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Hayat

İDOB’dan 15 Temmuz konseri

04:00 - 9/07/2024 Salı
Güncelleme: 02:51 - 9/07/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) sanatçıları, 15 Temmuz’da “Vatan Uğruna” konseri verecek. Ülkesine ve evrensel boyuttaki barış kavramına bağlılığını seslendirecek konser, 15 Temmuz 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Sahnesi’nde sanatseverlerle buluşacak. Anlatımlı oda müziği konserinde ülkemizden A. Adnan Saygun, Muammmer Sun, Turgay Erdener, Nevit Kodallı, İbrahim Yazıcı’nın eserleri seslendirilecek. Bu isimlerin yanı sıra Wolfgang Amadeus Mozart, George Friedrich Händel ve Jean-Baptiste Lully’nin eserleri de enstrümantal olarak icra edilecek. Enstrümanlarıyla Fuat Kılıç Aslan, Eda Buharalı, Şahin Dedemen, Esen Demirci, Salih Necdet Coşkun, Merve Türkmen, Banu Kara, Yiğit Aytek Gültekin, Ali Ulusoy, Sercan Danışman ve Efe Gerdanoğlu konserde sahne alacak.


Filistin Sineması Özel Bölümü izleyicilerle buluşacak: TRT 12 Punto başladı

Sinema sektörüne yeni bir soluk kazandırmak amacıyla TRT tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen "TRT 12 Punto" başladı. TRT Genel Sekreteri İbrahim Keleş 12 Punto’nun Türk sinemasındaki ve dünya sinemasında büyük etkileri olduğundan bahsederek, "12 Punto sadece Türk sinemasına değil dünya sinemasına ve sinema endüstrine Türkiye'den bir marka olarak ciddi katkı sağlıyor." dedi. Öte yandan TRT 12 Punto bu yıl Filistin'e de ayrı bir parantez açacak. Bu yıl 12 Punto 2024’te Filistin sinemasının güncel ve önemli filmleri “Filistin Sineması Özel Bölümü”nde izleyicilerle buluşacak. Filistinli yönetmenlerin güçlü ve etkili dört filmi açık havada gösterim yapacak.


#15 Temmuz
#Konser
#Akteül
34 dakika önce
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