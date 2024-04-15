Herkesin birbirine tavsiye ettiği Tabii dizisi: Aziz Mahmud Hüdayi

TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'de her akşam seyirciyle buluşan Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu dizisi yayınlandığı ilk bölümden itibaren dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Aziz Mahmud Hüdayi'nin karakterine hayat veren Rüzgar Aksoy'un yer aldığı dizi, aşkın ve maneviyatın yolculuğunu izleyicilere aktarıyor.
Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın, yönetmenliğini ise Kamil Aydın'ın üstlendiği dizinin senaryosunu İsa Yıldız, Uhud Tekin ve Abdülselam Durmaz birlikte kaleme alıyor.
Dizi tutkunları ekran başına!
İzleyicilere farklı bir perspektiften bakma fırsatı sunarak kalplere dokunan Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu, duygu dolu anlar yaşatacak.
Mahmud, Kahire’den Bursa’ya kadı naibi olarak atanır. Şehirde adaletin tesisi için Kadı Nazırzade ile birlikte çalışırken, Şeyh Üftade ile tanışır. Kadı olma hayalleri kurmuş ve bunu başarmıştır. Ancak Üftade hazretleri ona bambaşka bir hayatın kapılarını aralayacaktır..
Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu dizisi nerede çekiliyor?
Aziz Mahmud Hüdayi Aşkın Yolculuğu dizisi İstanbul’da ve Bursa'da çekiliyor. İstanbul’un Beşiktaş ve Galata gibi yerlerinde çekilen Aziz Mahmud Hüdayi Aşkın Yolculuğu dizisinde renkli görüntüler oluştu. Dizinin çekimleri Bozdağ Film Platoları'nda gerçekleştiriliyor.
Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu oyuncuları kimler?
TRT 1 ekranlarında Ramazan ayında başlayan Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu dizisi, oyuncu kadrosu ile birçok dizisever tarafından merak ediliyor. Aziz Mahmud Hüdayi oyuncu kadrosunun bir kısmı şu şekilde;
- Rüzgar Aksoy
- Cem Kurtoğlu
- Duygu Gürcan
- Hakan Örge
- Tuğba Melis Türk
"Bana bu kadar çok şey öğreten başka bir karakter olmadı"
Aksoy, dizide bir polisiye tarafın olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti: