İstanbul’dan Dracula geçti

İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’ndeki (AKM) galaya Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, İstanbul Devlet Tiyatroları Müdürü Mehmet Fatih Dokgöz, AKM Sanat Yönetmeni Remzi Buharalı çok sayıda oyuncu ve sanat camiasından önemli isimler katıldı. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı’nın Kont Dracula’yı canlandırdığı iki perdelik oyun, 21,22 ve 23 Mart’ta AKM’de İstanbul seyircisiyle buluştu.

Gordon Greenberg ve Steve Rosen’in yazdığı, Nazlı Gözde Yolcu’nun çevirdiği, Tayfun Güneyer’in yönettiği oyun, Dracula’yı modern ve mizahi bir dille perdeye taşıyor. Karanlıklar prensinin ince bir mizahla temsil edildiği oyun, ölümsüz aşkı bulma mücadelesinde tüm umudunu yitirmek üzere olan Kont Dracula’nın Londra’ya taşınmasıyla başlıyor. Aşırı yakışıklı, karizmatik, narsist ve zengin Dracula’nın Londra’da malikane satmak için evine gelen uysal emlakçı Jonathan Harker ile yolunun kesişmesi, işlerin seyrini değiştiriyor. Harker’ın nişanlısı Lucy’nin fotoğrafına ilk görüşte aşık olan Dracula, onu sonsuza kadar karısı yapmak için Transilvanya’daki evini terk edip Londra’ya gelerek tuhaf olaylar silsilesini başlatır. Peki Lucy Dracula’nın tuzağına düşecek mi?