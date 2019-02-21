İstanbul’un kalbinde kitaba yer açıyoruz

İstanbul’un yeni kitap fuarı için geri sayım başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Basın Yayın Birliği iş birliğiyle düzenlenecek Uluslararası Avrasya Kitap Festivali 23 Şubat’ta Yenikapı’daki Avrasya Gösteri Merkezi’nde kapılarını açacak. Fuarda 200 yayınevi yer alacak. Teması ‘Bir Uzun Hikâye’ olarak belirlenen kitap şöleni 9 gün sürecek ve şiir dinletileri, söyleşiler, paneller ve imza günleri gibi birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak. Basın Yayın Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Kısakürek festivali anlattı…

* Avrasya Kitap Festivali’nin yola serüveni nasıl başladı?

Kitap Fuarları yayıncılığın kendini gösterdiği en önemli mecralar. Ayrıca kitapseverlerin birçok yayınevini bir arada bulduğu, takip ettiği yazarın söyleşisi veya imza etkinliğinde yazar ile tanışabildiği, sosyal mekânlar. Biz de özel bir fuar şirketi ile 5 yıl boyunca bir fuar organize ettik. Ancak, yapılan fuar çalışmasının sadece biz yayıncıların gayretiyle bir yerlere geldiğini gördük. Vizyonun genişlemesi ihtiyacı bizi Avrasya Kitap Festivaline yönlendirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa tertiplenen bu festival vücut buldu.

200’den fazla yayınevi ve markanın iştirak edeceği festivalde 72 ülkeden 200 yabancı yayınevi ve ajans temsilcisinin katılacağı ve Türkiye’den de 100 yayınevi ve ajans temsilcisiyle telif alışverişi yapabileceği Uluslararası İstanbul 4. Yayımcılık Profesyonel Buluşmaları da yapılacak.

* İstanbul son yıllarda çok sayıda kitap fuarına ev sahipliği yapıyor. Özel fuarlar, belediyelerin kitap fuarları, sadece tek dile özel fuarlar dahi var. İstanbul bir kitap şehri oluyor diyebilir miyiz?

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İstanbul’daki fuarların çokluğu konusuna gelirsek, İstanbul’un çeşitli ilçelerinde ilgili belediyelerin katkılarıyla düzenlenen fuarlar, bu şehrin kitapla haşr ü neşr olma arzusunu ortaya koyuyor. Ayrıca kitapseverlerin artık gelenekselleşen bu fuarları iple çektiği ve bu fuara özel kitap listeleri oluşturduklarını da gözlemliyoruz. İstanbul’un uluslararası telif alışverişinin yapıldığı dünya şehirlerinden biri olması için çalışıyoruz.

* Avrasya Kitap Festivali’nin okura ve edebiyat dünyasına mesajı ne olacak?

Aslında festivalin teması mesajı tam yansıtıyor: ‘Bir Uzun Hikâye’. Çıktığımız yol ve hedeflerimiz, okuma kültürünün geliştirilmesi konusunda yapılanlar, İstanbul’un bir telif marketi olabilmesi için yapılan çalışmalar hepsi birer Uzun Hikâye. İstanbul’un kalbinde bir kitap festivali, buyurun gelin ve Uzun Hikâyenize buradan devam edin.

Necip Fazıl sergisi yeni yerinde

Festivalin teması “Bir Uzun Hikaye” ve Onur Yazarı Mustafa Kutlu. Onunla ilgili söyleşiler gerçekleştirilecek. Geçen yıl aramızdan ayrılan ve ömrünü bilim tarihi çalışmalarına veren Prof. Fuat Sezgin’in anısına da özel olarak söyleşi ve etkinlikler düzenliyoruz. İBB Kütüphaneler ve Müzeler Müdürlüğü’nün organize ettiği HAVADİS 1917-1918 YÜZYIL ÖNCE SERGİSİ olacak. Yine festival kapsamında Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı tarafından hazırlanan Necip Fazıl Kısakürek BİR ŞİİR / BİR HAYAT: ÇİLE sergisi festivalde yer alıyor. Hususen Çarşamba günü neredeyse çocuk günü olacak diyebiliriz. Çocuklara yönelik etkinliklerin genel olarak toplandığı bir gün olacak.