Kutsal topraklardaki görevlerini tamamlayıp hacı olan yüz binlerce Müslüman, Kâbe’ye veda ediyor. Dünyanın dört bir yanından hacı olmak için kutsal topraklara gelen Müslümanlar, haccın bütün gereklerini yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyor. Arafat ve Müzdelife’de Kurban Bayramı arifesinde vakfe görevlerini yapan ve daha sonra Cemerat’a geçerek “büyük şeytan” olarak ifade edilen “Akabe cemresi”ne 7 taş atan Müslümanlar, daha sonra Kâbe’de ziyaret tavafı ve sa’yi gerçekleştirdi. Kurbanları kesilip tıraş olduktan sonra ihramdan çıkarak hacı olan Müslümanlar, bayramın ikinci ve üçüncü gününde de şeytan taşlamayı sürdürdü. Kafileler halinde Cemerat bölgesine ulaşan hacılar, Müzdelife ve Arafat bölgelerinden topladıkları yedişer taşı bayramın ikinci ve üçüncü günü sırayla küçük, orta ve büyük şeytana attı. Şeytan taşlamanın ardından Kâbe’ye yönelen hacılar, veda tavafı yapmak üzere Cemerat’tan Mescid-i Haram’a yürüdü. Buraya ulaşan hacılar, tavafın yanı sıra namaz kılıp Kur’an-ı Kerim okudu, dua etti.