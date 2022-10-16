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İnek ve koyunlara ‘gaz’ vergisi

Sanayi Devrimi'nin merkezi gelişmiş Batılı ülkeler, 200 yılı bulan doğayı katletme ve çevreyi kirletme pahasına zenginleşme siyasetlerinin bedelini büyük ve küçük baş hayvanlardan çıkarma kararı aldı.

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Sernur Yassıkaya Yeni Şafak
İnek ve koyunlara ‘gaz’ vergisi
​İnek ve koyunlara ‘gaz’ vergisi.

Sanayi Devrimi'nin merkezi gelişmiş Batılı ülkeler, 200 yılı bulan doğayı katletme ve çevreyi kirletme pahasına zenginleşme siyasetlerinin bedelini büyük ve küçük baş hayvanlardan çıkarma kararı aldı. İlk uygulama ise sanayileşen Batılı ülkelerin, kolonizasyon ve sömürgeleştirme politikaları sonucunda ele geçirdiği ve dönüştürdüğü Pasifik ülkesi Yeni Zelanda’da yapılacak. Yeni Zelanda hükümeti geçen hafta içi, 2025 yılından itibaren, ülkedeki inek, koyun vb. çiftlik hayvanlarının çıkardığı gaz ve dışkılar için vergi alınması teklifini sundu. Büyükbaş hayvanlar, çıkardıkları gazda methan ve dışkılarında azot protoksit saldıkları gerekçesiyle iklim değişikliğiyle mücadelede hedef haline getirilmiş durumda. Karara tepki gösteren Yeni Zelandalı çiftçiler ise vergi kararının gıda kıtlığına yol açacağı uyarısında bulunuyor. 5 milyon nüfusa sahip Yeni Zelanda’da 10 milyon inek ve 26 milyon koyun olduğu tahmin ediliyor. Bu arada batılı enerji ve sanayi şirketleri gönül rahatlığıyla çevreyi kirletmeye devam ediyor.

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