İlk yemekte anne yardımı

Ailesi Amasya’da yaşayan 23 yaşındaki Kadriye Beyza Kirenci, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümü son sınıf öğrencisi. Üç buçuk yıldır beş arkadaşıyla birlikte öğrenci evinde kalan Kirenci’ye göre hem pratik hem de ekonomik olsa gerek bir öğrenci evinin olmazsa olmazı ilk olarak makarna. Şöyle bir derin düşününce aslında öğrenci evinin olmazsa olmazının bir değil de birden fazla şey olduğunu söylüyor. Kirenci’ye göre “Çamaşır askılığından alınmayı bekleyen kıyafetler, dolaptaki salçalı makarna, bitmiş sabunluğun içine doldurulan su, akşamları mide düşmanı olan kola-cips-çekirdek sofraları, gece geç saatlere kadar etrafında oturarak sohbet ettiğimiz sofra bezi” şeklinde liste uzayıp gidiyor.

Amasya’da ailesiyle birlikte yaşarken ev işlerinde ailesine yardım ettiğini anlatan Kirenci, ne var ki öğrenci evinde beş kız kaldıkları için kendi aralarında iş bölümü yaptıkları için annesine yardım ettiğinde yaptığı temizliğin devede kulak kaldığını fark ediyor. Ah şu çalışma masalarının dili olsa da konuşsa isteriz. Çünkü üzerinde sabahlara kadar ders çalışılan o masa bilir öğrencinin halini. Kirenci de öğrenci evinde en sevdiği eşyasının vize ve final haftalarında bütünleştiği çalışma masası olduğunu dile getiriyor. Gece tam uyumak üzereyken loş bir ışıkta sabaha kadar edilen o hoş sohbetler ve ardından uyuyakalmak en sevilen aktivitedir. Kirenci’ye “Öğrenci evinden hatıra bir eşya alacak olsan ne olur?” diye soruyorum ve “Geceleri ışığı söndürdüğümüzde uyuyana kadar ettiğimiz muhabbetlere eşlik eden gece lambamız” cevabını veriyor.

Beyza Kirenci.

Temizlikle aram iyi ama mutfağa fazla ısınamadım

En zorlandığı ev işinin yemek yapmak olduğunu dile getiren Kirenci, “Kendimi bildim bileli evde olmayı dışarıda olmaya nispetle daha çok seven bir insanım” diyor ve ekliyor: “Bu yüzden yaşadığım yerin temiz ve düzenli olması aynı zamanda benim ruh halimi de direkt olarak etkiliyor. O sebeple temizlikle aram hep iyi oldu ama mutfağa nedense çok fazla ısınamadım. Öğrenci evinde bazı arkadaşlarım girer keyifle yemek yapar, farklı tarifler denemekten zevk alırlardı ama benim için durum pek öyle değil. Bundan dolayı sanırım yemek yapmak diyebilirim.” Beş kızla aynı evde yaşamanın getirdiği en güzel özellik evi temiz tutmaktır. Kirenci’ye göre ders çalışmak kolay, çok fazla kızla yaşarken evi temiz tutmak ise zor.

En çok özlediğim anne yemeği yaprak sarması

Öğrenci evinde ilk yaptığı yemeğin sulu patates olduğunu ifade eden Kirenci, “Öğrenci evleri herkesin bildiği gibi yemek için çok fazla malzemenin olmadığı yerler, sanırım ilk yemeğimde de evde bulunan patates ve salça ile beraber ortaya bir yemek çıkarmaya çalışmıştım” şeklinde dile getiriyor. Çok kolay bir yemek olsa da annesini görüntülü arayıp “Yanına ne yapayım, ne kadar tuz atayım?” gibi sorular sorduğunu anlatıyor. Uzakta olsa yakında olsa anne tarifi diye bir gerçek var. Kirenci, annesinin yaptığı her yemeği özlemenin yanında en çok yaprak sarmasını özlediğini dile getiriyor ve tam şu anda öğrenci evinin kapısını annesinin çalmasını istediğini söylüyor.

Defteri, kalemi çantaya atınca öğrencisindir

Kirenci de üniversite hayatı pandemiye denk gelenlerden. “Herkesin tecrübesi elbette farklıdır ama özellikle üniversite hayatı pandemiye denk gelen nesil olarak çevrim içi öğrenme modeli bizim için çok da müspet bir durum değil” diyen Kirenci, “Bunun yanında üniversite hayatı yalnızca bilgi edinme noktasında kazanımımız olan bir yer değil. İnsan yüz yüze olunca öğretilen şeyin yanında başka kazanımlar da elde ediyor. Bu yüzden yüz yüze öğrenmek bence” diyor. Defter ve kalemin yeri ayrıdır ama çağa ayak uydurup, teknolojiye takip etmemek kaçınılmaz olur. Kirenci’ye “Defter mi kalem mi?” diye soruyorum. “Defteri, kalemi çantaya atınca daha öğrenci hissediyor insan” şeklinde yanıtlıyor. Madem defteri, kalemi çantaya atınca öğrenci gibi hissediyor, son teslimine saatler kalan ödevi yaparken kapanan gözleri için kahvenin şart olduğunu da sözlerine ekliyor.

Ton Balıklı Wrap

MALZEMELER:

2 havuç

2 kutu ton balığı (küçük kutu)

2 yemek kaşığı mayonez

2 adet marul yaprağı

1-2 dal roka ve maydanoz

2 adet lavaş ekmeği

1 yemek kaşığı nar ekşisi

HAZIRLANIŞI:

Havuçları rendeleyip ton balığı ve mayonezle karıştıralım ve ardından lavaş ekmeğine önce göbek sonra ton balıklı karışımdan ekleyelim. Üzerine roka, maydanoz ekleyip nar ekşisi ekleyelim ve tortilla ekmeğini dürüm şeklinde saralım. Geri kalanı 2 ya da 3 küçük parçaya kesmek, afiyet olsun!







