İmzalar yardımsever okura

Bu defa yazarlar hayırda yarışan iyi yürekli okurları için kitaplarını imzaladı. Ahmet Telli “Üsküdar Sahaflar Derneği’nin depremzedeler yararına düzenlediği mezata destek veren dostumuz için” diye imzasını atarken, Mustafa Kutlu “6 Şubat depremzedelere katkınıza minnetle” diyor. “Üsküdar Sahaflar Derneği’nin depremzede kardeşlerimize destek maksadıyla düzenlediği müzayedeye iştirak eden kıymetli okura şükran ve muhabbetle” cümleleri ise Murat Bardakçı’ya ait. İhsan Oktay Anar da İzmir’den imzalayıp göndermiş kitabını “Üsküdar Sahaflar Derneği’nin depremzede kardeşlerim için düzenlediği müzayedeye destek veren dostuma sevgiyle” diyerek de not düşmüş. Enis Batur gibi “Deprem mağdurlarına bir yol” gibi şairane ifadeler kullananlar da yok değil. Kimi kitabını yüklenip Üsküdar Sahaflar Çarşısı’na gelmiş kimi ise dostları aracılığıyla ulaştırmış kitabını. Ayrıca depremzedelerin yararına yapılacak müzayedeye imzalı kitaplarıyla destek olan koleksiyonerler de var. Necip Fazıl Kısakürek, İsmet Özel, Sezai Karakoç, Kemal Tahir, Behçet Necatigil, A. Şinasi Hisar, Arif Nihat Asya, Sedat Umran, Ahmet Oktay, Ferid Edgü’nün imzalı kitapları bu koleksiyonlardan satışa çıkacaklar arasında.

300 YAZAR VE ŞAİRDEN İMZALI

Arif Ay, Ali Ayçil, Beşir Ayvazoğlu, Fatma Barbarosoğlu, Haluk Oral, Handan İnci, Hayrettin Karaman, Hasan Aycın, Hilmi Yavuz, İbrahim Tenekeci, İskender Pala, M. Erol Kılıç, Muhittin Serin, Mustafa Kutlu, Sabri Koz, Mustafa Özel, Orhan Pamuk, Selim İleri, Ömer Erdem, Sülayman Uludağ, Şule Gürbüz, Tarık Tufan, Uğur Derman, Ümit Meriç gibi 300’e yakın yazarın imzalı kitabı 15 Nisan Cumartesi saat 15.00’te başlayacak müzayedede iyi kalpli okuruna kavuşacak.

İlki geçtiğimiz ay yapılan müzayede, kitap meraklıları tarafından büyük ilgi görmüştü. Bu defa koleksiyondaki kitapların yanında yazarların bu güne özel imzaladıkları kitapları Üsküdar Sahaflar Çarşısı’nda açık artırmayla satılacak ve elde edilen gelir deprem bölgesine gönderilecek.

KİMSE GERİ ÇEVİRMEDİ

Sahaflar Derneği Başkanı Bahtiyar İstekli, düzenleyecekleri müzayedeye yazarların büyük ilgi gösterdiğini söylüyor ve ekliyor: “4 Mart’ta yaptığımız ilk müzayedede, kendi aramızda topladığımız eserlerin satışıyla elde ettiğimiz geliri depremzedeler yararına AFAD hesabına aktardık. 15 Nisan’da yine aynı amaçla düzenleyeceğimiz müzayedeye şair ve yazarları da ortak etmeye karar verdik. Bu sefer depremi hisseden imzalarla karşınızdayız. Eser sahiplerinden, müzayedede satışa sunulmak üzere imzalı ve ithaflı kitap istedik. Büyük bir teveccühle karşılaştık. Edebiyatçı, sanatçı, tarihçi gibi her alandan ve düşünceden entelijansiyamızın bu afet karşısında nasıl seferber olduğunu görerek gururlandık, umutlandık.”

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminde yaşanan felaketten sonra Üsküdar Sahaflar Çarşısı’nı oluşturan esnaf grubu olarak kitap müzayedesi yaparak karınca kararınca bölge halkına destek olma düşüncesiyle yola çıktıklarını ve bu düşünceyle yazarların kapısını çaldıklarını söylüyor İstekli. “Kitap imzalamama prensibi olanlar bile teklifimizi, ricamızı geri çevirmedi. Bazıları kitaplarını sırtlayarak çarşımıza kadar getirdi. Yine bazı yazarlarımız piyasada baskısı olmayan, belki ellerinde kalan son nüshayı vermekten çekinmedi” diyen İstekli bu konuda yazar ve şairlerden aldıkları güzel desteğin altını çiziyor.

KİTAPSEVERLER İÇİN İYİ FIRSAT

Çeşitliliği ve heyecanı artırmak için ise geçmişte imzalanmış bazı kitapları da müzayedeye dahil etme kararı almışlar. Müzayede her ne kadar yardım amaçlı da olsa kitapseverler için de önemli bir fırsat aslında. İstekli, “Hem bir hayra ortak olacak hem de piyasa fiyatının altında satışa sunulacak yüzlerce imzalı kitaptan birine ya da birkaçına sahip olma şansı yakalayacaklar. Bu kitapların, imza ve ithaflarından dolayı kısa sürede antika değeri kazanacağının unutulmaması gerekiyor” yorumunu yapıyor. Üsküdar Belediyesi ve Üsküdar Sahaflar Çarşısı’nın ortaklaşa olarak depremzedelere destek için düzenlediği yardım müzayedesi Üsküdar Sahaflar Çarşısı’nda yapılan mezatla 300’e yakın kitap satılmış elde edilen gelir AFAD’a bağışlanmıştı. Müzayedede, çarşıda bulunan Osmanlıca, Elvin, Hazerfen, Ekin, Kalender, Kırkambar sahafların yanında Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk, Lütfi Bayer, Fatih Hündür ve Beşir Ayvazoğlu’nun bağışladığı kitap açık artırma usulüyle satılmıştı. Büyük ilgi gören müzayede bu ay da imzalı kitaplarla aynı heyecanla devam edecek.











