İDOB’dan 15 Temmuz konseri

Sinema sektörüne yeni bir soluk kazandırmak amacıyla TRT tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen "TRT 12 Punto" başladı. TRT Genel Sekreteri İbrahim Keleş 12 Punto’nun Türk sinemasındaki ve dünya sinemasında büyük etkileri olduğundan bahsederek, "12 Punto sadece Türk sinemasına değil dünya sinemasına ve sinema endüstrine Türkiye'den bir marka olarak ciddi katkı sağlıyor." dedi. Öte yandan TRT 12 Punto bu yıl Filistin'e de ayrı bir parantez açacak. Bu yıl 12 Punto 2024’te Filistin sinemasının güncel ve önemli filmleri “Filistin Sineması Özel Bölümü”nde izleyicilerle buluşacak. Filistinli yönetmenlerin güçlü ve etkili dört filmi açık havada gösterim yapacak.