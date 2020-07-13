Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat İşte ilk atamalar Ayasofya 24 Temmuza hazırlanıyor
AKTÜEL

İşte ilk atamalar: Ayasofya 24 Temmuz’a hazırlanıyor

Ayasofya ibadete açıldıktan sonra gözler atanacak 2 imam ve 4 müezzinin kimler olacağına çevrildi. Alınan bilgilere göre imamlardan biri Ferruh Muştuer olacak.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Ayasofya
Ayasofya

Ayasofya’nın cami olarak açılmasının ardından ilk namazın kılınacağı 24 Temmuz’a hazırlıklar devam ederken gözler dünyaca ünlü mabedde kimlerin görevlendirileceği sorusuna çevrildi. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yeniden camiye dönüştürülen Ayasofya için atayacağı 2 imam ile 4 müezzinden ilk ikisinin isimleri belli oldu. Alınan bilgiye göre ilk imam olarak Ferruh Muştuer’in, müezzin olarak da Alpcan Çelik’in atanması gündemde.

Ferruh Muştuer

FETİH SURESİ OKUMUŞTU

Alpcan Çelik

24 Temmuz’da ilk namazın kılınacağı Ayasofya Camii’nin imam ve müezzinleri belli olmaya başladı. Edinilen bilgilere göre, 86 yıl sonra kapılarını cami olarak cemaate açacak olan Ayasofya’ya ilk imam olarak Ferruh Muştuer, müezzin olarak da Alpcan Çelik’in görevlendirilmesi bekleniyor. 2015 Dünya Kur’anı Kerim okuma birincisi olan hafız Muştuer, Ayasofya’da daha önce Fetih Suresi okumuştu. İlk müezzin olarak görev alması beklenen müezzin Alpcan Çelik de Selimiye Camii imamı olarak görev yapıyor. Müezzin Çelik’in de Kur’an tilavetinde dünya birinciliği bulunuyor. 27 yaşındaki Çelik, Selimiye’de görevine başlamadan önce duygu dolu bir anısını şöyle anlatmıştı: “Selimiye’de çalışmaya başlamadan 4 yıl önce, buraya gelip içeriye girmiştim; ‘Rabbim belki bize bir ezan okumayı bize nasip eder, lütfeder’ diye dua etmiştim. Ettiğim o dua gerçekleşti. O duanın neticesinde Rabbim bize hem imamlık hem de müezzinlik nasip etti.”

Papa çok üzgün: Ayasofya'nın cami olmasından derin acı duyuyormuş
GÜNDEM
Papa çok üzgün: Ayasofya'nın cami olmasından derin acı duyuyormuş

Necip Fazıl'ın sesinden
OYNAT 01:36
Necip Fazıl'ın sesinden "Bugün mü yarın mı bilemem fakat Ayasofya açılacak"
Türkiye'nin merakla beklediği Danıştay kararı için geri sayım sürerken, Necip Fazıl Kısakürek'in Ayasofya ile ilgili sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte Kısakürek'in sesinden,
“Gençler!
Bugün mü yarın mı bilemem.
Fakat Ayasofya açılacak' sözleri.


KIRAAT, İLİM VE SES

  • Atamalar yapılırken imamlarda hem kıraat hem ses güzelliği hem de ilmi birikim kriterleri göz önüne alınırken, müezzinlerde ise özellikle ses güzelliği esas alındı. Ayasofya Camii’nde yapılacak düzenlemeler bugün Din İşleri Yüksek Kurulu’nda da gündeme gelecek. Toplantıda alınacak karar sonrası Ayasofya’daki düzenlemeler de netlik kazanmış olacak. Ardından o düzenlemeler süratle hayata geçirilecek.

Hüsnü Bayramoğlu'ndan Erdoğan'a: Ayasofya'da Cuma namazını sizin kıldırmanızı istiyoruz
OYNAT 03:09
Hüsnü Bayramoğlu'ndan Erdoğan'a: Ayasofya'da Cuma namazını sizin kıldırmanızı istiyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bediüzzaman Said Nursi'nin, 'Ayasofya'nın açılmasını ben göremeyeceğim. Kabrimden seyredeceğim. Hüsnü görecek' dediği talebesi ve son vekili Hüsnü Bayramoğlu'nu aradı. Bayramoğlu'nun 'Cuma namazını sizin kıldırmanızı istiyoruz.' şeklindeki isteğine Cumhurbaşkanı Erdoğan gülümseyerek, 'O kadar da değil.' yanıtını verdi.


Ayasofya'nın ibadete açılma sürecindeki kilit nokta yaşananları anlattı: Emekli öğretmen Kandemir 15 yıldan beri hukuk mücadelesi veriyor
GÜNDEM
Ayasofya'nın ibadete açılma sürecindeki kilit nokta yaşananları anlattı: Emekli öğretmen Kandemir 15 yıldan beri hukuk mücadelesi veriyor

Abone Ol Google News
YAŞ öncesi FETÖ kumpasları

YAŞ öncesi FETÖ kumpasları

​Kendine düşman gördükleri subayları itibarsızlaştırmak için iftiralara başvuruyorlar.
Utanmazlar!

Utanmazlar!

Halkın üstüne ölüm yağdıran darbeci pilotlar yüzsüzce göreve geri dönmek istedi.
3 terörist etkisiz

3 terörist etkisiz

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde çatışma gerçekleşti.
Fenerbahçe fırsat tepti

Fenerbahçe fırsat tepti

​Evinde Sivasspor'a 2-1 yenilen Fenerbahçe beşincilik şansını tepti.
Heybeliada'da orman yangını

Heybeliada'da orman yangını

Yangınla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
O gece ne yaptı?

O gece ne yaptı?

Erdoğan, Ayasofya kararının açıklandığı gece ne yaptığını açıkladı.

Galibiyeti unuttu

Galibiyeti unuttu

​Galatasaray'ın galibiyet hasreti 8 maça çıktı.

Türkiye'nin 24 saati

Türkiye'nin 24 saati

​Koronavirüsten 19 kişi vefat etti, vaka sayısı 1012.
53 yıllık özlem bitti

53 yıllık özlem bitti

Hatayspor, tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi.
İki imam dört müezzin

İki imam dört müezzin

​Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan önemli Ayasofya açıklaması.
Yumruk yumruğa<br>kavga ettiler

Yumruk yumruğa
kavga ettiler

Kritik maç öncesinde olay çıktı.
Heyecanlı bekleyiş

Heyecanlı bekleyiş

Vatandaşlar akın akın Ayasofya önüne gidiyor.
Evrensel kültürel mirası korunacak

Evrensel kültürel mirası korunacak

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'Ayasofya' değerlendirmesi.
Derin üzüntü duyuyormuş

Derin üzüntü duyuyormuş

Papa'dan, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesiyle ilgili ilk açıklama.
İlk Cuma'yı sizin kıldırmanızı istiyoruz

İlk Cuma'yı sizin kıldırmanızı istiyoruz

​Erdoğan, Bediüzzaman'ın talebesi ile Ayasofya sevincini paylaştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.