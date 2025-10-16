Eskişehir'de büyük keşif

Beylikova’daki NTE rezervi ilk kez temmuz 2022’de yapılan açıklamada duyuruldu. 2011’de başlayan çalışmalar sonucunda 694 milyon ton nadir toprak elementi keşfedildi. Bunun, dünyanın en büyük ikinci rezerv sahası olduğu duyuruldu. Saha, sıkı koruma altında. NTE kimyasal, manyetik ve optik özellikler gösteren 17 elementten oluşuyor. Toryum ve uranyum gibi maddelerin yer aldığı NTE, modern bilişim sistemleri, uzay teknolojileri, savunma sanayii ve endüstride kullanılıyor. Element; eklendiği malzemenin mekanik, manyetik, elektrik ve optik özelliklerini önemli ölçüde artırıyor. Bu nedenle NTE “stratejik silah” olarak niteleniyor. Uzmanlar, NTE’nin hammadde maliyetinin düşük olduğunu, fakat katma değeri fazla olan sektörlerde kullanılmasının yüksek kâr oranları oluşturacağını söylüyor. 2023’te Eti Maden tarafından kurulan pilot üretim tesisinde, yıllık bin 200 ton cevher işlenmesi planlanıyor. Hedef ise dünyanın en büyük beş üreticisinden birisi olmak.