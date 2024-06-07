Kaçak ilaçlar uyuşturucu çıktı

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken 355 bin 904 uyuşturucu hap ele geçirildi. İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan tabletlerin yurt dışında üretildiği ve ev eşyalarının arasına gizlenerek, "nakliye taşımacılığı" süsü verilerek Van’a gönderileceği belirlendi.

El konulan ‘ilaç’ adı altındaki maddelerin, halk sağlığını tehdit ettiği ve uyuşturucu madde özelliği taşıdığı öğrenildi. Zehir tacirlerinin, insanları uyuşturucuya alıştırmak için yeni bir yöntem olarak bu uyuşturucu ilaçları “cinsel performans artırıcı” adıyla ürettikleri anlaşıldı. Yakalanan Şüphelilerden 2’si tutuklanarak cezaevine konuldu.