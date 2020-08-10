Çiçek yeri anlamına gelen ilk kadın dergisi Şükûfezâr: İmtiyaz sahibi ve tüm yazarları kadın

Korona günlerinde ev ortamında kültür sanat etkinlikleri: İster müze gez ister konserleri izle

Koronavirüs sebebi ile kültür sanat etkinlikleri birer birer iptal edildi. Vizyona girecek filmler ertelendi. Setlerde çekimlere ara verildi. Sosyal izolasyon için gerekli tedbirler de bir yandan alınmaya devam ediyor. Virüsten korunmak adına kendimizi eve kapattığımız bugünlerde yapabileceğimiz eğlenceli aktiviteler yok değil. Mesela dünyanın birçok noktasındaki müzeyi evinizden ayrılmadan ziyaret edebilirsiniz. Google Arts ve Culture, dünyanın dört bir yanındaki en ünlü müzelerin sanal turlarını ve çevrimiçi sergilerini size ulaştırıyor. Böylelikle dünya çapında 500'den fazla müze ve galeriyi çevrimiçi olarak gezmeniz mümkün. Ayrıca online konserler ile gününüzü keyifli hale getirip erişime açık olan kütüphane ve dergiler ile dolu dolu vakit geçirebilirsiniz. Biz de sizler için evden çıkmadan yapabileceğiniz bazı etkinlikleri derledik. Hazırsanız haydi başlayalım.

