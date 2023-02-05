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İsveç Hollanda ve Danimarka'daki saldırılara Kerkük'ten tepki: Kuran-ı Kerim dağıtıldı

Irak'ın Kerkük kentinde Türkmen Fatih Din Alimleri Derneği, İsveç, Hollanda ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirilen çirkin saldırılara tepki amacıyla tarihi Kerkük kalesinde düzenlenen gösterinin ardından halka Kur'an-ı Kerim dağıttı.

10:43 . 5/02/2023 Pazar
AA
Kerkük'te Kur'an-ı Kerim dağıtıldı

Kerkük'te Kur'an-ı Kerim dağıtıldı

Onlarca kişinin katıldığı gösteride, İsveç, Hollanda ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'in yırtılması ve yakılması protesto edildi.

Türkmen Fatih Din Alimleri Derneğince, düzenlenen gösterinin ardından halka Kur'an-ı Kerim dağıtıldı.

Kerkük'ün Musalla semtindeki Tokatlı Camisi İmam ve Hatibi Hişam Avcı, gazetecilere, İsveç ve bazı Avrupa ülkelerinde Müslümanların kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'e yapılan çirkin saldırıyı şiddetle kınadıklarını söyledi.



"Bu çirkin olay bir nevi terördür"

İsveç hükümetinin olaya seyirci kalmasını hayretle karşıladıklarını aktaran Avcı, "Bir adet Kur'an-ı Kerim yaktıysalar bugün burada bin adet Kur'an-ı Kerim dağıttık." ifadelerini kullandı.

"Bu çirkin olay bir nevi terördür. Bunlara sessiz kalan ve koruyanların terörü destekleyenlerden bir farkı yoktur." diyen Avcı, bu ve benzeri eylemlerin önüne geçilmesi çağrısında bulundu.

Avcı, sadece yazılı ve sözlü tepkilerle yetinilmemesi gerektiğini belirterek, "Tüm Müslüman ülkeleri İsveç mallarını satın almamaya ve boykot etmeye çağırıyorum." diye konuştu.

Müslümanlar olarak tüm dinlere saygı ve hürmet duyduklarına dikkati çeken Avcı, herkesi de İslam dini ve kutsal kitap Kur'an-ı Kerim'e saygı duymaya davet etti.


İsveç mayınlara bilerek basıyor: Çavuşoğlu mutabakat sürecini hatırlattı
İsveç mayınlara bilerek basıyor: Çavuşoğlu mutabakat sürecini hatırlattı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına izin verilmesi ve terör örgütlerinin gösterilerine göz yumulmasına tepki göstererek, "Bu terör örgütleri, bu radikaller, bu ülkelerin özellikle İsveç'in NATO üyeliğinin yoluna mayınlar döşüyor. Finlandiya'yı biz ayrı tutuyoruz ama İsveç bu mayınlara bilerek basıyor. İstese bu mayınları temizler. Sana kalmış, temizleyebilirsin, üzerine basarsın. Üzerine basarsan patlarsın." dedi. Mutabakatın yükümlülüklerini yerine getirenle üyelik sürecinin konuşulacağını belirten Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bir söz verdiğimiz zaman, sözümüzü tutarız, sözümüzün her zaman arkasındayız." şeklinde konuştu.

#Kerkük
#Kuran-ı Kerim
#dağıtma
#İsveç
#Hollanda
#Danimarka
#tepki
37 dakika önce
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İsveç Hollanda ve Danimarka'daki saldırılara Kerkük'ten tepki: Kuran-ı Kerim dağıtıldı
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