İftar sofrasına nefis şerbetler

Ramazanın ilk haftasını geride bıraktık. İki yıldır ramazan aylarını covid-19 salgını sebebiyle evlerimizde geçiriyoruz. Salgın nedeniyle iftarda ve sahurda beslenmemize göstermemiz gereken dikkati de artırmamız gerekiyor. Hep söylediğimiz gibi sebze ve meyveyi artırıp, karbonhidratı düşürerek, günlük tüketmemiz gereken iki litre suyu yavaş yavaş iftar sahur arasında yayıp içerek, az yemeye gayret ederek, hem beden sağlığımızı hem de bağışıklık sistemimizi koruyabiliriz. Dünyanın en zengin mutfakları arasında bana göre ilk sırada gelen Türk Mutfağı, bize bunun için de büyük olanaklar sunuyor.

BESLEYİCİ İÇECEKLER

Besin değeri açısından çok zengin, vitamin mineral deposu, aynı zamanda lezzetli ve serinletici şerbetler, Osmanlı’da ramazan aylarının vazgeçilmezleri arasındaydı. Mevsimine göre kuru ve yaş meyveler, çiçekler ve reyhan gibi hoş aromalı bitkilerle yapılan bu tatların susuzluğu giderici özelliğiyle birlikte hazmı kolaylaştırıcı yanının da bulunması nimet üstüne nimet sayılabilir. Şerbetlerin Efendimiz(s.a.v.)’in hayatında da yeri vardı. Rasulullah (s.a.v.) efendimiz de bal şerbetini, hurma şerbetini severek içerdi. Şerbet, dünya mutfaklarına Türk mutfağından yayılmıştır. Bütün dünyada yeni içecek tariflerine ilham kaynağı olmuş, sevilerek tüketilmiştir. Bugün, yapımı kolay, besin değeri yüksek şerbetlerden bahsedelim ve ramazan aynının manevi lezzetlerine maddi lezzetler ilave edelim istedim. Hayırlı ramazanlar dilerim.

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Demirhindi Şerbeti

MALZEMELER

200 gram demirhindi

2 lt su

100 gram bal

*isteğe bağlı olarak limon suyu, karanfil, tarçın

YAPILIŞI

Suyu kaynatalım ve demirhindi içlerinin üzerine dökelim. Bir kapak kapatıp bir gece dinlendirelim. Süzgeçten geçirelim. İçine bal ilave edip eriyene kadar karıştıralım. Afiyet olsun.

MALZEMELER

1 demet reyhan

1 su bardağı bal

1 çubuk tarçın

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2 litre su

1 nohut büyüklüğünde limon tuzu

YAPILIŞI

Reyhanları yıkayalım. Su, tarçın ve limon tuzunu kaynatıp ocağı kapatalım. Bu sıcak suya reyhanları saplarıyla beraber daldıralım ve tencerenin kapağını kapatalım. Suyun rengi istediğimiz şekilde değişince reyhanları çıkartalım ve balı ilave edip karıştıralım. Soğutup servis edelim. Afiyet olsun.

MALZEMELER

6 limon

1 yeşil elma

1 su bardağı şeker

2 yemek kaşığı bal

8 bardak su

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YAPILIŞI

Limonları ince ince dilimleyelim. Elmayı kabuğuyla birlikte rendeleyip limona karıştıralım. Üzerine şeker ilave edip ovalım. Suyu kaynatalım ve limon, elma karışımının üzerine dökelim. Kapağı kapatıp dinlendirelim. Soğutup servise alalım. Afiyet olsun.

Hurma Şerbeti

MALZEMELER

2 avuç hurma

1 kase bal

1 çubuk tarçın

1 avuç kuru üzüm

10 su bardağı su

YAPILIŞI

Hurmaları tarçın, kuru üzüm ve su ile karıştırıp ocağa koyalım. Kaynayınca hurmaları ezelim ve süzgeçten geçirelim. Balı ilave edip karıştıralım ve soğutalım. Afiyet olsun.

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