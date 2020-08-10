Çiçek yeri anlamına gelen ilk kadın dergisi Şükûfezâr: İmtiyaz sahibi ve tüm yazarları kadın

Kimi kaynaklarda 1884 olarak yer alsa da bilinen ilk sayısı 1886’da yayımlanan kadın dergisi Şükûfezâr, Arife Hanım tarafından çıkartılmaya başlandı.
"Çiçek yeri, çiçek bahçesi” anlamına gelen “Şükûfezâr” isimli kadın dergisinin, imtiyaz sahibi ve tüm yazarları kadınlardan oluşuyordu.
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Sanat tarihinin en tanınmış ve etkili sanatçılarından biri olan Vincent van Gogh’un 200’den fazla tablosunu ve 500’den fazla çizimini bu sitede yakından inceleyebilirsiniz.
Kumbaracı50, ertelenen tiyatro oyunlarının yerine hafta içi her gün saat 20.30 ile 22.00 saatleri arasında YouTube kanalı üzerinden “Kapı açık kalmış” adlı canlı yayınlar gerçekleştireceğini duyurdu. Yayınlarda; tiyatro üzerine sohbetler, oyun okumaları, soru cevap köşesi gibi etkinlikler gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Granada’da bulunan ve İslam mimarisinin en güzel örneklerinden biri olan El Hamra Sarayı’nı internet sayfasından ziyaret edebilirsiniz.
New York Metropolitan Operası da her gün geçmiş performanslarından birini yayınlama kararı aldı. 16 Mart tarihinde paylaşılan uygulama ile her akşam saat 19.30’da yayın gerçekleştiriliyor.
The Met 360 Metropolitan Museum of Art, yayınladığı video seriis ile izleyicilerini görsel bir tura çıkarıyor.
Dünyanın en önemli belgesel festivallerinden Amsterdam Belgesel Film Festivali (IDFA) festival tarihinden 300 filmi ücretsiz erişime açtı. IDFA’nın erişime açtığı çevrimiçi platformdan izlenebilecek filmler arasında Türkiye yapımı iki belgesel de bulunuyor: İki Dil Bir Bavul (2008) ve Son Mevsim: Şavaklar (Demsala Dawi: Sewaxan, 2008).
Türkiye’nn farklı coğrafyalarındaki müzeleri ekrana getiren TRT2’nin ‘Müzelerin Yıldızları’ programının her bölümü farklı bir zenginliği gözler önüne getiryor.tr.
Korona günlerinde ev ortamında kültür sanat etkinlikleri: İster müze gez ister konserleri izle
Koronavirüs sebebi ile kültür sanat etkinlikleri birer birer iptal edildi. Vizyona girecek filmler ertelendi. Setlerde çekimlere ara verildi. Sosyal izolasyon için gerekli tedbirler de bir yandan alınmaya devam ediyor. Virüsten korunmak adına kendimizi eve kapattığımız bugünlerde yapabileceğimiz eğlenceli aktiviteler yok değil. Mesela dünyanın birçok noktasındaki müzeyi evinizden ayrılmadan ziyaret edebilirsiniz. Google Arts ve Culture, dünyanın dört bir yanındaki en ünlü müzelerin sanal turlarını ve çevrimiçi sergilerini size ulaştırıyor. Böylelikle dünya çapında 500'den fazla müze ve galeriyi çevrimiçi olarak gezmeniz mümkün. Ayrıca online konserler ile gününüzü keyifli hale getirip erişime açık olan kütüphane ve dergiler ile dolu dolu vakit geçirebilirsiniz. Biz de sizler için evden çıkmadan yapabileceğiniz bazı etkinlikleri derledik. Hazırsanız haydi başlayalım.
Kadın Eserleri Kütüphanesi Süreli Yayın Koleksiyonu'nda yer alan eski harfli Türkçe dergi erişime açıldı.
Dergi toplamda beş sayı çıktı.
Şükûfezâr’ı diğer dergilerden ayıran en önemli özelliği kadının rolünün ev içinde tanımlanmaması oldu.
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İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), yapımcılığını üstlendiği Leyla Gencer: La Diva Turca belgeselini dijital platformlar üzerinden ücretsiz olarak erişime açıyor.
Küresel koronavirüs salgını sebebiyle eve kapanan sanatseverler, 20. yüzyılın en önemli opera sanatçıları arasında gösterilen Leyla Gencer’in yaşam öyküsünü anlatan belgeseli bugünden itibaren İKSV’nin YouTube kanalı üzerinden izleyebilecek.
20. yüzyıl opera dünyasına damgasını vuran Leyla Gencer İstanbul’da doğdu. İstanbul Belediye Konservatuvarı’nda başladığı şan eğitimine İtalyan soprano Giannina Arangi-Lombardi ve Apollo Granforte ile devam etti.
1950’de Ankara Devlet Operası sahnesinde Mascagni’nin Cavalleria Rusticana’sında Santuzza rolünü yorumladıktan sonra kısa sürede yurtiçinde tanınan bir opera sanatçısı oldu; birçok önemli devlet etkinliğine soprano olarak davet edildi.
Gencer'in İtalya sahnelerine adım atması Napoli'deki San Carlo Tiyatrosu'nda yine Santuzza rolüyle oldu.
1957-1980 yılları arasında, operanın mabedi sayılan La Scala Tiyatrosu’nun primadonnası olan Leyla Gencer, Vittorio Gui, Tullio Serafin, Gianandrea Gavazzeni ve Riccardo Muti gibi seçkin İtalyan şeflerle çalıştı.
Donizetti’nin unutulmuş operalarını yeniden gün yüzüne çıkarıp başarılı bir şekilde yorumlayarak “Donizetti Rönesansı”nın gelişmesine büyük katkıda bulundu.
Geniş repertuvarı, lirik sopranodan dramatik koloratüre uzanan bir yelpazede 72 rolü kapsayan Leyla Gencer, 1985’te opera sahnelerine veda etti. 1992 yılına dek konser ve resitallerine devam eden soprano, daha sonra kendini genç sanatçıların yetişmesine adadı.
Gencer, 2008 yılındaki vefatına kadar La Scala Tiyatrosu’nda opera sanatçıları için kurulan akademinin sanat yönetmenliğini sürdürdü ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın mütevelliler kurulu başkanlığını üstlendi. Leyla Gencer, 10 Mayıs 2008 tarihinde Milano’daki evinde vefat etti.
20. yüzyılın en önemli opera sanatçısı: Leyla Gencer ve La Scala macerası
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), yapımcılığını üstlendiği Leyla Gencer: La Diva Turca belgeselini dijital platformlar üzerinden ücretsiz olarak erişime açtı. Küresel koronavirüs salgını sebebiyle eve kapanan sanatseverler, 20. yüzyılın en önemli opera sanatçıları arasında gösterilen Leyla Gencer'in yaşam öyküsünü anlatan belgeseli İKSV'nin YouTube kanalı üzerinden izleyebilecek.
Yazarların hepsi öğretmen okulu mezunu
Okuyucu mektuplarının önemli ölçüde dergiye şekil verdiği görülen Şükûfezâr’ın yazar kadrosu gibi mektupları yazanların da dönemin öğretmen okulu olan Daru’l Muallimat’tan mezun oldukları görüldü.
Şükûfezâr’a
buradan erişebilirsiniz.
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