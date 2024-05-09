Kalben’e zehir baskını

İstanbul Beyoğlu’ndaki adresine baskın düzenlenen Sağdıç’ın evinde arama yapan polis ekipleri, balkon kapısının açık olduğunu fark etti. Ekiplerin yaptığı incelemede, bahçeye atılmış kavanoz içinde uyuşturucu madde bulundu. Ekipler ayrıca, oyuncak arabanın pil takılan kısmında paketlenmiş bir uyuşturucu madde daha buldu. Sağdıç’ın savcılıktaki ifadesinin ardından yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Şarkıcının ifadesinde, "İçiciyim ben, satmıyorum" dediği öğrenildi.
Kalben Sağdıç.
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9 saat önce