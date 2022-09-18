İngiltere ile Fransa arasında tarihi rekabeti bilmeyen yoktur. Manş Denizi’ne kıyıdaş iki ülke her alanda birbirlerine üstünlük kurmak için yarışırlar. Diplomasi, ekonomi, spor ve kültür alanında İngiliz ve Fransız mücadelesi tarihe mal olan örneklerle doludur. Bu derin rekabet şimdi sokak sanatında da kendini gösteriyor.

İngiliz sokak sanatçısı Bansky’nin eserlerini bilemeyen duymayan yoktur. Banksy ürünleri başta İngiltere’deki duvarlar olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinde duvarları süslüyor. Bu duruma kayıtsız kalamayan Fransızlar, kendi sokak sanatçıları Ememem’i sahneye sürmüş durumda. Kendini “kaldırım cerrahı” ve “Çukur şövalyesi” diye isimlendiren Ememem, Fransa’nın Lyon şehrinden. ABD’li şarkıcı Eminem ile ismi karıştırılabilecek Ememem, Banksy gibi çizimler yapmak yerine, Fransız şehirlerinde kaldırımlarda ya da patikalardaki bozulmaları birbirinden renkli mozaiklerle bezemesiyle ünlü. Fransız sokak sanatçısının eserleri, antik Yunan’ı modern döneme uygulanması olarak da görülüyor.

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350’den fazla birikinti

Sanatçı çalışmalarını, Fransızca “su birikintisi” anlamına gelen “flaque” sözcüğünden esinlenerek “Flackings” diye isimlendiriyor. İlk eserini Şubat 2016’da Lyon’un merkezindeki bir geçitte hayata geçiren Fransız sanatçı, bugüne kadar yaptığı 350’den fazla mozaik bezemeyle Lyon sokaklarını şenlendirirken, dünyanın belli başlı şehirlerinde flacking çalışmaları da bulunuyor.

Ememem’in eserleri artık Lyon şehrinin sembollerinden birine dönüşmüş durumda. Öyle ki, şehrin turistik rotaları arasında onun eserlerinin bulunduğu sokaklar da bulunuyor.

Kimliği bilinmiyor

Bugüne kadar gerçek kimliği ortaya çıkmayan Fransız sanatçı, çalışmalarını “şehrin hafızasını korumak” diye nitelendiriyor. “yerinden çıkarılan bir parke taşının veya, bir yük kamyonunun asfaltta bıraktığı izi” mozaiklerle kayda geçirdiğini belirtiyor. Ememem hakkında bugüne kadar bilinen en somut bilgi, popüler bir rock grubunda söz yazarı olduğu. Onun dışında zorlu zamanlardan geçtiği ve paylaşmayı sevdiğine yönelik kendisini yakından tanıyanların anlattıkları bulunuyor. Eğer bir gün yolunuz Lyon’a yolunuz düşerse, ya da bir şehirde, renkli mozaiklere rastlarsanız Ememem ile yolunuz kesişmiştir diyebilirim.

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