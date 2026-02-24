İstanbul'da 19 STK'nin kurduğu "Zimem Derneği"yle iyilik 12 aya yayılacak

Zimem Derneği Başkanı Ömer Faruk Serdar, yaptığı açıklamada, bu geleneği yılın 12 ayına yayarak, iyiliği sadece ramazana değil, ramazan dışındaki tüm aylara yaymak istediklerini söyledi. Serdar, derneğin temel amacının ihtiyaç sahiplerinin veresiye defterlerini kapatmak olduğunu ifade ederek, bu amaçla hayır faaliyetleri yürüten 19 sivil toplum kuruluşunun temsilcisiyle bir araya gelerek böyle bir yola çıktıklarını anlattı.

Bu geleneğin Osmanlı'dan devam eden bir kültür olduğunu belirten Serdar, o dönemde insanların zaman zaman mahalle bakkalına gittiklerinde defterden bir yaprak yırtıp borcu kapattığını, borçluyu incitmeden ve sessizce yapılan bir iyiliğe örnek oluşturduğunu dile getirdi.

Bu Osmanlı kültürünü yaşatmak adına bir araya gelerek bir dernek kurduklarını aktaran Serdar, "Bizim farkımız ise şu, normalde zimem defteri ya da veresiye defteri kapatma meselesi ramazan ayında yoğunlaşırken, biz bunu yılın geneline yaymayı düşünüyoruz. Derneği kurduğumuzdan beri yıl içinde zaman zaman veresiye defterleri kapattık." diye konuştu.

"Birçok ihtiyaç sahibinin ramazana daha rahat girmesini istiyoruz"

Serdar, ramazan başlamadan maddi durumu iyi olmayan kişilerin bu aya borçsuz girmesini istediklerini vurgulayarak "Borçları nedeniyle markete ya da mahalle bakkalına gidemeyip, temel ihtiyaçlarını karşılayamayan kardeşlerimizin, yaptığımız araştırmalar sonucunda ilgili bakkaldaki borçlarını kapatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Amaçlarının iyiliği yılın tamamına yaymak olduğunun altını çizen Serdar, şunları kaydetti:

"Bu çalışmada hedefimiz, iyiliğin topluma sirayet etmesi ve örnek teşkil eden bu hareketin tüm kesimlere yayılmasıdır. Daha önce bazı kaymakamlıklar, belediyeler ve valilikler de bu çalışmaları halihazırda yürütüyor. Bizim arzumuz ise bunu daha geniş kitlelere ulaştırmak ve daha fazla varlık sahibinin desteğini sağlamak. Bu örnek hareketin toplumun tüm kesimlerine yayılacağına inanıyoruz."

Serdar, ramazan ayında yapacakları çalışmaların bereketinin, İstanbul başta olmak üzere Türkiye geneline yayılacağına inandıklarını dile getirerek, özellikle varlık sahibi vatandaşlardan daha çok ihtiyaç sahibinin veresiye defterini kapatabilmek için destek beklediklerini söyledi.

İnternet sitelerinde banka hesap numaralarının yer aldığını aktaran Serdar, emanetleri doğru adreslere ulaştırarak ilgili veresiye defterlerini kapatabildiklerini ifade etti.

Ömer Faruk Serdar

"Daha çok borç kapatarak ihtiyaç sahiplerinin yükünü hafifletmek istiyoruz"

Serdar, sosyal medyada çalışmalarıyla ilgili yaptıkları paylaşımların ilgi gördüğünü belirterek, sosyal medya üzerinden başvuran ve defter kapatmak isteyen hayırseverler bulunduğunu, bazı bakkallardan da "Bize de uğrar mısınız?" şeklinde mesajlar da aldıklarını dile getirdi.

Ramazan ayı başlarken daha çok borç kapatarak ihtiyaç sahiplerinin yükünü hafifletmek istediklerini vurgulayan Serdar, bunun herkesin üzerine düşen bir sorumluluk olduğunu kaydetti.

Vatandaşlara destek çağrısında bulunan Serdar, birlikte veresiye defteri kapatmanın, bir ihtiyaç sahibine destek olmanın yanı sıra manevi bir huzur da sağlayacağını dile getirdi.

Serdar amaçlarının sadece ramazanda değil, yılın 12 ayında ihtiyaçları karşılamak olduğunu vurgulayarak, "İyilik sadece Ramazan ayında değil, ramazan dışındaki tüm aylara yayılması gereken bir harekettir. Bunu birlikte yapabileceğimize inanıyoruz. Biz 19 sivil toplum kuruluşu yöneticisi bu başlıkta bir araya geldik ve bu başlıkta ilerlemeyi düşünüyoruz. Hayırseverlerin de desteğiyle 12 ay boyunca çok daha fazla veresiye defterini birlikte kapatabiliriz" diye konuştu.

Üsküdar'da 3 bakkaldaki borçlar kapatıldı

Zimem Derneği, Üsküdar'da 3 bakkalın veresiye defterindeki yaklaşık 100 bin lira olan borçları kapattı.

Bakkal sahiplerinin aradığı borçlu vatandaşlar, Zimem Derneğine ve hayır sahiplerine teşekkür etti.

Bakkal sahibi Muammer Avcılar, borçlarını ödemekte zorlanan kişilerin veresiye defterindeki borçlarının kapatılmasının güzel bir gelenek olduğunu ifade ederek, "Allah sayılarını artırsın. Bu ikinci kez oluyor. 5-6 sene önce de biri gelmiş ve veresiye defterini kapatmıştı, o da yüklü bir borç ödemişti. Allah razı olsun. İhtiyaç sahipleri bu durumda çok duygulanıyor. Yaklaşık bir hafta, on gün boyunca dua ediyorlar. Daha önce de buna şahit olduk. Gerçekten çok hayır duası alınıyor. Yapanlardan, vesile olanlardan Allah razı olsun." diye konuştu.

Bakkal sahiplerinden Kamil Kuş ise yapılan yardımlara ilişkin, şunları söyledi: