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Hayat

Kaçak ilaçlar uyuşturucu çıktı

İstanbul’da yasa dışı yollarla ülkeye soktukları uyuşturucu madde özelliği taşıyan ilaçları insanları uyuşturucuya alıştırmak için cinsel performans arttırıcı ilaç adı altında satan şüphelilere operasyon düzenlendi.

Şahin Şen
04:00 - 7/06/2024 Cuma
Güncelleme: 01:07 - 7/06/2024 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken 355 bin 904 uyuşturucu hap ele geçirildi. İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan tabletlerin yurt dışında üretildiği ve ev eşyalarının arasına gizlenerek, "nakliye taşımacılığı" süsü verilerek Van’a gönderileceği belirlendi.

UYUŞTURUCUYA ALIŞTIRIYORLAR

El konulan ‘ilaç’ adı altındaki maddelerin, halk sağlığını tehdit ettiği ve uyuşturucu madde özelliği taşıdığı öğrenildi. Zehir tacirlerinin, insanları uyuşturucuya alıştırmak için yeni bir yöntem olarak bu uyuşturucu ilaçları “cinsel performans artırıcı” adıyla ürettikleri anlaşıldı. Yakalanan Şüphelilerden 2’si tutuklanarak cezaevine konuldu.



#Operasyon
#kaçakçılık
#İstanbul
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