İftarda mantı var

Zor günlerin ardından bereket, mağfiret ve ibadet ayı Ramazan’a kavuşuyoruz. Bu ayda yardımlaşma, bizi biz yapan bütün güzelliğiyle hayatımızda daha çok yer edinecek. Halihazırda kadınlarımız, ülkenin bütün illerinde el emeği göz nuru ürünlerle yardım kermesleri yapıyor. El işi oyalar, oyuncaklar kadar yiyecekler de kermeslerin baş gözdesi. Orta Anadolu’da, Ramazan gelirken de en çok satılan tabii ki mantı oluyor. Daha çok tahılın hakimiyetindeki orta Anadolu sofralarında mantı, düğünün bayramın yemeğidir. Tencere mantısı, tepsi mantısı, içli mantı, kuru mantı derken, yöreden yöreye lezzetine lezzet eklenen mantı, bir tek Ramazan ayında düğün varmış gibi her gün pişer. Bunun için de önceden bükülüp hazırlığı yapılır. Gelin bu hafta, mutfağımızın önemli bir parçası olan mantılara bir kez daha göz atalım. Rabbim Ramazan’ı hakkıyla karşılamayı, ağırlamayı nasip etsin hepimize. İyi pazarlar.

Sinop mantısı

MALZEMELER:

1 yumurta

2 çay kaşığı tuz

1 su bardağı ılık su

3-4 su bardağı un

İçi İçin;

300 g kıyma

1 kuru soğan

Yarım bağ maydanoz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

Üzeri İçin;

1 kase yoğurt

2 yemek kaşığı salça

1 tatlı kaşığı nane

1 tatlı kaşığı pulbiber

2-3diş sarımsak

1 su bardağı

ceviz içi

YAPILIŞI:

Unu eleyelim, yumurta, tuz ve su ile bir hamur yoğuralım. 20 dakika üzeri örtülü olarak dinlendirelim. Kuru soğanı ince ince doğrayalım. Maydanozu ayıklayıp kıyalım. Bir tavada kıymayı soğan ile birlikte kavuralım. Baharatları ve kıyılmış maydanozu ilave edip karıştıralım. Hamuru bezelere ayırıp yufka açalım. Yufkalardan irice kare parçalar kesip hazırladığımız içi koyalım ve üçgen katlayalım. İki ucunu birleştirelim. Böyle böyle bütün hamuru bitirince tuzlu suda makarna gibi haşlayalım. Ayrı bir yerde sarımsakları dövelim, yoğurda karıştırıp sos yapalım. Salçayı az yağ ile kavurup haşlama suyundan bir kaç kepçe ekleyerek sos yapalım. Bir tepsi veya geniş bir tabağa çıkardığımız mantıların yarısına sarımsaklı yoğurt ve salça sosu dökelim. Diğer yarısına hafifçe dövdüğümüz cevizi serpelim. Afiyet olsun.

Avunya mantısı

MALZEMELER:

1 yumurta

2 çay kaşığı tuz

1 su bardağı ılık su

3-4 su bardağı un

300 gram Tavuk eti

2 su bardağı nohut

1 yemek kaşığı salça

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 kase yoğurt

2-3 diş sarımsak

YAPILIŞI:

Un, tuz, su ve yumurta ile iyice yoğurarak mantı hamurunu yapalım, 20 dakika dinlendirelim. Hamuru bezelere ayırıp yufka açalım be bir parmak kalınlığında şeritler keselim. Üzerine zeytinyağı gezdirerek bir tepsiye yerleştirelim. Kestiğimiz şeritleri fırında 180-200 derecede kızartalım. Bir gece önceden ıslattığımız nohutları haşlayalım. Tavuğu bol su ile haşlayalım. Kuru soğanı ince ince doğrayıp salça ilave ederek kavuralım. Nohut ve didilmiş tavuk etini ilave edip karıştıralım. Tavuk suyunu ilave edip bir taşım kaynatalım. Kızarmış şeritleri bir servis kabına alalım. Üzerine tavuklu karışımı.







