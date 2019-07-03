İstanbul’a yeni arkeoloji müzesi

İstanbul yeni bir müzeye daha kavuştu… İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü bünyesinde kurulan İÜ Rıdvan Çelikel Arkeoloji Müzesi ziyarete açıldı. Beyazıt’taki Fen Fakültesi Şeref Holü’nde açılışı yapılan müzede Paleolitik Çağ’dan başlayan ve farklı medeniyetlerden izler taşıyan birçok eser sergileniyor.

Tarihi yarımadada yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekecek müze, uygarlıkların tarihi sürecini yansıtması bakımından önemli detaylara sahip. Yaklaşık 1.3 milyon yıl öncesinden başlayarak, yerleşik hayata geçişe, çeşitli medeniyetlerin günlük yaşamına ve kültürel kodlarına dair ipuçlarını okumak mümkün. Frig, Lidya, Hitit dönemlerinden Selçuklu ve Osmanlı’ya uzanan bir tarih okuması yapabilirsiniz.

80 YILLIK BİRİKİM

Sergi açılışında konuştuğumuz arkeolog Necmi Karul, müzenin 80 yıllık birikimin ürünü olduğunu söyledi. Arkeoloji bölümünün 1937 yılında kurulduğunu hatırlatan Karul, “1940 yılında bölümün kurucularından Halet Çambel, Ankara Üniversitesi’nden bir hediye koleksiyon alıyor. Bu çok önemli bir kırılma noktası çünkü arkeolojinin yöntemi malzeme üzerinden gider. Kazıda bulduğunuz malzeme üzerinden yaptığınız işi anlamlandırabilirsiniz. Fakat bunu öğrenciye aktarmak için, onu bir ders malzemesi olarak kullanmak dönüm noktasıydı. Böylece kazılardan çıkan, müzelik değeri olmayan çanak kırıkları ile başlayan ve zamanla büyüyen 80 yıllık bir koleksiyon söz konusu” dedi.

iki BİNDEN FAZLA ESER

Karul şöyle konuştu: “Bu 80 yıl içerisinden 2 binin üzerinden müzeler için teşhir değeri olmayan ama arkeolojik olarak çok kıymetli bilgileri içeren malzeme biriktirmişiz. Bizim derslerimizde kullandığımız, aynı zamanda yerli ve yabancı herkes için referans içeren bilgiler söz konusu. Zaman içerisinde hediye veya bağış yoluyla gelen müzelik nitelik de taşıyan eserler de var. Bunları hem öğremcilerie hem toplumun geri kalanlarıyla buluşturma fikri oluştu ve müzeyi kurduk.”

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