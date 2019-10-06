Avrupa’daki en büyük ve Belçika’daki ilk Instagram müzesi “Gülücük Safarisi (Smile Safari)” yoğun ilgi görüyor.

Müzede, ışıklı odalarda poz vermek, pizza dilimi üzerinde sörf yapmak ya da doğum günü pastasından çıkmak isteyen Instagram kullanıcıları için farklı tarzda düzenlenmiş odalar bulunuyor.

Instagram müzesi

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Instagram müzesi

Etkinliğin organizatörü Hannes Coudenys, bu fikri ABD’de gezerken bulduğunu ve benzerini Belçika’da da açma kararı aldığını belirtti. Ziyaretçiler ise müzeyi “Instagram cenneti” olarak nitelendirdi. Dünya genelinde yaklaşık 3,5 milyar sosyal medya kullanıcısının olduğu tahmin ediliyor. Bu sayı dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 45’ine eş değer.