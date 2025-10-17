Kapadokya'ya yeni destinasyon

Güzelöz Mahallesi ile komşu olan Başköy Mahallesi de yıkılmak üzere olan tarihi Rum evleri, 1913 tarihli taştan yapılmış Başköy İlkokulu ile turizm destinasyonu arasında yer almayı bekliyor. Kapadokya Alanı Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı ve Brezilya'nın fahri konsolosu Ömer Tosun, 3. yüzyılda yaşayan Aziz George'un Hristiyanlar için çok önemli bir isim olduğunu, pek çok ülkede adına ibadet yerleri inşa edildiğini söyledi. Kapadokya'da otelde tanıştıkları Brezilyalı ünlü bir film yapımcısının "Beni Kapadokyalı Aziz'in köyüne götürün" talebi üzerine köyü rehberlerle araştırdıklarını anlatan Tosun, şöyle konuştu: "Güzelöz köyünü sonunda bulduk. Bir kiliseye geldik, Brezilyalı turistler gezdiler, duvarda Aziz George'un resmine kapanarak ağladılar. Sonra Hristiyanlık tarihi için ne kadar önemli olduğunu anlattılar. Aziz George, Katolik, Ortodoks ve Anglikanların azizi olarak biliniyor. Moskova'nın, İngiltere'nin, Brezilya'nın, Gürcistan'ın koruyucu azizi olarak kabul ediliyor. Aziz, bu vadinin içinde doğmuş. Annesinin Kapadokyalı, babasının Filistinli olduğu biliniyor." Aziz George Kilisesi'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyonuna başlandığını belirten Tosun, "Hac yeri olmasa da saygı gösterilen bir yer olacak. Burası yeni bir destinasyon ve konaklama sayısının artması demek." ifadesini kullandı.