Ali Oturaklı’nın ilk şiir kitabı Ketebe Yayınları’ndan çıktı. Son Hali Görenleri Şaşırttı adını taşıyan kitabının yayımlanma sürecini anlatan Oturaklı, “İlk eserim yayımlandığında aklım ikicisinde idi” diyor.

İlk eseriniz yayımlandığında neler hissettiniz?

Pek bir şey hissedemedim. 2019’da çıkacak olan bir kitaptı bu. Ancak o zamanki şartlar gereği dosyamı geri çekmiştim. Şartlar değişti, kitap yayımlandı. 2019’da da yayımlansaydı, yine çok bir şey hissetmezdim herhalde. Çünkü on yıldır çeşitli dergilerde yer alan şiirlerin toplamından oluşan bir kitap bu, yayımlanan çoğu şiir kitabı gibi. İlk şiirim yayımlandığında da son şiirim yayımlandığında da durum farksız oluyor aslında. Şiir kafanızda sürekli dönüp duruyorsa, hep yenisini yazmanızı istiyorsunuz. Aklınız, yeni şiirinizi; yeni bir biçimde, yeni bir seste veya yepyeni bir fikirle yazmanız için çabalıyor. Yani, ilk eserim yayımlandığında aklım ikicisinde idi.

Kitabınızı elinize alınca ilk olarak ne yaptınız?

Hemen hatalarını yokladım. Bir yerde bir yanlış var mı yok mu ona baktım. Hızlıca kitabın sayfa numaralarını ve sırtındaki baskıyı kontrol ettim. Şiirlerin sayfalardaki dağılımını bir de matbu hâlde görünce bir sonraki kitap hakkında fikirlerim oluşmaya başladı. Bu yüzden kitaba öyle çok fazla bakamamış oldum.

Kitabınızı ilk kime imzaladınız?

Kitabı matbaadan getiren kişiye imzaladım. Saydığım, sevdiğim bir büyüğüm. Rica etti. Ben de kırmadım. Bu ilk imza işinin bu kadar ciddi bir şey olduğunun da farkında değildim. İlk imzamla bir kişiyi kırmazken aslında birçok kişiyi kırmış bulunduğumu sonradan anladım. Sağ olsunlar.





O AKŞAM, O METİN OKUNDU VE BEĞENİLDİ

Yazmaya nasıl başladınız?

Üniversitede iken bir ara evsiz kalmıştım. Bir arkadaşımın yanında geçici olarak kalıyordum. Kaldığım evin anahtarı bende yoktu. Karlı bir kış akşamı kapıda kaldım. Arkadaşımı aradım. Arkadaşım bir etkinlikteymiş, anahtarı almam için yanına gelmem gerektiğini söyledi. Gittim. Beni orada bir şairle tanıştırdı. Arkadaşım eskiden karalamış bulunduğum bir metni, o şaire verdi. O akşam, o metin okundu ve beğenildi. Sonra bu vesileyle bir başka şairle tanıştırıldım. O başka şair ise yazdıklarımı beğenmedi. Ben de inat ettim. Kısa bir süre sonunda şiirlerimi o şair de beğendi. Bu süreçte de epey şiir çıkmış oldu.

Gece mi yazarsınız, gündüz mü?

Bir standardı yok. Çünkü şiir sürekli zihninizin içinde döner durur. İster gece ister gündüz bir şekilde o şiir kafada hazır hâle gelir. Hazır hâle gelen şiiri ise genelde sabahları yazıya döküyorum.

Defter mi, bilgisayar mı?

İlk şiirlerimi deftere yazardım. Sonraki üç sene bilgisayara yazdım. Neredeyse on yıldır ise telefona yazıyorum.







