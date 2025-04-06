İş dünyasıyla sanat arası bir köprü kuralım

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen “MÜSİAD Altın Çark Kısa Film Festivali”, İstanbul’da sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Bu ilk yılında 9-12 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan festival, toplam 15 kategoride 500 bin lirayı aşan para ödülüyle kısa film dünyasına destek sunacak. Türkiye’den ve dünyadan kısa film yapımcılarını bir araya getirmeyi hedefleyen MAFF kapsamında, AKM Yeşilçam Sineması’nda film gösterimleri yapılacak ve festival AKM Tiyatro Salonu’nda düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek. Albayrak Medya’nın da sponsor olduğu festivalin Bu ödül töreninde, sektörün duayen isimlerine de “MÜSİAD Özel Ödülü” takdim edilecek. Sektör profesyonellerinin katılacağı paneller, söyleşiler ve atölyelerle sinema tutkunlarına ilham verici bir deneyimin sunulacağı MÜSİAD Altın Çark Kısa Film Festivali’ni MÜSİAD Basım, Yayın ve Medya Sektör Kurulu ve Festival Başkanı Sadettin Budak ile konuştuk.

Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan MÜSİAD Altınçark Kısa Film Festivali hangi amaçlarla düzenleniyor? Festivalin hikâyesini sizden dinleyebilir miyiz?

MÜSİAD olarak, iş dünyasında yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler üretme misyonumuzu uzun yıllardır sürdürüyoruz. Ancak ekonomik gücün, kültürel zenginlikle birleştiğinde çok daha anlamlı hale geldiğine inanıyoruz. MAFF’ın hikâyesi, işte bu inançtan doğdu. Sürdürülebilir kalkınma yalnızca ekonomik büyüme ile değil; toplumsal, kültürel ve entelektüel gelişimle mümkündür. Bu yüzden Altınçark, sadece bir festival değil; MÜSİAD’ın kültürel katma değer üretme vizyonunun bir yansımasıdır. Sinema sanatını ve genç yetenekleri destekleyerek, Türkiye’nin kültürel birikimini hem yerel hem de uluslararası alanda daha görünür kılmak istedik. Festivali, iş dünyasının dinamizmini sanatla buluşturan bir köprü olarak tasarladık. İlk kez düzenleniyor olması, bizim için bir başlangıç; ama aynı zamanda sinema sektörüne uzun vadeli bir katkı sunacak kalıcı bir platformun temellerini atma heyecanı taşıyor.





Kalkınma entelektüel gelişimle mümkün

Altınçark Kısa Film Festivali, MÜSİAD’ın kültür ve sanat alanındaki ilk kapsamlı adımı. MÜSİAD, bugüne kadar hep üretimi, ihracatı, kalkınmayı önceleyen bir yapı olarak öne çıktı. Ancak biz biliyoruz ki, sürdürülebilir kalkınma yalnızca ekonomik büyüme ile değil; toplumsal, kültürel ve entelektüel gelişimle mümkündür. Bu yüzden Altınçark, sadece bir festival değil; MÜSİAD’ın kültürel katma değer üretme vizyonunun bir yansımasıdır. Kısa film, az zamanda güçlü fikirler sunan, yenilikçiliği öne çıkaran bir sanat formu. Özellikle genç sinemacıların kendilerini ifade etmekte sıkça tercih ettiği bu alanı desteklemek istedik. Bu festivalle hem genç yeteneklere alan açmak hem de sinema üzerinden toplumsal hafızaya, ortak duygulara ve geleceğe yatırım yapmak istiyoruz. Sanatı ve ekonomiyi birbirinden bağımsız değil, birbirini besleyen iki unsur olarak görüyoruz.





Yerelden evrensele bir perspektif

Bir kısa film festivali olarak yerel ve uluslararası sinemayı nasıl bir araya getireceksiniz? Kültürel çeşitliliği ve farklı bakış açılarını içeren projeleri festivale dahil etme konusunda nasıl bir strateji izliyorsunuz?

Altınçark, yalnızca ulusal değil aynı zamanda uluslararası bir bakış açısıyla tasarlandı. Türkiye’den ve dünyadan kısa film yapımcılarını bir araya getirerek bir kültürel paylaşım alanı oluşturmayı hedefliyoruz. Yerelden evrensele ulaşan bir perspektifle hareket ediyoruz. Bu yıl uluslararası kısa film kategorilerini de açarak dünyanın dört bir yanından gelen yapımlara kapımızı açtık. Stratejimiz, çeşitliliği kucaklayan bir seçki oluşturmak; bu yüzden ulusal ve uluslararası kategorilerde geniş bir yelpazede eserlere yer veriyoruz. Özellikle yapay zeka gibi yenilikçi alanları da kapsayan ödüllerle, farklı anlatım tekniklerini teşvik ediyoruz. Jürimiz, bu çeşitliliği değerlendirirken sanatsal kaliteyi ve evrensel temaları göz önünde bulunduracak. Bizim için önemli olan şey, anlatılan hikâyelerin evrensel duygulara temas etmesi ve farklı kültürel arka planlardan beslenmesi. Kültürel çoğulculuğa, farklı anlatım biçimlerine, yeni teknolojilerle harmanlanmış içeriklere açık bir kürasyon süreci yürüttük. Ayrıca jüri yapımızda da bu çeşitliliği gözetiyoruz. Farklı disiplinlerden gelen, farklı estetik anlayışlara sahip isimleri bir araya getirerek festivalin değerlendirici yapısını da zenginleştirdik. Kültürlerarası diyalog oluşturmak ve sinema aracılığıyla bir köprü kurmak bizim için çok kıymetli.





Bir vitrin değil destek mekanizmasıyız

Festival sonunda beklediğiniz sonuçlar hakkında neler söylemek istersiniz? Festivalin ülkemiz film sektörüne neler kazandırmasını umuyorsunuz?

Festivalin sonunda, kısa film sanatına hak ettiği değeri kazandırmış olmayı ve genç yeteneklerin önünü açmış bir platform oluşturmayı umuyoruz. 12 Nisan’daki ödül töreniyle, 15 farklı kategoride ödüllendirilecek eserler, Türkiye sinemasında yeni bir hareketliliğin fitilini ateşleyecek. En temel beklentimiz, genç sinemacılara bir cesaret ve ilham alanı sunmak. Onların seslerini duyurabilecekleri, destek bulabilecekleri bir alan açmak bizim için en büyük kazanım. Altınçark’ın bir vitrin değil, bir destek mekanizması olmasını istiyoruz. Aynı zamanda sinema sektörüyle iş dünyası arasında da daha yakın bir bağ kurulmasını önemsi yenilikçi endüstriler ekonomik büyümenin önemli bir parçası. Bu anlamda MÜSİAD olarak kısa filme verdiğimiz destek, sadece kültürel değil, yapısal bir yatırımı da temsil ediyor. Ülkemiz film sektörüne, yenilikçi projelerin teşvik edilmesi, uluslararası alanda tanınırlığın artması ve iş dünyası ile sanat arasında güçlü bir iş birliği ağı kurulması gibi katkılar sunmasını bekliyoruz. Ayrıca, festivalin yapay zeka gibi yenilikçi alanlara verdiği önemle, sinemada teknolojik ve sanatsal sınırların zorlanmasına öncülük etmesini diliyoruz.





Bir festivalden daha fazlası olma yolundayız

Gelecek yıllarda festivali daha da büyütmek ve uluslararası bir platforma taşımak için ne gibi stratejileriniz var?

Altınçark’ın bu yılki edisyonu bizim için bir başlangıç. Ancak hedefimiz net: Türkiye’nin en kapsayıcı ve etkili kısa film platformlarından biri olmak. Önümüzdeki yıllarda yalnızca festivaller değil; senaryo destek programları, film fonları, yapım atölyeleri ve uluslararası ortak projelere öncülük eden bir yapı kurmak istiyoruz. Biz bu süreci bir “festivalden fazlası” olarak konumlandırıyoruz. Sanatı sahiplenen, üretimi teşvik eden, değer ortaya koyan bir yapı kurmak için çalışıyoruz. MÜSİAD’ın bu alanda da sürdürülebilir bir katkı sunabileceğine inanıyoruz. Türkiye’nin kültürel liderliğini sinema üzerinden dünyaya duyurmak ve sanatçılarla iş dünyasını bir araya getiren bu modeli uluslararası bir marka haline getirmek, temel stratejilerimiz arasında yer alıyor.





Öğrenme, paylaşma ve birlikte üretme

Festival kapsamında, sinema sektöründe aktif rol alan profesyonellerin katılımıyla söyleşiler, atölyeler, gösterimler gerçekleştirilecek. Sinemaseverler için bu etkinliklerden biraz bahsedebilir misiniz?

Altınçark’ı yalnızca bir ödül töreninden ibaret görmüyoruz. Biz bu festivali bir öğrenme, paylaşma ve birlikte üretme alanı olarak tasarladık. 9-11 Nisan tarihlerinde AKM Yeşilçam Sineması’nda gerçekleşecek film gösterimlerinin yanı sıra, sektör profesyonellerinin katılacağı paneller, atölyeler ve söyleşiler düzenliyoruz. Bu etkinliklerde genç sinemacılar deneyimli isimlerle doğrudan iletişime geçebilecek, fikir alışverişinde bulunabilecek. Özellikle yapım süreçleri, dijital dağıtım, senaryo geliştirme ve yapay zekâ gibi alanlarda bilgilendirici oturumlar planlandı. Festival, izleyiciyle yapımcıyı, akademisyenle öğrenciyi, usta yönetmenle genç yeteneği buluşturan canlı bir platform olacak. Bu etkinliklerde, film yapım süreçleri, inovatif yaklaşımlar ve sektördeki yeni trendler gibi konular ele alınacak. Amacımız, sinema tutkunlarının hem ilham alması hem de sektörel bağlantılar kurabilmesi için zengin bir deneyim sunmak.



