Kadem'den Gazze'ye yardım eli

7 Ekim’den bu yana işgalci İsrail, Gazze’de tüm dünyanın gözü önünde soykırıma devam ediyor. İşgalci İsrail halkın sığındığı hastaneleri, okulları, sanat merkezlerini hedef alarak sivil alt yapıyı tahrip etti. Tüm soykırımlarda olduğu gibi bu soykırımda en çok etkilenenler ise kadınlar ve çocuklar oldu. Gazze’de özellikle de 5 yaşından küçük 335 bin çocuk, yetersiz beslenme ve salgın hastalıklar karşısında savunmasız bir durumda. Soykırımın karanlığında kalan Filistinli kadınlar ise temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor, gıda maddelerine erişemiyor ve sağlık hizmetlerinden yararlanamıyor. Hijyen sorunu çeken, yetersiz beslenen, güvenlikleri olmayan ve binbir zorlukla savaşan kadınlar sağlıksız koşullarda doğum yapıyor. Ailelerindeki erkekleri saldırılarda kaybeden Filistinli kadınlar, çocukları için yiyecek, temiz su ve bez bulamıyor. Gazze’de yaşayan hemen hemen tüm Filistinliler, her gün en az bir öğün atlıyor. Bu vakaların yüzde 95’inde yemeksiz kalanlar, çocuklarını beslemek için en az bir öğün atlayan anneler oluyor. Çok sayıda yetişkin, çocuklarının karnını doyurabilmek için her gün aç kalıyor. Kampta çöplerin etrafa yayılması ve çadırlar arasında birikmesi ile suya erişimin neredeyse imkânsız olmasıyla da salgın hastalıklara yakalanıyorlar. Gazze halkı bombaların, açlığın ve susuzluğun ortasında hayatta kalabilmek için insani yardımlara muhtaç bir durumda.