın 5, 6 padişahına yarenlik ettiğini vurgulayan Rüzgar Aksoy,
"Ciddiyetle onun bütün sözlerini dikkate alan padişahlar var. Biz sadece onu insan olarak dizide yansıtmaya çalıştık. İzleyiciler de feyz alsın diye. Onun çeşitli halleri kimi zaman zorlasa da oyunculuk açısından bana çok şey katmıştır"
diye konuştu.


Selahaddin dizisinde dikkat çeken Gazze sahnesi: Ölü girer diri çıkarlar!

Ekranların sevilen dizisi "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi", merakla beklenen 12. bölümüyle TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Selahaddin’in büyük çabaları sonucunda Askalan fethedilmiştir. Ancak beklenmedik bir felaket Gazze semalarından göğe yükselir. Devletleri ve orduları parasıyla yönetecek kadar zengin bir Yahudi olan Avram, daha önce görülmemiş büyüklükte bir haçlı ordusuyla yeni bir haçlı seferi başlatır ve Gazze’de Müslümanları katletmeye girişir. Selahaddin, mazlumları kurtarmak için harekete geçerken, Gazze'ye girmenin yolunu bulur. Haçlılar tarafından eşi ve çocuğu katledilen Hızır, Selahaddin'i mezarlığa götürür "Gazze'nin kapısı mezar, ölü girer diri çıkarlar" der ve mezarlıktaki gizli tünele ulaşmasını sağlar. Peki, Selahaddin kendisini bekleyen engelleri aşabilecek midir?


#Aziz Mahmud Hüdayi
#trt tabii
#TRT
#Rüzgar Aksoy
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