İklim sorunu için büyük adım atıldı

Hatırlayacağınız gibi hepimize çocukken dinimizle ilgili anlatılan ilk bilgi “Temizlik imandandır” hadisidir. Yine “Yeryüzü bana mescit kılındı” hadisi çocuk yaşta zihnimize işlenmiş bir başka öğretidir. Biliriz ki “mescit” O’na secde edilen yer demektir. Eğer dünya bizim mescidimizse her Müslümanın görevi de Allah’ın evi kabul ettiğimiz mescidi yani yeryüzünü temiz tutmaktır. Çünkü yeryüzü artık her Müslüman için kutsal kabul edilmiştir. Çocukken pikniğe gittiğimizde ağaçlar altında seccadesiz huşuyla namaz kılan büyüklerimizi ve bu hadisi bu yüzden hiç unutmam. Ayrıca Emine Erdoğan’ın da konuşmasında hatırlattığı “Irmak kenarında olsanız dahi abdest alırken israftan kaçının” uyarısı vardır ki bu da bize her durumda israftan uzak durmamız gerektiğini öğütler. Yine “Yiyiniz, içiniz israf etmeyiniz” hadisi şerifi bugün pek çok iş yerinin yemekhanesinde ya da restoranlarda karşımıza çıkar. Böylece her Müslüman, çevre ve israf konusunda en önemli görevini çocukluğundan itibaren algılamış olur. Yediğimiz içtiğimizden, kullandığımız sudan tutun da ev, çevre ve beden temizliğimize kadar geniş bir çerçevede büyük bir sorumluğa tabi tutuluruz. Çünkü “İnsanoğlu yeryüzüne halife kılındı” ayetini hatırlarız daima. Her Müslümanın çocukluğundan itibaren israftan kaçınması ve doğayı Allah’ın evi olarak kabul edip onu tertemiz tutması beklenir. İşte bu sorumluluk ve bilinçle hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi’nin ülkemizden sonra da dünyada kabul görmesi ve artık 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü olarak her yıl bu konuda farkındalık oluşturacak işlere imza atılması bizim için çok önemlidir.