Hayat Hilmi Ziya Ülkenin Sultanili yılları
KÜLTÜR SANAT

​Hilmi Ziya Ülken’in Sultani’li yılları

Hilmi Ziya Ülken’in Sultani’li yılları

Türk düşünce tarihinin önemli ismi Hilmi Ziya Ülken’in İstanbul Sultanisi’ndeki öğrencilik yıllarına ait belgeler ve 11 yaşındaki fotoğrafı ilk kez ortaya çıktı. Dosya, okul müdürü Fatih Güldal tarafından 137 yıllık belgeler arasından keşfedildi. Güldal belgelerin Ülken’in biyografisine katkı sağlayacağını söylüyor.

Seray Şahinler Demir Yeni Şafak
Hilmi Ziya Ülken
Hilmi Ziya Ülken

Aşk Ahlakı, Millet ve Tarih Şuuru, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, Yeni Zamanlar Felsefesi eserleri başta olmak üzere, Türk düşünce yaşamında ve Türkiye’de felsefe geleneğinin oluşmasında büyük rolü olan sosyolog Hilmi Ziya Ülken’in biyografisine dair belgeler ortaya çıktı.

Fatih Güldal

BİNLERCE EVRAK ARASINDAN BULDUK

  • İstanbul Erkek Lisesi Müdürü Fatih Güldal, tarihi lisede hem öğrencilik hem öğretmenlik yapan Hilmi Ziya Ülken’in öğrencilik yıllarına dair araştırmaya imza attı. 137 yıllık belgeleri inceleyen Güldal, üzerinde “Hilmi Ziya” yazan zarfı incelediğinde dosyadaki belgelerin Ülken’e ait olduğunu tespit etti. Araştırma kapsamında Hilmi Ziya Ülken’in 19 Eylül 1912 tarihinde kayıt olduğu İstanbul Sultanisi’ndeki (Bugünkü İstanbul Erkek Lisesi) öğrencilik belgeleri ve 11 yaşında çekilen fotoğrafına ulaşıldı. Bu belgeler, Ülken’in de yazarları arasında yer aldığı, 1921’de yayın hayatına başlayan Dergah Dergisi’nin Şubat 2021 sayısında yayımlandı. Güldal araştırmanın perde arkasını dergide yer alan kapsamlı yazısında aktardı.

Hilmi Ziya Ülken’e ait okul evrakları.

Doğumunun 120. yılında ortaya çıkan belge ve fotoğraf Hilmi Ziya Ülken’in yaşamöyküsüne eklemlenerek edebiyat dünyasıyla paylaşıldı. Güldal, “Belgeler binlerce Osmanlıca evrağın içinde aranarak bulundu. Hilmi Ziya Ülken çok velud bir yazar. Okulumuzdan çıkması bizim için bir kıymet. Türkçe kayıt ve tasnif edilmiş bir arşiv olmadığı için günlerce aradık. Ailesinin dahi elinde olmayan belgeler bunlar” şeklinde konuştu.

TÜM DERSLERDEN ON ALMIŞ

  • Güldal şunları kaydetti: “Nüfus tezkeresinden tutun, veli imzasının bulunduğu evraklar, tasdiknamesi… İstanbul’da yaşıyorlar ama bir dönem yatılı okumuş, o belge var. Babası eczacı, oğlunun aşısını kendisi yapmış. Tefeyyüz Mektebi’nden notları var. Kuran-ı Kerim, Ulûm-ı Dîniyye, İmlâ, Kıraât, Fransızca, Hesap, Mâlûmat-ı Fenniye, Tarih gibi derslerin hepsinden on almış. Çok başarılı bir öğrenci belli ki. Bunlar yazılı olarak hayatıyla ilgili en eski belgelerden. Önemli bir ismin biyografisini yazarken çok kıymet verilecek belgeler.”
Abone Ol Google News
Ortadan kayboldu

Ortadan kayboldu

En son Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmişti.
Katarı NSA ile izlediler

Katar'ı NSA ile izlediler

​BAE hakkında ortaya çıkan skandallar bitmiyor.
ABDnin maaşlı adamları

ABD'nin maaşlı 'adamları'

Türkiye de dahil birçok ülkedeki lobilere milyonlarca dolar akıtılıyor.
Suçlu değiliz

Suçlu değiliz

​'28 Şubat' mağdurları bedel ödemeye devam ediyor.
Anayasada üç kriter

Anayasada üç kriter

Millet iradesini yansıtacak sivil anayasa çalışmalarının üç sacayağı olacak.
Konjonktür uygun

Konjonktür uygun

​Prof. Dr. Durgun, yeni anayasanın demokrasiye yatırım olacağına dikkat çekti.

Rosier'den altın gol: <br>Kartal zirveye tutundu

Rosier'den altın gol:
Kartal zirveye tutundu

​Siyah beyazlılar uzun süre 10 kişi oynadığı maçtan 3 puanla ayrıldı.
Nefes kesen <br>kurtarma operasyonu

Nefes kesen
kurtarma operasyonu

​Jandarma ekipleri görüntüleri paylaştı.
Başka bir hazırlığın ipuçları var

Başka bir hazırlığın ipuçları var

​TBMM Başkanı Şentop'tan Boğaziçi açıklaması.
İstanbul'a fırtına uyarısı

İstanbul'a fırtına uyarısı

Yarın öğlen saatlerinde başlayacak.
​7 Şubat MİT Kumpası'nın perde arkası​

​7 Şubat MİT Kumpası'nın perde arkası​

​Erdoğan ameliyat masasından kelepçeyle uyanacaktı.
Tartışma çıkartan an

Tartışma çıkartan an

​Beşiktaşlılar bu pozisyonu konuşuyor.
Dikkat çeken düşüş

Dikkat çeken düşüş

​Bakanlık kritik tabloyu açıkladı.

Hem görüntüsü hem fiyatı şaşırtıyor

Hem görüntüsü hem fiyatı şaşırtıyor

​Bir zamanlar saraylarda besleniyordu.
Türkiye'de 12 kişi bu mesleği yapıyor

Türkiye'de 12 kişi bu mesleği yapıyor

Ayda 15 bin TL kazanıyorlar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.