İDOB’dan 15 Temmuz konseri

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) sanatçıları, 15 Temmuz’da “Vatan Uğruna” konseri verecek. Ülkesine ve evrensel boyuttaki barış kavramına bağlılığını seslendirecek konser, 15 Temmuz 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Sahnesi’nde sanatseverlerle buluşacak. Anlatımlı oda müziği konserinde ülkemizden A. Adnan Saygun, Muammmer Sun, Turgay Erdener, Nevit Kodallı, İbrahim Yazıcı’nın eserleri seslendirilecek. Bu isimlerin yanı sıra Wolfgang Amadeus Mozart, George Friedrich Händel ve Jean-Baptiste Lully’nin eserleri de enstrümantal olarak icra edilecek. Enstrümanlarıyla Fuat Kılıç Aslan, Eda Buharalı, Şahin Dedemen, Esen Demirci, Salih Necdet Coşkun, Merve Türkmen, Banu Kara, Yiğit Aytek Gültekin, Ali Ulusoy, Sercan Danışman ve Efe Gerdanoğlu konserde sahne alacak.
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34 dakika önce