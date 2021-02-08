​Hilmi Ziya Ülken’in Sultani’li yılları

Aşk Ahlakı, Millet ve Tarih Şuuru, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, Yeni Zamanlar Felsefesi eserleri başta olmak üzere, Türk düşünce yaşamında ve Türkiye’de felsefe geleneğinin oluşmasında büyük rolü olan sosyolog Hilmi Ziya Ülken’in biyografisine dair belgeler ortaya çıktı.

Fatih Güldal

BİNLERCE EVRAK ARASINDAN BULDUK

İstanbul Erkek Lisesi Müdürü Fatih Güldal, tarihi lisede hem öğrencilik hem öğretmenlik yapan Hilmi Ziya Ülken’in öğrencilik yıllarına dair araştırmaya imza attı. 137 yıllık belgeleri inceleyen Güldal, üzerinde “Hilmi Ziya” yazan zarfı incelediğinde dosyadaki belgelerin Ülken’e ait olduğunu tespit etti. Araştırma kapsamında Hilmi Ziya Ülken’in 19 Eylül 1912 tarihinde kayıt olduğu İstanbul Sultanisi’ndeki (Bugünkü İstanbul Erkek Lisesi) öğrencilik belgeleri ve 11 yaşında çekilen fotoğrafına ulaşıldı. Bu belgeler, Ülken’in de yazarları arasında yer aldığı, 1921’de yayın hayatına başlayan Dergah Dergisi’nin Şubat 2021 sayısında yayımlandı. Güldal araştırmanın perde arkasını dergide yer alan kapsamlı yazısında aktardı.

Hilmi Ziya Ülken’e ait okul evrakları.

Doğumunun 120. yılında ortaya çıkan belge ve fotoğraf Hilmi Ziya Ülken’in yaşamöyküsüne eklemlenerek edebiyat dünyasıyla paylaşıldı. Güldal, “Belgeler binlerce Osmanlıca evrağın içinde aranarak bulundu. Hilmi Ziya Ülken çok velud bir yazar. Okulumuzdan çıkması bizim için bir kıymet. Türkçe kayıt ve tasnif edilmiş bir arşiv olmadığı için günlerce aradık. Ailesinin dahi elinde olmayan belgeler bunlar” şeklinde konuştu.

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