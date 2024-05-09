Kalben’e zehir baskını

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Pladis ile GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un Gemlik'teki fabrikasını ziyaret etti. Test sürüşünün ardından, deneyimlerini aktardı. Togg'un bir otomobilden daha fazlası olduğunu belirten Murat Ülker, "Togg'un enteresan yanı aracın 4 tekerleği bulunan bir platform gibi tasarlanmış olması" dedi.