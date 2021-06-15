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İzmir Büyükşehir Belediyesi işçisi önce sağlığından sonra işinden oldu: Engelli adam 7 yıldır hukuk mücadelesi veriyor

İzmir Büyükşehir Belediyesine ait Metro A.Ş.’de bakım onarım işçisi olarak çalışırken 750 volt elektriğe kapılarak yüzde 40 engelli raporu alan Muhammet Ali Orhan (45), 14 yıl boyunca aynı kurumda masa başında hazırlama ve tamamlama işçisi olarak görev yapmaya devam etti. 2014 yılında yeniden alınan sağlık raporu gereği görevini sürdüremeyeceği gerekçesiyle işten çıkarılan Orhan, 7 yıldır süren dava sonucunda yeniden işine dönmeyi umut ettiğini söyledi.

Haber Merkezi İHA
İzmir Büyükşehir Belediyesi işçisi önce sağlığından sonra işinden oldu: Engelli adam 7 yıldır hukuk mücadelesi veriyor
Muhammet Ali Orhan

İzmir’de yaşayan 45 yaşındaki Muhammet Ali Orhan, 1999 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesine ait Metro A.Ş.’de bakım onarım işçisi olarak işe başladı. Orhan, 2000 yılında ise iş kazası geçirerek 750 volt elektriğe kapıldı. Ölümden dönen Orhan, tedavisinin ardından yüzde 40 engelli raporu aldı. Aynı kurumda bu kez masa başı olarak görev yapmaya başlayan Muhammet Ali Orhan, Metro A.Ş.’de 2014 yılına kadar hazırlama ve tamamlama işçisi olarak çalıştı.

İş akdi feshedildi

Çalışmasını sürdürürken "son bir yıllık dönemde daha fazla nöbet geçirmesi" gerekçesiyle Orhan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimliğine yönlendirildi. Buradan alınan rapora göre, “hazırlama ve tamamlama işçisi görevini sağlık nedenleriyle sürdüremeyeceği uygun görülerek” iş akdi feshedildi.

"Haksız yere çıkarıldım"

Engelli kadrosunda 14 yıl boyunca masa başı görevini yapmaya devam ettiğini, işten haksız yere çıkarıldığını savunan Orhan, kuruma dava açtı. 7 yıldır süren davanın sonuca ulaşmasını ve işine geri dönmeyi umut ettiğini ifade eden işçi, hem sağlığının bozulduğunu hem de işsiz kaldığını dile getirdi.

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İHA

“Baskı uygulanıyordu”

Yaşadığı iş kazası ve ardından gelen süreci anlatan Muhammet Ali Orhan, “1999 yılında Metro A.Ş.’de hat işçisi olarak göreve başladım. 2000 yılında iş kazası geçirdim. Araç raydan aşağıya devrilince raylara 750 volt elektrik verilmiş. Kullandığım araç ile bakım ve gözetim binasına giriyordum.

"Enerji verilmemesi gerekiyordu"

Buraya enerji verilmemesi gerekiyordu ancak elektrik verilen rayların üzerine düştüm ve 750 volt elektriğe kapıldım. Beni hastaneye götürdüler. O sırada baygınlık geçirmişim. Tedavim sonrası yüzde 40 engelli raporu verildi. Hat işçisi olarak çalışamadım ama 14 yıl masa başı olarak aynı kurumda santrale bakıyordum.

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"Ben zaten engelli kadrosuyla çalışıyordum"

Bu süre zarfında yapmamam gereken işleri de baskı uygulayarak yaptırıyorlardı. Ardından beni Eşrefpaşa Hastanesine yönlendirdiler ve aldığım raporla ‘çalışabilecek vasfa sahip değilsin’ denilerek beni işten attılar. Ben zaten engelli kadrosuyla çalışıyordum ama haksız yere beni işten attılar” dedi.
İHA

"Masa başı olarak yeniden çalışabilirim"

El titremesi, sıçrama ve bayılma sorunları yaşıyor
Açtığı işe iade davasının 7 yıldır sürdüğünü söyleyen Orhan, “Çok zor durumdayım. Bir an önce işime geri dönmek istiyorum. İzmir 13. İş Mahkemesinde görülen duruşmada verilen karar gereği, hastalığımın tedavi edilecek nitelikte olup olmadığı ve işyerinde hat bakım tamamlama ya da başka bir işte çalışıp çalışmayacağımla ilgili raporu bekliyorum.

Kazadan sonra el titremesi, sıçrama, bayılma gibi sorunlar oluyor. Yıllardır evdeyim. Başka bir yerde de çalışamıyorum. Ben o işe sağlam girmiştim ama elektrik çarpması nedeniyle bu duruma geldim. 21 yıldır bu şekilde yaşıyorum.

Yemek yerken, su içerken zorlanıyorum ancak masa başı olarak yeniden çalışabilirim. Bana 10 yıllık hizmetim sonrası Metro A.Ş. tarafından plaket takdim edilmişti. Bu plaketi gördükçe hüzünleniyorum” diye konuştu.

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