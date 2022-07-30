İstanbul'un ilk köy yaşam merkezi açıldı: Küçükler ve büyükler aynı 'okulda'

Kapalı ve kullanılmayan köy okullarının “köy yaşam merkezi”ne dönüştürülmesi projesi kapsamında açılan merkezin içerisinde dikiş atölyesi, masal atölyesi, doğa ve fen okulu da bulunuyor.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Çatalca’daki Arif Nihat Asya Köy Yaşam Merkezi’nin açılışını yaptı. Kapalı ve kullanılmayan köy okullarının köy yaşam merkezine dönüştürülmesi kapsamında hayata geçirilen proje kapsamında açılan merkezin içerisinde dikiş atölyesi, masal atölyesi, doğa ve fen okulu da bulunuyor.

Köy yaşam merkezleri ile ilgili ilk açılışı Samsun’dan başlattıklarını hatırlatan Özer, İstanbul’daki ilk köy yaşam merkezinin beşinci açılış olduğunu söyledi. Özer, “Gıda tedarik zincirindeki zorluklar, gıda, tarım ve hayvancılığın enerji kadar kritik bir sektör olarak ortaya çıkmasına vesile oldu. Bu alanda çok güçlü potansiyeli olan ülkemizin de bu potansiyelini çok verimli kullanması için hem eğitim hem de bu alandaki potansiyele katkı sunmak için köy yaşam projelerini devreye soktuk. İstanbul’daki ilk köy yaşam merkezi ve ismi de çok tevafuk etmiş Arif Nihat Asya gibi çok değerli şairimizin okumuş olduğu bir okulun dönüşümüyle İstanbul’da ilk açılışı yapıyoruz.” dedi.

ANADOLU’YA DÖNÜŞ PROJESİ

“Aslında bu bir Anadolu’ya dönüş projesi.” diyen Özer, köylerde halk eğitim merkezleri de açtıklarını belirterek “Köy yaşam merkezlerinde tarımdan hayvancılığa kadar, vatandaşımızın istemiş olduğu her türlü eğitimi yerinde vereceğiz. Gençlerimizin, çocuklarımızın doğal ortamlarda vakit geçirmesini sağlamış olacağız. Köy yaşam merkezleri bir bölgedeki yetişkinlerle eğitim çağ nüfusundaki gençleri, çocukları bir araya getiren, dolayısıyla yıllardan beri konuşulan kültür transferiyle ilgili de çok önemli bir merkez olma potansiyeline sahip bir proje” dedi.

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Sınav başarısı eğitim kalitesini göstermez

Bakan Özer, “Hep sınavlardaki performansla bir bölgenin, eğitim performansı ölçülmeye çalışılıyor. Bu yanlış. LGS’de gösterilen performans bir yerin eğitim performansını göstermez. Sadece göstergedir, eğitimle ilgili her şeyi söylemez. Yerleştirme sınavlarının hiçbirisi eğitimde kalite göstergesi değildir. Gerçekten kaliteyi ölçen OECD ‘nin araştırmaları diyor ki, Türkiye performansını son 20 yılda sürekli artırıyor. Biz eğitimde gayet iyiyiz. Sayın Cumhurbaşkanımıza bir teşekkür borcumuz var” ifadelerini kullandı.

GÜNDEM Bakan Özer: 'Köy Yaşam Merkezleri' projemiz 81 ile sirayet edecek