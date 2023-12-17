İzahlı müzik saati

Makama ait repertuvarın önemli örneklerinin seslendirileceği etkinlik, Türk müziği öğrenenlere ve musiki meraklılarına ciddi bir uygulama imkânı sağlıyor. Sadece icraya yönelik olarak değil, konu edinen eserler ve bestekârları hakkında kültürel bilgilerin de aktarıldığı konserde, Türk müziği öğrenen genç ses ve saz sanatçılarının da katılabiliyor olması etkinliğe interaktif bir atölye özelliği kazandırıyor.