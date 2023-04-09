İklim sorunu için büyük adım atıldı

Bundan 30 yıl önce can alan çöp dağları bugün Emine Erdoğan’ın önderliğinde yürütülen Sıfır Atık Projesi’yle yeşil kalkınma hamlesi olarak dünyaya açıldı.

İlk kez bu yıl etkinliklerle kutlanan 30 Mart Ulaslararası Sıfır Atık Günü için New York’ta Birleşmiş Milletler’de (BM) de bir konuşma yapan Emine Erdoğan dünyadaki adaletsizliği değiştirmek için atılacak ilk adımlardan birisinin çevre ve iklim alanında olduğunu belirtti. Zira gelişmiş ülkelerin fütursuzca ürettiği çöplerin az gelişmiş ülkelere gönderilerek “kurtulmaları”nın hem iklimsel hem de dünyadaki adalet ve eşitliğe büyük zarar verdiğine dikkat çekti. Bu adaletsizliğin önüne geçmek için de öncelikle gelişmiş ülkelerden başlayarak israfın önüne geçmek gerektiğinin altını çizen Erdoğan bu konuda da Peygamber Efendimizin (sav) “ırmak kıyısında olsan bile suyu israf etme” hadisini hatırlattı. Çöplerden kurtulmanın yolu onları “gözümüz görmesin” diyerek az gelişmiş ülkelere göndermek değil daha az çöp üretip bu konuda toplumları bilinçlendirmek olduğunun altını önemle çizen Erdoğan, bu konuda da Türk toplumunun israfı önlemek adına yüzyıllardır aldığı önlemlerden örnekler verdi.

MÜSLÜMAN KADIN KÜRSÜDE

Emine Erdoğan’ın kürsüde dile getirdiği Sıfır Atık Projesi aslında bir Müslümanın yaşadığı çağdaki görev ve sorumluluğun da altını çizen bir çalışma. Bu yüzden de bu önemli projenin dünyada ses getirmesi şu açıdan da çok önemli: Müslüman bir kadın tarafından dünyanın en önemli sorununa bir rol model sunuluyor.

Hatırlayacağınız gibi hepimize çocukken dinimizle ilgili anlatılan ilk bilgi “Temizlik imandandır” hadisidir. Yine “Yeryüzü bana mescit kılındı” hadisi çocuk yaşta zihnimize işlenmiş bir başka öğretidir. Biliriz ki “mescit” O’na secde edilen yer demektir. Eğer dünya bizim mescidimizse her Müslümanın görevi de Allah’ın evi kabul ettiğimiz mescidi yani yeryüzünü temiz tutmaktır. Çünkü yeryüzü artık her Müslüman için kutsal kabul edilmiştir. Çocukken pikniğe gittiğimizde ağaçlar altında seccadesiz huşuyla namaz kılan büyüklerimizi ve bu hadisi bu yüzden hiç unutmam. Ayrıca Emine Erdoğan’ın da konuşmasında hatırlattığı “Irmak kenarında olsanız dahi abdest alırken israftan kaçının” uyarısı vardır ki bu da bize her durumda israftan uzak durmamız gerektiğini öğütler. Yine “Yiyiniz, içiniz israf etmeyiniz” hadisi şerifi bugün pek çok iş yerinin yemekhanesinde ya da restoranlarda karşımıza çıkar. Böylece her Müslüman, çevre ve israf konusunda en önemli görevini çocukluğundan itibaren algılamış olur. Yediğimiz içtiğimizden, kullandığımız sudan tutun da ev, çevre ve beden temizliğimize kadar geniş bir çerçevede büyük bir sorumluğa tabi tutuluruz. Çünkü “İnsanoğlu yeryüzüne halife kılındı” ayetini hatırlarız daima. Her Müslümanın çocukluğundan itibaren israftan kaçınması ve doğayı Allah’ın evi olarak kabul edip onu tertemiz tutması beklenir. İşte bu sorumluluk ve bilinçle hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi’nin ülkemizden sonra da dünyada kabul görmesi ve artık 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü olarak her yıl bu konuda farkındalık oluşturacak işlere imza atılması bizim için çok önemlidir.

MÜSLÜMANIN GÖREVİ ÇEVREYİ TEMİZ TUTMAK

İslam dini israftan kaçınmanın altını önemle çizerken kapitalizm sistemi onlarca yıldır dünya halkını daha çok tüketmesi için teşvik etti. Tüketimin teşvik edilmesiyle birlikte de daha çok ürün elde etmek için her yol denendi. Kimyasal gübreyle topraktan bire on verim alındı, moda sektörü “Bir giydiğini tekrar giyme” diye dayattı. Ambalajlı ürünler raflarda bütün albenisiyle yerini aldı. “Tek kullanımlık” peçeteler, plastik eşyalar, aksesuarlar hayatımızın olmazsa olmazı oldu. Böylece kısa sürede dünya, dev bir çöplüğe dönüştü. Emine Erdoğan’ın da konuşmasında dile getirdiği gibi gelişmiş ülkelerin başa çıkamadığı bu çöp dağlarının az gelişmiş ülkelere boşaltması bizi sorumluluktan kurtarmaya yetmedi. Çünkü tahrip olan doğa, biriken çöp dağları, kirlenen sularla birlikte “Ortak evimiz dünya” yı yok etmeye başladık. Şimdi ise geleceğimizi tehdit eden bu ortak sorunumuzla hep birlikte el ele vererek mücadele etmek zorundayız. Temiz havaya, temiz gıdaya ve temiz suya hepimizin ihtiyacı var. Eğer bunun için hep birlikte mücadele etmezsek salgın hastalıklardan, doğal afetlerden hepimiz nasibimizi alacağız. Nitekim çok büyük doğal felaketler yaşıyoruz da… Robotlardan, yapay zekâdan bahsettiğimiz bir çağda insanoğlu teknolojinin en ileri seviyesine doğru hızla bir yolculuk yaparken diğer yandan da doğaya verdiği zarardan dolayı milyonlarca insanın açlık ve susuzluk tehlikesi söz konusu. İklim krizinin ağır faturası olacağına dikkat çeken Erdoğan kürsüde elini kaldırarak “Dünya beşten büyüktür” derken aynı zamanda bir Müslüman kadın önderliğinde dünyanın hızla sürüklendiği felakete de “Dur” diyor. Şimdi sıra bu dur çağrısına ses verip bu sesi daha gürleştirmekte.

ÖDÜLLER ALAN BİR PROJE

Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Projesi, sadece ses getirmekle kalmadı pek çok uluslararası ödülün de sahibi oldu. Ülkemizin öncülüğünde bu sene ilk defa 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü’nün ilk kutlamasına şahitlik etmek bizim için de gurur vericiydi. Erdoğan’ın himayesinde başlayan bu önemli proje artık bir dünya markası. Erdoğan ise konuşmasının ardından yaptığımız sohbette Sıfır Atık Projesi’ni anlatırken “Ben sonuç almayacağım hiç bir işe girmek istemem, mutlaka sonucunu görmek isterim” demesi boşuna değildi.

BM’DEN NOTLAR

BM’de 12 salon var ve her salonda ayrı bir konu konuşuluyor. En büyük salonda ise sıfır atık konuşuldu.

BM girişinde dünyadaki susuzluk ve iklim sorununa dikkat çeken bir fotoğraf sergisi var. Dünyadan çeşitli fotoğraf karelerinin yer aldığı sergide Türkiye’den ise Tuz Gölü’nden ve Antalya’dan iki kare yer alıyor.

İlk kez BM Genel Kurulu’nda Türk Lady konuştu.

30 Mart Dünya Sıfır Atık Günü Birleşmiş Milletler Özel Oturumu’na katılmak için New York’a gelen Sırbistan First Lady’si Tamara Vucic Erdoğan’a tam destek verdi. Daha sonra Erdoğan, Vucic’i Türkevi’nde ağırladı. Ayrıca yine oturuma katılmak için Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova da Newyork ‘a gelenler arasında.

Emine Erdoğan, 6 sene önce Türkiye’de başlattıkları ve bütün dünyaya yayılan Sıfır Atık Projesi ile büyük dönüşümler başlatabileceklerini gösterdiklerine işaret etti. Bu büyük dönüşüm hem ülkemizde hem de dünyada aynı zamanda bir kadın hareketi olarak öne çıktı. Erdoğan, 105 ülkenin First Lady’lerinden topladığı imzalarla tam destek aldı. Müslüman bir kadın önderliğinde dünyanın geleceği için atılan çok önemli bir çalışma olarak tarihte yerini alacak.

“Türkiye olarak küresel hiçbir meseleye kayıtsız kalmadığımız gibi çevre sorunlarında da çözümün bir parçası olma kararlığımızı sürdürüyoruz” diyen Erdoğan, sivil toplum gönüllüleriyle çabaları daha geniş kitlelere yaymak için “Sıfır Atık Vakfı”nı kurduklarının da müjdesini verdi.

Konuşma genel kurulda büyük beğeni aldı.

Öte yandan Erdoğan, Sıfır Atık Projesi kapsamında ülkemizde geri kazanılan milyonlarca atık ile 650 milyon ton ham madde tasarrufu sağlandığını açıkladı.







