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Hayat

İzahlı müzik saati

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu’nun Ferahfezâ makamı konu edeceği; Hüseyin Kıyak’ın anlatıcılığında, M. Hulusi Yücebıyık’ın program yönetmenliğini yapacağı ‘İzahlı Müzik Saati’ konseri 21 Aralık Perşembe günü AKM Müzik Platformu’nda seyirci ile buluşacak.

Dilber Dural
Dilber Dural
04:00 - 17/12/2023 Pazar
Güncelleme: 01:58 - 17/12/2023 Pazar
Yeni Şafak
Türk müziği öğrenen genç ses ve saz sanatçılarının da katılabiliyor olması etkinliğe interaktif bir atölye özelliği kazandırıyor.
Türk müziği öğrenen genç ses ve saz sanatçılarının da katılabiliyor olması etkinliğe interaktif bir atölye özelliği kazandırıyor.

Makama ait repertuvarın önemli örneklerinin seslendirileceği etkinlik, Türk müziği öğrenenlere ve musiki meraklılarına ciddi bir uygulama imkânı sağlıyor. Sadece icraya yönelik olarak değil, konu edinen eserler ve bestekârları hakkında kültürel bilgilerin de aktarıldığı konserde, Türk müziği öğrenen genç ses ve saz sanatçılarının da katılabiliyor olması etkinliğe interaktif bir atölye özelliği kazandırıyor.


#müzik
#Cumhurbaşkanlığı
#Klasik Türk Müziği
2 saat önce
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