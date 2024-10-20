“İslam nedir” sorusunun yanıtını kitaplarda arıyorlar

Yayıncılık sektörünün en büyük kitap fuarı olarak bilinen Frankfurt Kitap Fuarı geçtiğimiz günlerde açıldı. Bugün 76. kez düzenlenen fuarın son günü. Beş gün boyunca dünyanın en önemli yayınevlerini ağrılayan fuara, 100’ü aşkın ülkeden yaklaşık 4 bin yayınevi katıldı. Yaklaşık bin yazar, kurulan 15 farklı sahneden okuyucularıyla buluştu, kitaplarını imzaladı. Türkiye ise bu yılki fuarda, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İstanbul Ticaret Odası temsilcilerinin organize ettiği Türkiye Ulusal Standı çatısı altında toplamda 20 yayınevi tarafından temsil edildi. Yaklaşık 220 metrekarelik alanıyla Türkiye Ulusal Standı, bu yılki ülke stantları arasında en büyüklerden biriydi. Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İSAM Yayınları, TDV Çocuk ve TDV Genç markaları ile Diyanet ailesi, fuar boyunca ziyaretçilerin en çok ilgisini çeken stantlardan biri oldu. İngiltere’den Hindistan’a, Endonezya’dan Kosova ve Suriye’ye kadar pek çok ülkeden pek çok yayıncının standı ziyaret ettiklerini ifade eden Türkiye Diyanet Vakfı Yayın ve Matbaacılık Ticaret İşletmesi İşletme Müdürü Murat Aydemir, bu rağbetin nedenini, “Dinî yayıncı olarak biliniyor olmamız hasebiyle İslami içerikli yayın arayanların güvenerek geldiği bir yayıncı olduğumuzu söyleyebiliriz” sözleriyle açıklıyor. İçerikler içerisinde özellikle çocuk yayınlarının ve temel dinî bilgileri içeren kitapların daha çok ilgi gördüğünü anlatan Aydemir, “Eğitimin küçük yaşta başlaması gerektiği tüm ebeveynlerin ortak kanaati. Bu yüzden dinî ve ahlaki değerlerimizi içeren çocuk kitaplarımız daha çok tercih ediliyor” diyor.





Değerlerimizi merak ediyorlar

“Acının ve zulmün arttığı zamanlarda insanlar acıya ve zulme maruz kalanların kimler olduğunu, hangi sebeple buna maruz kaldıklarını araştırmaya başlarlar. Makul bir sebep bulamadıklarında da kalben yapanlara ve onların temsil ettiği değerlere mesafe koyar mazluma yaklaşma, yakınlaşma ihtiyacı hissederler. Onların temsil ettiği değerleri merak ederler” açıklamasında bulunan Aydemir, Gazze soykırımının Avrupa’da böyle bir etkisi olduğunun altını şu sözlerle çiziyor: “İşte Gazze ile başlayıp nerede sonlanacağını bilemediğimiz ve her gün bir kez daha kahrolduğumuz bu soykırımın da böyle bir etkisi oldu. Gerçekten dünyanın pek çok yerinde bilhassa Avrupa’da insanlar İslam’ı merak etmeye başladılar. Bu manada bilhassa Kur’an meallerimize ve ‘İslam nedir’ sorularına cevap niteliğindeki kitaplarımıza ilgi arttı” diyor.





Fuarın İsrail yanlısı tutumu değişmedi

Üzerinden bir yıl geçmesine rağmen geçtiğimiz yıl fuarda yaşanan skandallar henüz unutulmuş değil. Hatırlandığı gibi geçtiğimiz yıl açılış töreni sırasında onur konuğu Prof. Slavoy Zizek’in Filistin’in tarihsel haklılığına” işaret eden sözleri nedeniyle protesto edilmesi ve aynı zamanda Filistinli Yazar Adania Shibli’nin ödül töreninin “Antisemitizm” suçlamasıyla iptal edilmesi, fuarın ifade özgürlüğüne saygısının ne denli sözde olduğunu göstermişti. Bu yıl da olabileceklerden endişelenen ve 50 ülkede 500’den fazla yayıncının oluşturduğu küresel dayanışma koalisyonu “Filistin için Yayıncılar”, Frankfurt Kitap Fuarı’na bir açık mektup gönderdi. Yayıncılar açık mektupta, fuar organizatörlerinin “İsrail’in devam eden soykırımında Gazze’deki yazarları, öğrencileri, okulları, üniversiteleri, kütüphaneleri, arşivleri ve kitap yayıncılarını hedef almasını kınamasını” talep etmişti.



